«Салернитана» уволила Николу второй раз за месяц. После первого увольнения тренер вернулся через 48 часов
«Салернитана» уволила тренера Давиде Николу второй раз с начала года.
В первый раз Никола был уволен 16 января после поражения со счетом 2:8 от «Аталанты». Через 48 часов после увольнения 49-летний специалист вернулся на свой пост после разговора с президентом клуба Данило Иерволино.
После трех поражений в 4 матчах Серии А Никола был уволен во второй раз.
«Салернитана» благодарит Николу за энтузиазм и преданность своей работе и желает профессиональных успехов», – говорится в сообщении клуба.
Новым тренером «Салернитаны», идущей на 16-м месте в Серии А, стал Паулу Соуза.
«Если не теряешь, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать». «Салернитана» вернула тренера через 48 часов после увольнения
Ты его в дверь- вин во кно 😆
Шикарный мем, и шикарный момент в целом)
Уровень их состава СЕРИЯ Б
После возвращения он выиграл конкурентов ,да проиграл 3 матча из 4 ,но 2 из них Наполи и Юве
16 января уволили
18 января приняли на работу
17 февраля уволили
Ахах