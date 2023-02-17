«Салернитана» уволила Николу второй раз за месяц. После первого увольнения тренер вернулся через 48 часов

«Салернитана» уволила тренера второй раз с начала года.

В первый раз Никола был уволен 16 января после поражения со счетом 2:8 от «Аталанты». Через 48 часов после увольнения 49-летний специалист вернулся на свой пост после разговора с президентом клуба Данило Иерволино.

После трех поражений в 4 матчах Серии А Никола был уволен во второй раз.

«Салернитана» благодарит Николу за энтузиазм и преданность своей работе и желает профессиональных успехов», – говорится в сообщении клуба.

Новым тренером «Салернитаны», идущей на 16-м месте в Серии А, стал .

«Если не теряешь, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать». «Салернитана» вернула тренера через 48 часов после увольнения