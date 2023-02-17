«Салернитана» уволила Николу второй раз за месяц. После первого увольнения тренер вернулся через 48 часов

Теги серия А Италия отставки Паулу Соуза Салернитана Давиде Никола Футбол

«Салернитана» уволила тренера Давиде Николу второй раз с начала года.

В первый раз Никола был уволен 16 января после поражения со счетом 2:8 от «Аталанты». Через 48 часов после увольнения 49-летний специалист вернулся на свой пост после разговора с президентом клуба Данило Иерволино.

После трех поражений в 4 матчах Серии А Никола был уволен во второй раз.

«Салернитана» благодарит Николу за энтузиазм и преданность своей работе и желает профессиональных успехов», – говорится в сообщении клуба.

Новым тренером «Салернитаны», идущей на 16-м месте в Серии А, стал Паулу Соуза.

«Если не теряешь, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать». «Салернитана» вернула тренера через 48 часов после увольнения

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23 комментария

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NottinghamForest79
клоунский чемп
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Arthur Jacob
Дело Дзампарини живет
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Sevuska
Шо за Мыкола такий!?
Ты его в дверь- вин во кно 😆
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Крэнг
Ответ Winterburn
(мем из Симпсонов, где дедушка Эйб заходит и сразу выходит из публичного дома)
Мем из Симпсонов с Барни и Мо тоже подойдёт
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TiNO
Работают по конспектам Химок. Жаль Очоа, не докупили ему в помощь нормальных защитников, в каждом матче выгребать приходится кучу голов, и тащит все что может
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ɔculpa
Ответ Winterburn
(мем из Симпсонов, где дедушка Эйб заходит и сразу выходит из публичного дома)
)))
Шикарный мем, и шикарный момент в целом)
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Фанат Лионеля Месси
А чего они от него хотели ?
Уровень их состава СЕРИЯ Б
После возвращения он выиграл конкурентов ,да проиграл 3 матча из 4 ,но 2 из них Наполи и Юве
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Исабек Жұбаныш
ждем возвращение)
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Инженер Управляющий
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Даёшь Никола в Химки, а Юрана в Салернитану😎
Салернитана Юрана звучит))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Барсик Юрана
Наш человек
Даёшь Никола в Химки, а Юрана в Салернитану😎
+9
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Рашпель793
Давиде Юранолу
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Al Al
Игорь Черевченко. Итальянская версия.
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Циник Петербургский
Скажите, а депутат Терюшков и спонсор ФК Химки Садыгов случайно не имеют никакого отношения к этой Салернитане? Уж очень почерк узнаваемый ))
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ТрактоПоктер
Никола Юран
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Инженер Управляющий
Ответ proiski_vragov
название для нового фильма: "просрать за 48 часов"
Внимательно читай:
16 января уволили
18 января приняли на работу
17 февраля уволили
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Gravdaar Iyaad
Приполз и уполз на коленях
Ахах
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Winterburn
(мем из Симпсонов, где дедушка Эйб заходит и сразу выходит из публичного дома)
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Altyn Asyr
ждем через 96
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encaro_one
У хозяина брат в Химках есть?
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Zhenek
что-то мне это всё напоминает...
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proiski_vragov
название для нового фильма: "просрать за 48 часов"
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justburn
Химкинитана
+18
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+18
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Барсик Юрана
Наш человек
+8
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+7
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