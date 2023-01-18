Никола вернулся на пост тренера «Салернитаны» через 48 часов после увольнения

Теги серия А Италия Салернитана Давиде Никола Футбол

Давиде Никола вернулся в «Салернитану» через 48 часов после увольнения.

Никола был уволен с поста главного тренера «Салернитаны» после поражения в Серии А от «Аталанты» со счетом 2:8. Клуб официально объявил о его отставке в понедельник, 16 января.

«Скажу вам правду. Вчера мне позвонил президент [Данило] Иерволино, который в своей дружелюбной и доброй манере объяснил причины своего решения, которое он принял с горечью, но которое должно было ознаменовать расставание после отвратительной игры в Бергамо против «Аталанты». Я взял на себя всю ответственность за это тяжелое поражение. Потому что я верю в эту команду, в людей, которые ее составляют, в великое сообщество, стоящее за ней. Я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет струны человеческой души, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол. Потому что я люблю Салерно и слепо верю в этот проект.

Это люди, с которыми я не хочу расставаться, я благодарю президента за то, что он позвонил мне, это демонстрация того, что новый футбол – это футбол страсти и сердца, – и за это я хочу отплатить ему доверием со всей моей силой и со всей страстью, которая у меня есть. Со спортивным руководством во главе с Морганом Де Санктисом, которого я благодарю за посредничество, без которого эта операция была бы невозможна, нас ждут недели напряженной работы для достижения наших целей», – написал Никола в соцсетях.

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11 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Где то поперхнулся один Барсик)))
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СуперНегр228
Ответ Ильин Александр
Мем с дедом из симпсонов
С языка снял
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NuevoCinemaParadiso
В прошлом сезоне 31 понадобилось. Остаться в чемпионате шансы неплохие, тем более, что есть уже крепкая тройка в самом низу
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Splin
Получит скоро еще раз 8-2 и по новой🤣
+1
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Илья Ворошилов
Химки
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Ильин Александр
Мем с дедом из симпсонов
+15
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Игорь Замаруев
А многие называют РПЛ лигой приколов:) в европейских чемпионатах тоже не скучно
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dimamak10
Черевченко 2.0
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Peter Parker
Лааадно, прощаю
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Нил Робертсон
Юран 2.0
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NottinghamForest79
super
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