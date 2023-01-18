Никола вернулся на пост тренера «Салернитаны» через 48 часов после увольнения

вернулся в «Салернитану» через 48 часов после увольнения.

Никола был уволен с поста главного тренера «Салернитаны» после поражения в Серии А от «Аталанты» со счетом 2:8. Клуб официально объявил о его отставке в понедельник, 16 января.

«Скажу вам правду. Вчера мне позвонил президент [Данило] Иерволино, который в своей дружелюбной и доброй манере объяснил причины своего решения, которое он принял с горечью, но которое должно было ознаменовать расставание после отвратительной игры в Бергамо против «Аталанты». Я взял на себя всю ответственность за это тяжелое поражение. Потому что я верю в эту команду, в людей, которые ее составляют, в великое сообщество, стоящее за ней. Я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет струны человеческой души, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол. Потому что я люблю Салерно и слепо верю в этот проект.

Это люди, с которыми я не хочу расставаться, я благодарю президента за то, что он позвонил мне, это демонстрация того, что новый футбол – это футбол страсти и сердца, – и за это я хочу отплатить ему доверием со всей моей силой и со всей страстью, которая у меня есть. Со спортивным руководством во главе с Морганом Де Санктисом, которого я благодарю за посредничество, без которого эта операция была бы невозможна, нас ждут недели напряженной работы для достижения наших целей», – написал Никола в соцсетях.