«Салернитана» уволила тренера Николу после 2:8 от «Аталанты»

Теги Аталанта серия А Италия отставки Салернитана Давиде Никола Футбол

«Салернитана» уволила главного тренера Давиде Николу.

Об этом сообщается на сайте итальянского клуба. Вчера «Салернитана» проиграла «Аталанте» в 18-м туре чемпионата Италии с разгромным счетом 2:8.

«Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав в 18 матчах 18 очков. Клуб не одержал ни одной победы с октября, когда в 12-м туре Серии А был обыгран «Лацио» (3:1). С тех пор «Салернитана» потерпела 4 поражения и 2 раза сыграла вничью

Давиде Никола возглавил «Салернитану» в феврале 2022 года и помог команде избежать вылета в прошлом сезоне.

 

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15 комментариев

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Заяцволк
Лучше бы Очечоу выгнали, 8 раз наловить - это совсем дикость
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barsafil
Что за Никола? Питерский?
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Иван Поречный
Ответ Мокеле-Мбембе
Он же умер?..
Умер Михайлович, а я про Беппе Якини
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master_of_dzen
Чертовски обидно, с утра как раз проверял новости уволили или нет, была чуйка. А такие серии безвыигрышные у всех бывают. Запас с Николой бы не растеряли, а теперь все что угодно может быть.
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Мокеле-Мбембе
Ответ Иван Поречный
Скорее всего опять будем наблюдать в Серии А дядю в кепке)
Он же умер?..
0
-1
-1
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Lindeman
Ответ Three Days Grace
а как круто спас ее в прошлом году. Видимо, в этом году задачи были больше, чем борьба за выживание
Видимо тут конфликт с руководством
+1
0
+1
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Иван Шуткин
Вы , как Барса же были ) Зачем уволили
0
0
0
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26
Кремонезе поторопился с выбором нового тренера)
+2
0
+2
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Ярик01
+9 очков к зоне вылета, уверенный запас для нового тренера.
+2
0
+2
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jacktheripped
Ответ Three Days Grace
а как круто спас ее в прошлом году. Видимо, в этом году задачи были больше, чем борьба за выживание
Такие же и озвучивали и он с ней справлялся опять) но видимо такой разгром- чересчур для руководства
0
0
0
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Иван Поречный
Скорее всего опять будем наблюдать в Серии А дядю в кепке)
+1
0
+1
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Sevuska
Уберите эти позорные цифры 😆
Ригоберыч с друзьями опять расплачется 😆
+1
-2
-1
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Three Days Grace
а как круто спас ее в прошлом году. Видимо, в этом году задачи были больше, чем борьба за выживание
+6
0
+6
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Gustav Forsberg
Ответ Pertinax Gandi
Надеюсь, неустойку хотя бы выплатили?
вам Никола денег должен?)
+1
-1
0
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Pertinax Gandi
Надеюсь, неустойку хотя бы выплатили?
0
-3
-3
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