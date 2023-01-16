«Салернитана» уволила тренера Николу после 2:8 от «Аталанты»

« » уволила главного тренера Давиде Николу.

Об этом сообщается на сайте итальянского клуба. Вчера «Салернитана» проиграла «Аталанте» в 18-м туре чемпионата Италии с разгромным счетом 2:8.

«Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав в 18 матчах 18 очков. Клуб не одержал ни одной победы с октября, когда в 12-м туре Серии А был обыгран «Лацио» (3:1). С тех пор «Салернитана» потерпела 4 поражения и 2 раза сыграла вничью

возглавил «Салернитану» в феврале 2022 года и помог команде избежать вылета в прошлом сезоне.