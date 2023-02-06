Появилось фото мяча для плей-офф и финала ЛЧ-2022/23
В сети появились фотографии мяча, которым сыграют в плей-офф и финале Лиги чемпионов.
Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, опубликовал фотографии мяча adidas, который будет использован в матчах ЛЧ-2022/23 со стадии 1/8 финала турнира.
Официально мяч будет представлен 13 февраля, а впервые им сыграют 14-го в 1/8 финала.
Фото: footyheadlines.com
Узор на мяче вдохновлен традиционным турецким искусством. Золотой цвет символизирует историю Стамбула, а серебряный напоминает о трофее Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
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"Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, опубликовал фотографии мяча"