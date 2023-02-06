Появилось фото мяча для плей-офф и финала ЛЧ-2022/23

Теги Лига чемпионов УЕФА adidas Олимпийский стадион Ататюрка игровая форма стиль Футбол

В сети появились фотографии мяча, которым сыграют в плей-офф и финале Лиги чемпионов.

Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, опубликовал фотографии мяча adidas, который будет использован в матчах ЛЧ-2022/23 со стадии 1/8 финала турнира.

Официально мяч будет представлен 13 февраля, а впервые им сыграют 14-го в 1/8 финала.

 

Фото: footyheadlines.com

Узор на мяче вдохновлен традиционным турецким искусством. Золотой цвет символизирует историю Стамбула, а серебряный напоминает о трофее Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

12 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ Mr.President
Мяч Final Istanbul был в 05, 20, 21 и вот снова в 23м.. Как-то многова-то
главное, что не мордор
0
-2
-2
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Artem Ayrapetyan
еще бы финал ливерпуль милан
+1
0
+1
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Собака хаски в маске
не то гжель, не то хохлома
+7
-1
+6
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Абдулов Алексей
Ответ Mr.President
Мяч Final Istanbul был в 05, 20, 21 и вот снова в 23м.. Как-то многова-то
Это им УЕФА шлёт подгон за то, что постоянно динамят заявку Турции на проведение чемпионата Европы.
0
-1
-1
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0mertas626
в Стамбуле всё спокойно (пока:(
+2
-3
-1
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0mertas626
Ответ Wiley Fox
Сейчас узбеки нашлепают таких риштанских пиалушек и блюд для плова Я бы даже купил
сам не хочешь попробовать в россии подобное шлепательное производство открыть? россияне бы шлепали, наварились бы + налоги в местный бюджет
+4
-4
0
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Mr.President
Мяч Final Istanbul был в 05, 20, 21 и вот снова в 23м.. Как-то многова-то
+6
-5
+1
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Hipotalamus
Кажись финал Лиги Чемпионов придётся снова переносить из Стамбула
+2
-4
-2
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Bashibuzuck
Симпатичный мячик
+6
-5
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Wiley Fox
Сейчас узбеки нашлепают таких риштанских пиалушек и блюд для плова

Я бы даже купил
+2
-3
-1
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Gustav Forsberg
Ответ cektor
Комментарий удален пользователем
где в сообщении написано, что презентация прошла в Турции?

"Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, опубликовал фотографии мяча"
+2
-3
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cektor
Комментарий удален
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buFFon
🤮
+4
-8
-4
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