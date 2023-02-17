Педри пропустит 6 матчей из-за травмы бедра. Он может восстановиться к игре с «Реалом» 19 марта
«Барселона» провела обследование травмированного Педри.
Хавбек травмировался в 1-м тайме матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Блауграна» сообщила, что утреннее обследование подтвердило у Педри травму задней поверхности бедра правой ноги.
По информации Mundo Deportivo, испанец пропустит 6 игр и должен восстановиться к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.
«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу
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