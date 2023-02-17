Педри пропустит 6 матчей из-за травмы бедра. Он может восстановиться к игре с «Реалом» 19 марта

Теги Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Педри Футбол

«Барселона» провела обследование травмированного Педри.

Хавбек травмировался в 1-м тайме матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Блауграна» сообщила, что утреннее обследование подтвердило у Педри травму задней поверхности бедра правой ноги.

По информации Mundo Deportivo, испанец пропустит 6 игр и должен восстановиться к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.

«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу

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33 комментария

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Direct free kick
Ответ BurBon
Че тут скринить, это очевидные вещи. Ла лигу Барса уже не отдаст. ЛЕ скорее всего сольет, ибо команда еще сырая, мю дома будет матч жизни играть.
Рано самоустранятся из ЛЕ. Где как не сейчас пробить барьер "Плызень"/"Сарай в еврокубках?
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Power Lifting
Педри здоровья! Без него игра Барсы другая.
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Bleck Ridermen
Ответ GuruFutbola
2 лучших игрока Барсы выпадают на такой важный отрезок
Не плач
0
-2
-2
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Муслим Атангулов
нельзя же через матч выпускать Педри , надо же на каждый матч его ставить , что бы он перед важными матчами травму получил
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Altyn Asyr
Ответ Gravdaar Iyaad
Жаль, показалось 6 месяцев пропустит
нет
+1
-1
0
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Нурбол Жумаскалиев
растишку покушает и заживет. или что там субтильным инфантильным детям сейчас дают, панадол?
+1
0
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кто-то
Большая потеря для Барселоны, впереди много важных матчей, скорейшего выздоровления! 💙❤️
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Jon Snow
Ответ Игорь Климов
Ждём возвращения Педри!
Ждем оригинальных комментариев от Климова!
+1
-1
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Gravdaar Iyaad
Ответ Corazon blaugrana
На данном этапе сезона это огромная потеря, здоровья Педри.
Жаль, показалось 6 месяцев пропустит
+2
-5
-3
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Ramil Usmanov
Педри здоровья!
0
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BurBon
Ответ Budabuda
Барсе вылетает от МЮ но выиграет Чемпионат Испании. скиньте
Че тут скринить, это очевидные вещи. Ла лигу Барса уже не отдаст. ЛЕ скорее всего сольет, ибо команда еще сырая, мю дома будет матч жизни играть.
+8
-3
+5
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Сэмвел Тарли
Надо было чаще ему дать отдыхать, а то Хави защиту больше ротирует, чем полузащиту. Пабло Торре без дела сидит, мог бы и вместо Педри выходить.
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Altyn Asyr
Ответ Кукич
Нужно дать шанс Пабло Торре шанс против автобуса Кадиса. Парень толковый,имеет культуру паса и в целом не должен портить картину,всяко лучше чем Серхи Роберта
Роберт расстроился
0
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Сэмвел Тарли
Ответ Экселлент
Матчи, которые, как ожидается, пропустит Педри: - Кадис 🏠 - Манчестер Юнайтед ✈️ - Альмерия ✈ - Реал Мадрид ✈️ - Валенсия 🏠 - Атлетик Бильбао ✈️ - Реал Мадрид 🏠 (сомнительно, но не исключено)
Почему рядом с Альмерией другой самолёт?
+2
-1
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Budabuda
Барсе вылетает от МЮ но выиграет Чемпионат Испании. скиньте
+2
-2
0
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Вася Столяр
Если врачу взятку дадут, то через три матча вернётся
+4
-1
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Isshin88
Ответ Экселлент
Так в итоге травма передней мышцы правого бедра или всё таки заднюю мышцу повредил??
Точно что-то сзади. Это же Педри…
+2
-2
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GuruFutbola
2 лучших игрока Барсы выпадают на такой важный отрезок
0
-2
-2
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Altyn Asyr
Ответ Игорь Климов
Ждём возвращения Педри!
да
+2
-2
0
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Игорь Климов
Ответ Экселлент
Матчи, которые, как ожидается, пропустит Педри: - Кадис 🏠 - Манчестер Юнайтед ✈️ - Альмерия ✈ - Реал Мадрид ✈️ - Валенсия 🏠 - Атлетик Бильбао ✈️ - Реал Мадрид 🏠 (сомнительно, но не исключено)
Ждём возвращения Педри!
+3
-3
0
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Altyn Asyr
Ответ Кукич
Надеюсь Бускетс выйдет против МЮ.Без Педри,Гави и Дембеле будет на Олде тяжко.Дуболом Кессие и блондин бесхарактертерный вызывают только грусть и печаль
на паузу травму поставим
+1
0
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Dragnil
Ответ Altyn Asyr
да
😂
+3
-1
+2
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Кукич
Нужно дать шанс Пабло Торре шанс против автобуса Кадиса. Парень толковый,имеет культуру паса и в целом не должен портить картину,всяко лучше чем Серхи Роберта
+3
-1
+2
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Игорь Климов
Педри очень будет нужен в матче Эль-Класико, здоровья!
0
-3
-3
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Экселлент
Матчи, которые, как ожидается, пропустит Педри:

- Кадис 🏠
- Манчестер Юнайтед ✈️
- Альмерия ✈
- Реал Мадрид ✈️
- Валенсия 🏠
- Атлетик Бильбао ✈️
- Реал Мадрид 🏠 (сомнительно, но не исключено)
+7
-3
+4
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