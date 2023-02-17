Рэшфорд о контакте с Кунде: «Стопроцентный фол, он ударил меня по ноге. Не понимаю, почему судья посчитал, что я ныряю»

недоволен судейством матча с «Барселоной».

В одном из эпизодов игры (2:2) форвард « » выходил один на один с вратарем, но упал после контакта с . Арбитр Маурицио Мариани не усмотрел фола в этом моменте.

«Я не пересматривал момент, но я не понимаю, почему лайнсмен или судья посчитали, что я ныряю?

Я прокинул мяч мимо Кунде, моя нога закрывает мяч, он ударил меня по ноге. Это явный контакт и стопроцентный фол», – заявил Рэшфорд в эфире BT Sport.

Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!