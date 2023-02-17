Рэшфорд о контакте с Кунде: «Стопроцентный фол, он ударил меня по ноге. Не понимаю, почему судья посчитал, что я ныряю»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Маркус Рэшфорд Жюль Кунде Футбол

Маркус Рэшфорд недоволен судейством матча с «Барселоной».

В одном из эпизодов игры Лиги Европы (2:2) форвард «Манчестер Юнайтед» выходил один на один с вратарем, но упал после контакта с Жюлем Кунде. Арбитр Маурицио Мариани не усмотрел фола в этом моменте.

«Я не пересматривал момент, но я не понимаю, почему лайнсмен или судья посчитали, что я ныряю?

Я прокинул мяч мимо Кунде, моя нога закрывает мяч, он ударил меня по ноге. Это явный контакт и стопроцентный фол», – заявил Рэшфорд в эфире BT Sport.

Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

Рэшфорд сверкнул на «Камп Ноу» – сделал два гола за 10 минут. У него 14+4 в 16 матчах!

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46 комментариев

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Павел Ларичев
Ответ OneMind
Да с чего ты взял это. Выпустили бы ещё одного защитника, Барселона опустилась бы ниже в защиту и игра стала бы более закрытой. А МЮ счёт и так вполне устраивал
Ну так я и сказал: игра бы закончилась.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Aleus Marcus
Казе вообще непонятно за что получил первую желтую. Так что, разговоры про его удаление чепуха
Он первую получил ровно за то, за что получил Альба. Отколку мяча после свистка. Каз с дуру ударил по мячу после свистка судьи как и Альба. Матч чем смотрел?
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Bayern-fan
чистая красная карточка

хотя после последних новостей про Барселону, уже ничего удивительного)
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Dimashay
Ответ Ansu Fati
Если бы да кабы)) таких примеров «если» можно придумать миллиарды))
Можешь пару миллионов озвучить хотя бы, чтоб не быть голословным?
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Dimashay
Ответ Natsunoss
Это rocket science для фанатов АПЛ
С каких пор фанаты нытиков и балерин гигачадами стали?) 10 минут из сыгранных ~100 были потрачены на постоянное нытьё игроков Барселоны
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Alexander Yavriantz
Ответ Папичслав
фол все ровно был за пределами штрафной
Да, но это фол последней надежды и чистая красная. ВАР должен был вмешаться.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Dmitry__HiLL
давно удары по ногам, без попадания в мяч, считаются "чистейшими образцовыми отборами"?)
А давно шипами в ногу и рукой прижатой к телу (на полметр примерно) чистейшей игрой считается?
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Папичслав
фол все ровно был за пределами штрафной
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
жюль бартра был вчера великолепен!
Ну МЮ это не Боруссия. Страшнее Боруссии только Фулхэм и Барнли с Брайтоном.
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Мельников Михаил
Ответ Rosenbaum
Пара нападения Манчестера Рэшфорд-Кунде доставила массу проблем Барселоне. ))
Ай, хорошо)))
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Милан. Тонали. 8.
100% фол красная и пенальти ☝️....
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Flavius
Ответ Dmitry__HiLL
потому что это фол последней надежды и удаление.
Это если забыть про второго защитника рядом
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Wagner
Потому что ты нырял.
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v.belorussky
По той же причине, по которой не увидел руку Фреда в вашей штрафной площади. Слабо квалифицированный судья, вот и всё. Не надо заговоров искать там, где их нет.
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as009595@icloud.com
Ответ Rosenbaum
Пара нападения Манчестера Рэшфорд-Кунде доставила массу проблем Барселоне. ))
Да оба гола приходятся на них)
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Ansu Fati
Ответ Фёдор Кузнецов
Фанаты Барселоны аппелируют тем что Каземиро не получил красную, но если бы там засчитали бы фол от Кюнде, Каземиро бы не получил свою жёлтую
Если бы да кабы)) таких примеров «если» можно придумать миллиарды))
+1
-4
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Dmitry__HiLL
Ответ Raindrop Drop Top
Чистейший образцовый отбор от Кунде был, рэф грамотно разобрался и не стал чудить
давно удары по ногам, без попадания в мяч, считаются "чистейшими образцовыми отборами"?)
+1
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Altyn Asyr
Ответ mutnyy
Почему с первых минут Хави не выпустил, Кристенсена и Бальде🤦🏻‍♂️
да
0
-3
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Aleus Marcus
Ответ Фёдор Кузнецов
Фанаты Барселоны аппелируют тем что Каземиро не получил красную, но если бы там засчитали бы фол от Кюнде, Каземиро бы не получил свою жёлтую
Казе вообще непонятно за что получил первую желтую. Так что, разговоры про его удаление чепуха
+7
-3
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Altyn Asyr
Ответ DolJun
жюль бартра был вчера великолепен!
нет
0
-2
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Dmitry__HiLL
Ответ Flavius
Всё равно это штрафной и максимум - жёлтая. Поэтому и ВАР не вмешивался - ни пенальти, ни красной там и близко не было. К чему столько разговоров об этом?
потому что это фол последней надежды и удаление.
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-2
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Гегенпрессинг Рангника
Барсу опять вытянули, позор, рэш красавчик
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Гегенпрессинг Рангника
Барсу опять вытянули, позор, рэш красавчик
+3
-4
-1
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
Фанаты Барселоны аппелируют тем что Каземиро не получил красную, но если бы там засчитали бы фол от Кюнде, Каземиро бы не получил свою жёлтую
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-11
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Любезный Коссутий
Ответ Natsunoss
Да, Барса бы не закрылась и игра бы не закончилась 1:2.
закончилась бы 1-4
0
-3
-3
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