«Барселона» подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри
«Барселона» сообщила, что у Педри повреждение задней поверхности бедра.
Футболист травмировался в 1-м тайме матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Чтобы понять сроки восстановления и степень серьезности травмы, хавбек «Барсы» в ближайшее время пройдет обследование.
Статистика Педри доступна здесь.
На досуге погуглите, кто такие Эриксен и Мартинес.
Я за Баварию, но блин (((
Юнайтед тоже не оптимальном составе.
Хави его в каждом матче до последней секунды на поле держал