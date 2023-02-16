«Барселона» подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри

Теги Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Педри Футбол

«Барселона» сообщила, что у Педри повреждение задней поверхности бедра.

Футболист травмировался в 1-м тайме матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Чтобы понять сроки восстановления и степень серьезности травмы, хавбек «Барсы» в ближайшее время пройдет обследование. 

Статистика Педри доступна здесь.

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22 комментария

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Under
Ответ Кукич
Разве Донни Ван де бек ключевой игрок? Марсиаль,Энтони и прочие это ролевики.А Педри,Бускетс,Дембеле и Гави это лидеры и ключевые игроки для Барсы.
А, ну если всё настолько плохо, то вопросов больше не имею.
На досуге погуглите, кто такие Эриксен и Мартинес.
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Кукич
Ответ Under
Чьи проблемы? Юнайтед тоже не оптимальном составе.
Разве Донни Ван де бек ключевой игрок? Марсиаль,Энтони и прочие это ролевики.А Педри,Бускетс,Дембеле и Гави это лидеры и ключевые игроки для Барсы.
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Совесть Черданцева
Только этого для Барселоны не хватало...
Я за Баварию, но блин (((
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borzilore
Ответ Кукич
Ждем полузащиту Кессие,Фрэнки и Роберто.Грустно и смешно.Потом Мюшники будут кричать что победили Барсу.На самом деле обыграв резервистов.Барса без полузащиты это не Барса.
Не будут. Тихо, спокойно пройдут и пойдут дальше.
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Alejandro_27
Логично и этого следовало ожидать когда Педри играет без отдыха, неужели Хави об этом не думал. .В клубе считают, что Педри вряд ли успеет восстановиться к матчу против «Реала» в полуфинале кубка Испании (2 марта).
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Emin Aliev
Минус три ключевых игрока.....Педри, Гави и Дембеле в этом сезоне несомненно лидеры.
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Сим Сим
Схлестнулись не по-детски.
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Donald Subanov
Походу на Олд траффорд в полузащите выйдет сам Хави
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Under
Ответ Кукич
Ждем полузащиту Кессие,Фрэнки и Роберто.Грустно и смешно.Потом Мюшники будут кричать что победили Барсу.На самом деле обыграв резервистов.Барса без полузащиты это не Барса.
Чьи проблемы?
Юнайтед тоже не оптимальном составе.
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инок
Педри большая потеря для Барсы. Здоровья ему!
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Кукич
Ответ Ansu Fati
Без Педри Гави и Дембеле будет очень очень тяжело в Манчестере..
Бускетс восстановится? С Бусей есть хоть какие то шансы, а Де Йонг вообще не тянет:не может дирижировать атакой как Буся и Педри и нет цепкости и обьемы работы как у Гави
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falkao2013
Потеря потерь. Педри это мозг полузащиты.
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Кукич
А Пабло Торре совсем не тянет? Если Хави тренер он должен выпустить Торре или Касадо на Олде.Роберто ужасен.Надеемся на возвращение Буси и оживление Фати или Феррана
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Ansu Fati
Без Педри Гави и Дембеле будет очень очень тяжело в Манчестере..
+2
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Кукич
Ждем полузащиту Кессие,Фрэнки и Роберто.Грустно и смешно.Потом Мюшники будут кричать что победили Барсу.На самом деле обыграв резервистов.Барса без полузащиты это не Барса.
+5
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Игорь Климов
Скорейшего восстановления Педри!
+2
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Сэмвел Тарли
Печально очень. Педри один из лидеров команды. Надеюсь, что быстро восстановится.
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Фанат Лионеля Месси
И неудивительно
Хави его в каждом матче до последней секунды на поле держал
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D3SP7C1TO
Хотя бы к класико если восстановится, уже хорошо. Не думаю, что к ответке с МЮ успеет вернуться
+3
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Altim
Мда. Внезапно куча травм у Барсы.
+9
0
+9
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Musashi Miyamoto
Хави решил в лучших традициях Гвардиолы в важном матче обыграть самого себя и начал чудить с позициями и заменами. Пеп тоже не ищет легких путей
+27
-2
+25
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Barcelonafun
Здоровья Педри! Очень будет не хватать в ближайших матчах(
+19
0
+19
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