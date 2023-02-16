«Барселона» подтвердила травму задней поверхности бедра у Педри

« » сообщила, что у Педри повреждение задней поверхности бедра.

Футболист травмировался в 1-м тайме матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Чтобы понять сроки восстановления и степень серьезности травмы, хавбек «Барсы» в ближайшее время пройдет обследование.

Статистика Педри доступна здесь.