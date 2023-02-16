Хенесс за отмену правила «50+1» в Бундеслиге: «Каждый клуб АПЛ связан с компанией, страной или олигархом. Вот почему они опережают нас»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Футбол

Ули Хенесс выступил за реформы в немецком футболе. 

Почетный президент «Баварии» выступил за отмену правила «50+1». В 1998 году Немецкая футбольная лига (DFL) ввела правило «50+1», согласно которому большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.

«Я был бы полностью за отмену правила «50+1». В Англии каждый клуб Премьер-лиги и Чемпионшипа связан с компанией, страной или олигархом. Вот почему они так далеко опережают нас на международном уровне.

Мы не можем прятать свет под бушелем. Чтобы дать другим немецким клубам шанс конкурировать с «Баварией», они должны заручиться поддержкой некоторых компаний. Каждый клуб должен иметь возможность решать вопросы сам и договариваться со своими членами.

Мы договорились с нашими членами, что продадим максимум 30% акций. Если мы захотим продать больше, чем нынешние 25% плюс 5%, которые нам еще разрешено продать, то нам потребуется большинство голосов в 75% на общем собрании, которое мы не получим», – сказал Хенесс.

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17 комментариев

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Furry Slipper
Ответ Михо
Это уничтожит национальную идентичность Бундеслиги. Очень хорошо что в Германии и Испании клубами владеют болельщики
Идентичность у Бундеслиги? Это ты про 10 лет чемпионства Баварии. Да... Хороша идентичность...
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p
Ответ Михо
В чем именно яма? Немецкие клубы неплохо выступают в Европе, регулярно берут трофеи, финансово достаточно здоровы, полные стадионы на всех матчах. Во всех чемпионатах есть лидеры и аутсайдеры, я лично как болельщик Баварии, не хотел бы чтобы это правило отменили и клуб купили арабы, пусть даже вольют в него миллиард
Теперь стало понятно почему не хочешь)
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Harryck
Как то не хочется как англичане распродать весь свой футбол арабским шейхам, чукотским евреям, американским корпоратам и прочим олигархам. Да, в "Бундеслиге" нет конкуренции сейчас, но лига по своему особенная и привлекательная. Мне нравится, что в футболе в каждой стране есть свои признаки и идентичность, и не нужно, чтобы все под копирку становились "АПЛ". Каждая лига по своему уникальна и это придаёт дополнительный шарм европейскому футболу.
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Ibragim Mejidow
Я тоже против.
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oberkorn
Абрамович, владелец берлинской герты, или Баварии Мюнхен. Это было бы сильно. Еврей, спасает истинных арийцев из футбола, которые захвачены лгбт.
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Михо
Ответ Gheorghe Rusu
Так хорошо, что другие клубы, кроме Баварии, не могут выйти годами из ямы.
В чем именно яма? Немецкие клубы неплохо выступают в Европе, регулярно берут трофеи, финансово достаточно здоровы, полные стадионы на всех матчах. Во всех чемпионатах есть лидеры и аутсайдеры, я лично как болельщик Баварии, не хотел бы чтобы это правило отменили и клуб купили арабы, пусть даже вольют в него миллиард
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Кукич
Ответ Afinogenov
Не факт, что эти новые "бахатые" владельцы не окажутся заинтересованы в футболе на уровне нынешнего владельца Валенсии, бывших владельцев Интера, Милана...сколько уже таких проходимцев было. Но Бавария, конечно, очень выделяется на фоне остальных. Это беда... Опять же, нет никаких гарантий, что появится новый Сити или ПСЖ. Риски слишком велики. И лично мне нравится эдакая немецкая идентичность...Я - за стабильность. Тише едешь - дальше будешь. Это про немцев.
Питер Лим это нечто,мошенник.Некогда 3 испанскую команду довел практически до Сегунды.А ведь Валенсия в 90-е и в нулевых была топ европейской команды и болел летучих мышей в России хватало
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Микель Венгер
Ответ blaugrano
У АПЛ есть деньги, но нет идентичности. Английского футбола в элите уже не найти - его там нет как такового. Сплошь иностранные капиталы, игроки, тренеры, а соответственно и игра, которую они ставят.
и это говорит человек, смотрящий лигу двух команд.
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Stivi M.D.
Ответ blaugrano
У АПЛ есть деньги, но нет идентичности. Английского футбола в элите уже не найти - его там нет как такового. Сплошь иностранные капиталы, игроки, тренеры, а соответственно и игра, которую они ставят.
Это у англичан-то нет идентичности??? Их философия была и есть и будет - максимальная самоотдача, максимальные скорости, максимум зрелищности. Идентичность не в форме правления выражается, а в идеологии. И у всех клубов она одна
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-6
-5
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Gheorghe Rusu
Так хорошо, что другие клубы, кроме Баварии, не могут выйти годами из ямы.
поэтому боссы Баварии предложили эту идею чтоб другие клубы могли стать более конкурентноспособными , ведь деньги то у многих из них есть , стадионы заполнены , атрибутику покупают , раз на раз и в Европе солидно выступают
+1
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+1
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blaugrano
У АПЛ есть деньги, но нет идентичности. Английского футбола в элите уже не найти - его там нет как такового. Сплошь иностранные капиталы, игроки, тренеры, а соответственно и игра, которую они ставят.
+3
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Кукич
В годы доминирования Реала и Барсы ,Лео и Кристины Тебас и прочип функционеры должны были реформировать лигу чтобы инвесторы могли покупать клубы.Тогда бы Ла Лига бросила вызов Апл,но момент был упущен и Тебасовская шайка наоборот стала крутить гайки со своим ФФП.
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Stivi M.D.
Ответ Михо
Это уничтожит национальную идентичность Бундеслиги. Очень хорошо что в Германии и Испании клубами владеют болельщики
Национальную идентичность в карман не положишь, увы, как и не превратишь в трофеи. Это решение давно назрело
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Afinogenov
Не факт, что эти новые "бахатые" владельцы не окажутся заинтересованы в футболе на уровне нынешнего владельца Валенсии, бывших владельцев Интера, Милана...сколько уже таких проходимцев было.

Но Бавария, конечно, очень выделяется на фоне остальных. Это беда...
Опять же, нет никаких гарантий, что появится новый Сити или ПСЖ. Риски слишком велики. И лично мне нравится эдакая немецкая идентичность...Я - за стабильность.
Тише едешь - дальше будешь. Это про немцев.
+6
-2
+4
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Gheorghe Rusu
Ответ Михо
Это уничтожит национальную идентичность Бундеслиги. Очень хорошо что в Германии и Испании клубами владеют болельщики
Так хорошо, что другие клубы, кроме Баварии, не могут выйти годами из ямы.
+8
-2
+6
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v.belorussky
Ещё не хватало по финансовым вопросам уголовника слушать...

Бундеслига славится своей устойчивостью. И во многом именно из-за этого правила.
+1
-3
-2
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Михо
Это уничтожит национальную идентичность Бундеслиги. Очень хорошо что в Германии и Испании клубами владеют болельщики
+8
-5
+3
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