Хенесс за отмену правила «50+1» в Бундеслиге: «Каждый клуб АПЛ связан с компанией, страной или олигархом. Вот почему они опережают нас»
Ули Хенесс выступил за реформы в немецком футболе.
Почетный президент «Баварии» выступил за отмену правила «50+1». В 1998 году Немецкая футбольная лига (DFL) ввела правило «50+1», согласно которому большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.
«Я был бы полностью за отмену правила «50+1». В Англии каждый клуб Премьер-лиги и Чемпионшипа связан с компанией, страной или олигархом. Вот почему они так далеко опережают нас на международном уровне.
Мы не можем прятать свет под бушелем. Чтобы дать другим немецким клубам шанс конкурировать с «Баварией», они должны заручиться поддержкой некоторых компаний. Каждый клуб должен иметь возможность решать вопросы сам и договариваться со своими членами.
Мы договорились с нашими членами, что продадим максимум 30% акций. Если мы захотим продать больше, чем нынешние 25% плюс 5%, которые нам еще разрешено продать, то нам потребуется большинство голосов в 75% на общем собрании, которое мы не получим», – сказал Хенесс.
Но Бавария, конечно, очень выделяется на фоне остальных. Это беда...
Опять же, нет никаких гарантий, что появится новый Сити или ПСЖ. Риски слишком велики. И лично мне нравится эдакая немецкая идентичность...Я - за стабильность.
Тише едешь - дальше будешь. Это про немцев.
Бундеслига славится своей устойчивостью. И во многом именно из-за этого правила.