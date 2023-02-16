Гави из-за перебора желтых карточек пропустит ответный матч «Барселоны» с «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед» 23 февраля.

Хавбек получил желтую карточку на 73-й минуте первой игры против манкунианцев в . Он придерживал за футболку полузащитника «МЮ» Фреда в центре поля. Футболист пропустит ответный матч из-за дисквалификации по причине перебора предупреждений.

Ранее травму получил Педри – он был заменен в 1-м тайме матча.

Гави в текущем сезоне провел 21 матч в и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2. Рафинья забил. Онлайн-трансляция