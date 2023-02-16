Гави из-за перебора желтых карточек пропустит ответный матч «Барселоны» с «МЮ»
Полузащитник «Барселоны» Гави не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед» 23 февраля.
Хавбек получил желтую карточку на 73-й минуте первой игры против манкунианцев в Лиге Европы. Он придерживал за футболку полузащитника «МЮ» Фреда в центре поля. Футболист пропустит ответный матч из-за дисквалификации по причине перебора предупреждений.
Ранее травму получил Педри – он был заменен в 1-м тайме матча.
Гави в текущем сезоне провел 21 матч в Ла Лиге и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2. Рафинья забил. Онлайн-трансляция
Я бы в полузащиту перевел Левандовски.
А вперед бы отправил Фати.
Очень хорошо было бы перевести Араухо на позицию опорника. Он сегодня отлично распасовывал.
В оборону - Кристенсен, Алонсо.
Я бы на месте Хави попробовал бы засушить матч.
Никаких 4 3 3. Навязать дыр-дыр на каждом отрезке поля. Подавить полузащиту, как сегодня МЮ раздавили полузащиту Барселоны.
Надо играть в антифутбол, другого варианта у Хави просто нет.
Надо надеятся, что хотя б Дембеле с Бускетсом восстановятся.