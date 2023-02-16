Гави из-за перебора желтых карточек пропустит ответный матч «Барселоны» с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА дисквалификации Гави Футбол

Полузащитник «Барселоны» Гави не примет участия в матче с «Манчестер Юнайтед» 23 февраля.

Хавбек получил желтую карточку на 73-й минуте первой игры против манкунианцев в Лиге Европы. Он придерживал за футболку полузащитника «МЮ» Фреда в центре поля. Футболист пропустит ответный матч из-за дисквалификации по причине перебора предупреждений.

Ранее травму получил Педри – он был заменен в 1-м тайме матча.

Гави в текущем сезоне провел 21 матч в Ла Лиге и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2. Рафинья забил. Онлайн-трансляция

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26 комментариев

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Madhamish
Ответ Alexander Sragovich
Согласен. Педри с месяц не будет. Это четырехглавая. Скорее всего и Буся аут. Нужно было Торре наигрывать раньше. Парень талантливый. Торрес бесполезен. Уж лучше Рафа.
Рафа тоже будет играть. Но середину нужно наполнить. Это Кессье, Торрес, де Йонг и Торре.
Я бы в полузащиту перевел Левандовски.
А вперед бы отправил Фати.
Очень хорошо было бы перевести Араухо на позицию опорника. Он сегодня отлично распасовывал.
В оборону - Кристенсен, Алонсо.
Я бы на месте Хави попробовал бы засушить матч.
Никаких 4 3 3. Навязать дыр-дыр на каждом отрезке поля. Подавить полузащиту, как сегодня МЮ раздавили полузащиту Барселоны.
Надо играть в антифутбол, другого варианта у Хави просто нет.
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Aleus Marcus
Ответ Karpikoff
Ну легко судить сидя на диване, атака была весьма перспективной, и от 1-3 Барсы бы уже вряд ли спаслась бы, так что ваше утверждение, как минимум спорно
А ты о перспективе атаки с поля судишь или тоже с дивана? Лицемер
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Karpikoff
Ответ Aleus Marcus
Была мысль, что игроки МЮ должны спровоцировать его на желтую карточку. А тут он самоустранился очень глупо
Ну легко судить сидя на диване, атака была весьма перспективной, и от 1-3 Барсы бы уже вряд ли спаслась бы, так что ваше утверждение, как минимум спорно
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Кирилл Шарапов
Ответ anti4ex
Лисандро Мартинес ещё)
Ага, почему-то забыл его дописать. А так Шоу бы играл на фланге, Мартинес в центре - так бы куда интереснее было
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Okaka
Ответ кто-то
В ответке без Педри и Гави - норм
МЮ был без Эриксена, Забитцера, Мака. 2й вернется в ответке
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Dm Kznts
Разве Бускетс не сыграет?
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Alexander Sragovich
Ответ Madhamish
За неделю? Смешно. Пусть Торрес отрабатывает миллионы. а Торре авансы. Есть кого выпустить, главное, чтобы эти люди провели хороший матч.
Согласен. Педри с месяц не будет. Это четырехглавая. Скорее всего и Буся аут. Нужно было Торре наигрывать раньше. Парень талантливый. Торрес бесполезен. Уж лучше Рафа.
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РВКИН СУ ГС СВ
Как же раздражает Гави, талантливый, но грязный ужасно.Матчей 20 за этот сезон посмотрел с ним, в ~12 он наигрывал на железную красную.
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Геоогий
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дембеле и Бускетс вроде должны успеть. Но всё равно это будет не тот коленкор. Кстати, в первом тайме явно Усмана не хватало, такие разрывы у МЮ были, что страшно представить, что бы он там натворил. А Барса каждую контру тормозила...
Дембеле точно не успеет. Ему в начале февраля сказали, что травма на 5 недель
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anti4ex
Ответ Кирилл Шарапов
У МЮ сегодня не играли Антони, Ван де Бек, Марсьяль, Забитцер, МакТоминей, Эриксен - скамейки МЮ как раз и не хватило сегодня для победы
Лисандро Мартинес ещё)
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DolJun
усиление для барсы откуда не ждали. мог вполне сегодня с красной уходить, если бы не благосклонность барселонского сотрудника
+1
-3
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Кирилл Шарапов
Ответ Пепси пеналдувич
Педри, Гави, Буся, Дембеле. Мдам.
У МЮ сегодня не играли Антони, Ван де Бек, Марсьяль, Забитцер, МакТоминей, Эриксен - скамейки МЮ как раз и не хватило сегодня для победы
+2
-1
+1
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Madhamish
Ответ ljolik888
Кто будет играть в полузащите ? Надеюсь Бускетс и Педри успеют выздороветь.
За неделю? Смешно. Пусть Торрес отрабатывает миллионы. а Торре авансы. Есть кого выпустить, главное, чтобы эти люди провели хороший матч.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleus Marcus
Была мысль, что игроки МЮ должны спровоцировать его на желтую карточку. А тут он самоустранился очень глупо
Ну я бы не сказал, что глупо, намеренно срывал опасную атаку, ибо зоны не успевали перекрывать. С другой стороны, было ощущение, что Хави с ним говорил(показывали в трансляции) как раз об этом🤷‍♂️
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пепси пеналдувич
Педри, Гави, Буся, Дембеле. Мдам.
Дембеле и Бускетс вроде должны успеть. Но всё равно это будет не тот коленкор. Кстати, в первом тайме явно Усмана не хватало, такие разрывы у МЮ были, что страшно представить, что бы он там натворил. А Барса каждую контру тормозила...
+2
-3
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ljolik888
Кто будет играть в полузащите ? Надеюсь Бускетс и Педри успеют выздороветь.
+1
-1
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Кукич
Ответ кто-то
В ответке без Педри и Гави - норм
Дембеле и Бускетс
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Raindrop Drop Top
Когда-нибудь мы сыграем матч в еврокубках здоровым составом
+3
-3
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Кукич
Ответ Пепси пеналдувич
Педри, Гави, Буся, Дембеле. Мдам.
Катастрофа.Из основы Лишь один мягкотелый Фрэнки из основы и Лева уставший.Ужас
0
-6
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Кукич
Дембеле,Бускетс,Гави и Педри.Короче вся полузащита аут.Кто будет играть дуболом Кэссие,мягкотелый Фрэнки......? Кто? Если бы все игррки полузащиты играли фаворитом была бы Барса.Но с такой полузащитой игроками типа Кэссие,Роберто ловить нечего
+1
-1
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Aleus Marcus
Была мысль, что игроки МЮ должны спровоцировать его на желтую карточку. А тут он самоустранился очень глупо
+30
-2
+28
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кто-то
В ответке без Педри и Гави - норм
+6
0
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Андрей Хенто
Огромные потери для Барселоны, сначала травма Педри, теперь вот перебор желтых у Гави.
+1
-1
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Фанат Лионеля Месси
Походу Хави придётся вспоминать молодость и выходить на поле в ответке
+23
-6
+17
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Кирилл
Ох, как будет сложно в ответном матче без Гави и Педри …

Надо надеятся, что хотя б Дембеле с Бускетсом восстановятся.
0
-1
-1
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