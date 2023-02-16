«Барселона» пропустила больше гола в 4 еврокубковых матчах подряд. Такого не было с сезона-1997/98

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» пропустила два гола от «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

Команда Хави уступает со счетом 1:2 в матче Лиги Европы.

Каталонцы пропустили больше гола в четырех еврокубковых матчах подряд. Осенью в Лиге чемпионов им по три гола забили «Интер» (3:3) и «Бавария» (0:3), а «Виктория» Пльзень (4:2) забила дважды.

В последний раз такая серия с пропущенными голами в еврокубках у «Барселоны» была в сезоне-1997/98. Всего такое происходило 4 раза в истории клуба.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2. Кунде забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

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13 комментариев

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DolJun
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
На каком там месте Челси?
в новости написано, прочитай)
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Дженнифер Коннелли
Я не понимала, у всех судьей абсолютно отсутствует зрение? Ну реф же 100% видел руку у Фреда, после чего мяч поменял траекторию, почему это не пенальти? Я не понимаю сколько можно, для чего вообще тогда правила и судьи?
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ DolJun
лидера ла лиги только что помножила на 0 третья команда апл. денис, лицо к осмотру!
На каком там месте Челси?
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DolJun
Ответ Денис Капитонов
В Ла Лиге тоже физрук даже не в зоне ЛЧ идет? Ой... Должунка опять доказал отсутствие базовых пониманий в футболе
лидера ла лиги только что помножила на 0 третья команда апл. денис, лицо к осмотру!
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Бакинский Кот
Ответ Artem Piatkov
Да, знатно тогда Киев накидал Барсе 7 мячей за 2 матча После этого больше 1 мяча 2 матча подряд не допускали...
Болельщики со стажем это не забудут никогда. Славные времена Динамо были. К сожалению последние для Лобоновского.
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Денис Капитонов
Ответ DolJun
эффект чави
В Ла Лиге тоже физрук даже не в зоне ЛЧ идет? Ой...
Должунка опять доказал отсутствие базовых пониманий в футболе
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Комрон Махбубов
Ответ deadjoker
Это ярко говорит об уровне ла лиги. Если в чемпионате барса 16 игр на 0 сыграла, а в еврокубках глотает от всех и много.
привет от мадрида
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c5dsk7xqqb
там Агуэро сказал, что Барса мало пропускает. Походу он не в курсе, что в еврокубках нет команд типа Эльче, Леганеса
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DolJun
эффект чави
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deadjoker
Это ярко говорит об уровне ла лиги. Если в чемпионате барса 16 игр на 0 сыграла, а в еврокубках глотает от всех и много.
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Artem Piatkov
Ответ Барсик Юрана
Эффект отсутствия Месси
Написано с сезона 1997/98, а не с 2004/2005...
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Artem Piatkov
Да, знатно тогда Киев накидал Барсе 7 мячей за 2 матча

После этого больше 1 мяча 2 матча подряд не допускали...
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Барсик Юрана
Эффект отсутствия Месси
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