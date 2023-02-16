«Барселона» пропустила больше гола в 4 еврокубковых матчах подряд. Такого не было с сезона-1997/98
«Барселона» пропустила два гола от «Манчестер Юнайтед» на своем поле.
Команда Хави уступает со счетом 1:2 в матче Лиги Европы.
Каталонцы пропустили больше гола в четырех еврокубковых матчах подряд. Осенью в Лиге чемпионов им по три гола забили «Интер» (3:3) и «Бавария» (0:3), а «Виктория» Пльзень (4:2) забила дважды.
В последний раз такая серия с пропущенными голами в еврокубках у «Барселоны» была в сезоне-1997/98. Всего такое происходило 4 раза в истории клуба.
«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2. Кунде забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
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