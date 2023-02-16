«Барселона» пропустила больше гола в 4 еврокубковых матчах подряд. Такого не было с сезона-1997/98

«Барселона» пропустила два гола от «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

Команда Хави уступает со счетом 1:2 в матче .

Каталонцы пропустили больше гола в четырех еврокубковых матчах подряд. Осенью в Лиге чемпионов им по три гола забили «Интер» (3:3) и «Бавария» (0:3), а «Виктория» Пльзень (4:2) забила дважды.

В последний раз такая серия с пропущенными голами в еврокубках у «Барселоны» была в сезоне-1997/98. Всего такое происходило 4 раза в истории клуба.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2. Кунде забил в свои ворота. Онлайн-трансляция