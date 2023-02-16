У Альбы 450 матчей за «Барселону» – он делит 9-е место с Решаком. Месси лидирует с 778 играми

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Виктор Вальдес Лионель Месси Ла Лига Лига Европы УЕФА рейтинги Жорди Альба Карлес Решак Футбол

Защитник Жорди Альба проводит 450-й матч за «Барселону».

33-летний футболист вышел в стартовом составе на матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Альба делит девятое место по числу игр за «блауграну» с Карлесом Решаком. У Виктора Вальдеса, идущего восьмым, 535 игр.

Рекорд по выступлениям за «Барселону» принадлежит Лионелю Месси – у него 778 матчей.

Подробно со статистикой Альбы, представляющего «Барселону» с 2012 года, можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Андрей Хенто
Ну почему же не досягаемая,в теории если Педри и Гави проведут всю карьеру в Барселоне, то вполне могут приблизиться или даже превзойти по количеству матчей.
Конечно, если свой Лапорта в конце не попадётся)
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кто-то
Поздравляю Альбу, легенда не только Барсы, но и всего футбола
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Андрей Хенто
Ответ прощай Роналду
Красавчик! Месси можно и не упоминать, это недосягаемая отметка, если бы его еще не кинули уже провел бы матчей 850
Ну почему же не досягаемая,в теории если Педри и Гави проведут всю карьеру в Барселоне, то вполне могут приблизиться или даже превзойти по количеству матчей.
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+1
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прощай Роналду
Красавчик! Месси можно и не упоминать, это недосягаемая отметка, если бы его еще не кинули уже провел бы матчей 850
0
-1
-1
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Пепси пеналдувич
Ответ cektor
Педри здоровья !
Пропустил момент когда он получил травму, думал из за плохой игры ушел.
Что с ним?
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& Co1366
Легенда 💙❤️
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Абдул Абакаев
Ответ Vlad
Как жаль педри. А альба ещё может по полыхать
*попылить
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ljolik888
Легенда Барселоны. Здоровья и ещё раз здоровья . Думаю ещё принесёт много пользы !
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ля, что с Педри? Лишь бы несерьезная травма была.
+4
-2
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Badinoko
Уважуха!
0
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-2
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Кирилл
Альба является одной из легенд Барселоны !
Такое количество матчей еще надо провести )
+13
-2
+11
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Vlad
Как жаль педри. А альба ещё может по полыхать
+9
-2
+7
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cektor
Педри здоровья !
+19
-3
+16
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