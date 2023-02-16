У Альбы 450 матчей за «Барселону» – он делит 9-е место с Решаком. Месси лидирует с 778 играми
Защитник Жорди Альба проводит 450-й матч за «Барселону».
33-летний футболист вышел в стартовом составе на матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Альба делит девятое место по числу игр за «блауграну» с Карлесом Решаком. У Виктора Вальдеса, идущего восьмым, 535 игр.
Рекорд по выступлениям за «Барселону» принадлежит Лионелю Месси – у него 778 матчей.
Подробно со статистикой Альбы, представляющего «Барселону» с 2012 года, можно ознакомиться здесь.
Что с ним?
Такое количество матчей еще надо провести )