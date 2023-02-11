Альба о Гави: «Он зверь, невероятно зрелый ребенок. Он будет очень важным игроком в сборной и в «Барселоне»

Теги Барселона Ла Лига Жорди Альба Гави Футбол

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался об игре Гави.

– Обращаясь к Гави, что ты ему можешь сказать?

– (Смеется). Он зверь. Он очень хорош в том компоненте, который очень много дает команде. 

Он невероятно зрелый ребенок. Ему еще многому предстоит научиться, но он будет очень важным игроком в сборной и в «Барселоне», – сказал Альба. 

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18 комментариев

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Shuller18
Ответ Игорь Климов
Гави - "Golden Boy", а Винисиус просто игрок.
Винисиус просто победитель ЛЧ с голом в финале, а Гави это тот, кто два года из группы там выйти не может. Над ГБ Гави ухахатывался весь мир, тот случай, когда зарешал пиар и агенты, а не мастерство. Забавно было наблюдать, как Мусиала в очных матчах показал этому бревну мастер класс)
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rigobersong
Ответ Shuller18
Маунт как раз грамотно двигается, а не бестолково как Гави. Ещё Мэйс в финале ЛЧ победную голевую оформляет
Давай следующий анекдот:))
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Shuller18
Ответ Falsegoalkeeper
Маунт уже не молодой игрок, ему 24 будет. Гави 18 лет и он отличный бокс ту бокс с высоким техническим мастерством.
У Гави высокое техническое мастерство?)))))))))) Это ахаха. Гави по испанским меркам та ещё деревяха, мастеровитый игрок не будет третьим по фолам в топ5
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Falsegoalkeeper
Ответ Shuller18
Маунт как раз грамотно двигается, а не бестолково как Гави. Ещё Мэйс в финале ЛЧ победную голевую оформляет
Маунт уже не молодой игрок, ему 24 будет. Гави 18 лет и он отличный бокс ту бокс с высоким техническим мастерством.
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Игорь Климов
Ответ Shuller18
Гави даже в одном предложении не заслужил находиться рядом с Винисиусом
Гави - "Golden Boy", а Винисиус просто игрок.
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Shuller18
Ответ rigobersong
Ты мог бы и не описывать как играет Маунт:) С тебя и так весь сайт угорает:))
Маунт как раз грамотно двигается, а не бестолково как Гави. Ещё Мэйс в финале ЛЧ победную голевую оформляет
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-3
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Shuller18
Ответ Игорь Климов
Винисиус не совсем деревяшка.
Гави даже в одном предложении не заслужил находиться рядом с Винисиусом
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rigobersong
Ответ Shuller18
Зрелый игрок не будет как дурак бегать по полю и прыгать в каждый стык.
Ты мог бы и не описывать как играет Маунт:) С тебя и так весь сайт угорает:))
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Игорь Климов
Ответ Shuller18
Он прав, распиарили деревяшку неадекватную
Винисиус не совсем деревяшка.
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Игорь Климов
Гави лучший молодой футболист!
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Shuller18
Ответ Мистер
что ты несёшь ?
Он прав, распиарили деревяшку неадекватную
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-4
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Shuller18
Зрелый игрок не будет как дурак бегать по полю и прыгать в каждый стык.
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-5
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Марслан Акматалиев
Маленький моторчик команды.
Ему предстоит многому ещё научиться, но я верю, что у него всё получится, парень с железным характером.
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Пако
Гави будет ещё и дальше совершенствоваться.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ SCHOKKKK
Этих гаве в АПЛ полно у каждой команды в молодежке😂
кстати таких как вы ’гаве" тут полно и что самое интересное не молодежки
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Мистер
Ответ SCHOKKKK
Этих гаве в АПЛ полно у каждой команды в молодежке😂
что ты несёшь ?
+8
-1
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SCHOKKKK
Комментарий скрыт
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-13
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Barsa! bolshe chem klub
дай Бог!!!

твои бы слова, да Богу в уши Жорди!!!
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