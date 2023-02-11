Альба о Гави: «Он зверь, невероятно зрелый ребенок. Он будет очень важным игроком в сборной и в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» высказался об игре .

– Обращаясь к Гави, что ты ему можешь сказать?

– (Смеется). Он зверь. Он очень хорош в том компоненте, который очень много дает команде.

Он невероятно зрелый ребенок. Ему еще многому предстоит научиться, но он будет очень важным игроком в сборной и в «Барселоне», – сказал Альба.

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