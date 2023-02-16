«Не взял бы Роналдо в свою команду. Если форвард медленно возвращается на позицию, вы играете вдесятером». Сакки о бразильце

Теги Милан Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Арриго Сакки Футбол

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки не хотел бы тренировать Роналдо.

«Я работал с Роналдо, когда был техническим директором «Реала», но я бы не стал подписывать такого игрока в свою команду, потому что ради него пришлось бы делать исключения.

Я всегда хотел, чтобы все 11 футболистов работали как одно целое. Если форвард медленно возвращается на свою позицию, вы играете вдесятером. Если таких игроков двое – вы остаетесь вдевятером.

Такой подход относится и к защитникам – они должны помогать тем, кто расположен выше», – сказал Сакки.

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21 комментарий

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Сэйлор Мун
Ответ Direct free kick
Финал КЕЧ 1990: Райкаард забивает победный гол с паса Ван Бастена через пол-поля. Жирный бразил бы тупо полез в дриблинг и потерял бы мяч, привезя контру скорее всего
пхах. поищи в ютубе нарезку пасов от Роналдо, много чего нового узнаешь )))

да и вот это вот... "полез бы в дриблинг и потерял мяч". мне кажется ты перепутал Роналдо и португальца7.
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Совесть Черданцева
Direct free kick написал эпичный бред про Зубастика, назвав его "куском бекона" и при этом исключил возможность отвечать на его комменты. Он в порядке или что с ним не так? Если бы не та травма в матче с Лацио - он был бы даже лучше Месси и Роналду
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Андрей Андрей
Ответ UnforgivenX2
если он был прям "бесподобен", что же никогда он даже ЛЧ одну не взял? может, не всё так однозначно?..
фуфлыжный комментарий, если мы тут ради футбола
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Direct free kick
Ответ Андрей Хенто
Да, с Лигой Чемпионов у Роналдо не получилось химии, однако это вообще не показатель, Ибрагимович, например, тоже не выигрывал никогда ушастого, но разве язык повернётся его назвать плохим футболистом? Роналдо лично для меня, лучший форвард в истории мирового футбола. От его игры я получал эстетическое удовольствие, а как он сажал вратарей на пятые точки, просто блеск.
Андрейка ну что за популизм? Ибрагимович вообще главный неудачник ЛЧ. У него голов там больше чем у бразила игр. Не закапывай себя
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Direct free kick
Ответ Сэйлор Мун
Ван Бастен был лучше Роналдо разве что в завершении в штрафной и игре головой. Во всем остальном бразилец намного сильнее. Как вообще можно сравнивать типичную 9-ку, пусть и сильнейшую в истории и Роналдо Феномена, который мяч через всю половину поля тащил и на фланги смещался? Лучше скажи как там дела в Аль Насре? )
Финал КЕЧ 1990: Райкаард забивает победный гол с паса Ван Бастена через пол-поля. Жирный бразил бы тупо полез в дриблинг и потерял бы мяч, привезя контру скорее всего
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Сэйлор Мун
Ответ Direct free kick
Ван Бастен был намного лучше жирного бразила
Ван Бастен был лучше Роналдо разве что в завершении в штрафной и игре головой. Во всем остальном бразилец намного сильнее. Как вообще можно сравнивать типичную 9-ку, пусть и сильнейшую в истории и Роналдо Феномена, который мяч через всю половину поля тащил и на фланги смещался? Лучше скажи как там дела в Аль Насре? )
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Андрей Хенто
Ответ UnforgivenX2
если он был прям "бесподобен", что же никогда он даже ЛЧ одну не взял? может, не всё так однозначно?..
Да, с Лигой Чемпионов у Роналдо не получилось химии, однако это вообще не показатель, Ибрагимович, например, тоже не выигрывал никогда ушастого, но разве язык повернётся его назвать плохим футболистом? Роналдо лично для меня, лучший форвард в истории мирового футбола. От его игры я получал эстетическое удовольствие, а как он сажал вратарей на пятые точки, просто блеск.
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Direct free kick
Ответ UnforgivenX2
если он был прям "бесподобен", что же никогда он даже ЛЧ одну не взял? может, не всё так однозначно?..
Рональдо 14 в 46 играх ЛЧ
Настоящий Роналду 17 голов в одном сезоне ЛЧ 2013/14, пропустив 2 матча.
Сразу видно кто феномен, а кто кусок бекона
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UnforgivenX2
Ответ Андрей Хенто
Роналдо был бесподобен, шикарный игрок, жаль, что травмы не позволили ему добиться ещё большего.
если он был прям "бесподобен", что же никогда он даже ЛЧ одну не взял? может, не всё так однозначно?..
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Direct free kick
Ответ Сэйлор Мун
Сакки конечно один из 3-х величайших тренеров в истории (Саки, Пеп, Эрерра), но тут он сказал бред. Роналдо в одиночку кошмарил всю оборону соперника. Таких нападающих которые по 3 игрока на себе собирали можно по пальцам пересчитать, Роналдо, Марадона и Месси. На что были великие защитники вроде Мальдини и Несты, и то он их как детей порой времени проходил. Несту бедолагу так вообще кошмары по ночам мучали.
Ван Бастен был намного лучше жирного бразила
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Сэйлор Мун
Сакки конечно один из 3-х величайших тренеров в истории (Саки, Пеп, Эрерра), но тут он сказал бред. Роналдо в одиночку кошмарил всю оборону соперника. Таких нападающих которые по 3 игрока на себе собирали можно по пальцам пересчитать, Роналдо, Марадона и Месси.

На что были великие защитники вроде Мальдини и Несты, и то он их как детей порой времени проходил. Несту бедолагу так вообще кошмары по ночам мучали.
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Direct free kick
«Таких, как Роналдо, называю игроками, эксплуатирующими свой талант. Они не совершенствуются, а именно эксплуатируют свои данные. Это может продолжаться, лишь насколько хватит природных способностей — может быть, два, может быть, четыре года. Подобные игроки не развиваются, не растут, они ничего нового футболу не дадут», - киевский фармацевт Лобан оказался прав, говорил это ещё в 1997
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Konvicted
Ответ Konstantin Meerov
Кринж не возвращается, а висит на перекладине ворот и подтягивается. Красивые жилы на шее просто так не появятся
да что ты, черт побери, такое несешь?
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Konstantin Meerov
Кринж не возвращается, а висит на перекладине ворот и подтягивается. Красивые жилы на шее просто так не появятся
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Budabuda
Аргентине это не помешало
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Бухгалтер2021
помню Роналдо в 10 фифе не покупал он тогда карьеру сразу закончил не выгодно
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tm5pvbngvj
Ответ Барсик Юрана
Кринж вообще не возвращается 😂😂
Вы представляете, насколько у человека никчемная жизнь, что единственное, на что он подписан это «Высшая лига Саудовской Аравии»? Т.е, у человека цель специально в каждой новости писать гадости про Роналду😂 Настолько вот никчемная жизнь у некоторых
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JuVero
поэтому ты и не тренируешь уже очень давно)
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Барсик Юрана
Кринж вообще не возвращается 😂😂
А причём тут он😂😂
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Андрей Хенто
Роналдо был бесподобен, шикарный игрок, жаль, что травмы не позволили ему добиться ещё большего.
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Барсик Юрана
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+3
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