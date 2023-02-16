«Не взял бы Роналдо в свою команду. Если форвард медленно возвращается на позицию, вы играете вдесятером». Сакки о бразильце

Бывший главный тренер « » не хотел бы тренировать Роналдо.

«Я работал с , когда был техническим директором « », но я бы не стал подписывать такого игрока в свою команду, потому что ради него пришлось бы делать исключения.

Я всегда хотел, чтобы все 11 футболистов работали как одно целое. Если форвард медленно возвращается на свою позицию, вы играете вдесятером. Если таких игроков двое – вы остаетесь вдевятером.

Такой подход относится и к защитникам – они должны помогать тем, кто расположен выше», – сказал Сакки.

Анчелотти включил Роналдо, Роналду, Бензема, Винисиуса и Златана в топ-5 лучших игроков, которых он тренировал