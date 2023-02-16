«Не взял бы Роналдо в свою команду. Если форвард медленно возвращается на позицию, вы играете вдесятером». Сакки о бразильце
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки не хотел бы тренировать Роналдо.
«Я работал с Роналдо, когда был техническим директором «Реала», но я бы не стал подписывать такого игрока в свою команду, потому что ради него пришлось бы делать исключения.
Я всегда хотел, чтобы все 11 футболистов работали как одно целое. Если форвард медленно возвращается на свою позицию, вы играете вдесятером. Если таких игроков двое – вы остаетесь вдевятером.
Такой подход относится и к защитникам – они должны помогать тем, кто расположен выше», – сказал Сакки.
Анчелотти включил Роналдо, Роналду, Бензема, Винисиуса и Златана в топ-5 лучших игроков, которых он тренировал
да и вот это вот... "полез бы в дриблинг и потерял мяч". мне кажется ты перепутал Роналдо и португальца7.
Настоящий Роналду 17 голов в одном сезоне ЛЧ 2013/14, пропустив 2 матча.
Сразу видно кто феномен, а кто кусок бекона
На что были великие защитники вроде Мальдини и Несты, и то он их как детей порой времени проходил. Несту бедолагу так вообще кошмары по ночам мучали.