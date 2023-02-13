«Я вырос на игре Роналдо, Анри – первый после него для меня». Бензема о лучших нападающих

Теги Карим Бензема Тьерри Анри Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Футбол

Карим Бензема рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории футбола.

«Тьерри Анри – легенда!

Хоть я и вырос на игре Роналдо, но первый после него для меня – Тьерри Анри», – сказал форвард мадридского «Реала».

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5 комментариев

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Sekor
Хорош Бензема, и ориентиры правильные. Но все-таки все трое разного плана нападающие. Сам Бензема самый медленный из них, зато невероятен в подыгрыше, идеальный второй форвард.
Анри - скорость, резкость, точность.
Роналдо - просто феномен. С тех пор так никого лучше и не видел, невероятная квинтэссенция всего лучшего.
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Арсений Элин
правильный выбор людей на кого ориентироваться!
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Андрей Хенто
Отличные кумиры у Карима, а сейчас Карим уже и сам является ориентиром для многих игроков, универсальный нападающий.
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Muslim Muslim
Великий конечно был Зубастик) Не в первый раз замечаю, что топовые нападающие говорят о Роналдо как о кумире детства..
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Abdu Giyasov
Не поспоришь..
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