«Я вырос на игре Роналдо, Анри – первый после него для меня». Бензема о лучших нападающих
Карим Бензема рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории футбола.
«Тьерри Анри – легенда!
Хоть я и вырос на игре Роналдо, но первый после него для меня – Тьерри Анри», – сказал форвард мадридского «Реала».
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Анри - скорость, резкость, точность.
Роналдо - просто феномен. С тех пор так никого лучше и не видел, невероятная квинтэссенция всего лучшего.