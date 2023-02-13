«Я вырос на игре Роналдо, Анри – первый после него для меня». Бензема о лучших нападающих

рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории футбола.

« – легенда!

Хоть я и вырос на игре , но первый после него для меня – Тьерри Анри», – сказал форвард мадридского « ».

Карим Бензема: «Если ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то ты не умеешь играть в футбол»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!