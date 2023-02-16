Джек Грилиш: «Арсенал» играл лучше «Ман Сити», но хорошие команды приезжают и набирают 3 очка. Чувствую, на подходе победная серия»

Полузащитник « » высказался о победе над « » (3:1).

«Прекрасный вечер: я забил, команда победила. Не думаю, что мы играли в свой лучший футбол, «Арсенал» был лучше, если честно. Но именно это и делают хорошие команды: приезжают на такие стадионы и набирают три очка.

В раздевалке все счастливы. Мы не забегаем вперед, но такие победы нужно праздновать, и мы отпраздновали.

Люди знают, что в последние годы «Сити» всегда выдает какую-то победную серию. Так было на прошлое Рождество, и мы надеялись повторить нечто подобное после ЧМ-2022. Мы теряли очки в некоторых матчах, но теперь должны выдать серию – и я чувствую, что она на подходе», – сказал Грилиш.

«Сити» по делу победил «Арсенал», даже с антирекордом по владению. Бернарду потянул тройную роль