Джек Грилиш: «Арсенал» играл лучше «Ман Сити», но хорошие команды приезжают и набирают 3 очка. Чувствую, на подходе победная серия»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Джек Грилиш Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о победе над «Арсеналом» (3:1).

«Прекрасный вечер: я забил, команда победила. Не думаю, что мы играли в свой лучший футбол, «Арсенал» был лучше, если честно. Но именно это и делают хорошие команды: приезжают на такие стадионы и набирают три очка.

В раздевалке все счастливы. Мы не забегаем вперед, но такие победы нужно праздновать, и мы отпраздновали.

Люди знают, что в последние годы «Сити» всегда выдает какую-то победную серию. Так было на прошлое Рождество, и мы надеялись повторить нечто подобное после ЧМ-2022. Мы теряли очки в некоторых матчах, но теперь должны выдать серию – и я чувствую, что она на подходе», – сказал Грилиш.

«Сити» по делу победил «Арсенал», даже с антирекордом по владению. Бернарду потянул тройную роль

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Так продолжать Джек. Наконец начал оправдать заплаченные деньги
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleus Marcus
Перед матчем один фан Арсенала написал что-то вроде: Арсенал будет играть хорошо, но чувствую, что проиграем 1:3 как с МЮ))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gunner_14
«Арсенал» не был лучше. Наверное, Грилиш сделал комплимент или он говорит про 1-й тайм. По xG примерно на равных. «Ман Сити» заслужил победу, реализовав свои возможности
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий