Аке по-прежнему считает «Арсенал» фаворитом АПЛ: «У них игра в запасе, рано радоваться. Но у «Сити» есть опыт завоевания титула»
Натан Аке все еще считает «Арсенал» фаворитом в борьбе за чемпионство в АПЛ.
«Манчестер Сити» обыграл «канониров» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (3:1) и теперь лидирует в турнире. У «Арсенала» есть игра в запасе.
Защитника «Ман Сити» спросили, являются ли они теперь фаворитами в чемпионской гонке.
«Нет. У «Арсенала» все еще есть игра в запасе, поэтому пока они в трех очках от нас, так что рано радоваться. Мы будем продолжать делать то, что делаем, идти от игры к игре, будем отталкиваться от этого.
Мы заранее знали, что это будет очень важная игра, мы просто хотели выиграть ее и взять три очка, и мы это сделали. Знаем, что впереди еще долгий путь, у них есть игра в запасе, но здорово одержать победу там, где это тяжело – это важно.
Разница между командами была небольшой. Игра была такой напряженной, ведь обе команды могут создать что-то из ничего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но у нас есть опыт [завоевания титула]», – сказал Аке.
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