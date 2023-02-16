Аке по-прежнему считает «Арсенал» фаворитом АПЛ: «У них игра в запасе, рано радоваться. Но у «Сити» есть опыт завоевания титула»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Натан Аке Футбол

Натан Аке все еще считает «Арсенал» фаворитом в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Манчестер Сити» обыграл «канониров» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (3:1) и теперь лидирует в турнире. У «Арсенала» есть игра в запасе.

Защитника «Ман Сити» спросили, являются ли они теперь фаворитами в чемпионской гонке.

«Нет. У «Арсенала» все еще есть игра в запасе, поэтому пока они в трех очках от нас, так что рано радоваться. Мы будем продолжать делать то, что делаем, идти от игры к игре, будем отталкиваться от этого.

Мы заранее знали, что это будет очень важная игра, мы просто хотели выиграть ее и взять три очка, и мы это сделали. Знаем, что впереди еще долгий путь, у них есть игра в запасе, но здорово одержать победу там, где это тяжело – это важно.

Разница между командами была небольшой. Игра была такой напряженной, ведь обе команды могут создать что-то из ничего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но у нас есть опыт [завоевания титула]», – сказал Аке.

«Сити» по делу победил «Арсенал», даже с антирекордом по владению. Бернарду потянул тройную роль

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2 комментария

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Gunner_14
У Аке правильное понимание, только не факт, что «Арсенал» в 3-х очках от «Ман Сити»: их еще нужно будет взять :) «Горожане» – фаворит гонки, но не стоит досрочно списывать «канониров». Жезус вернется, что добавит атакующей мощи. Давайте не будем бросаться из крайности в крайность: то в середине чемпионата кубок вручаем, то через 3 матча уже хороним, хотя все впереди и тот, кто давно смотрит футбол, знает, что бывает всякое :)
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0
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Адепт Суперлиги
У Арсенала на 1 игру больше, чтобы проиграть. Сомнительное преимущество
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