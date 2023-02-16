Хави о Кристенсене и Бальде в запасе на «МЮ»: «Это для ротации. Впереди много матчей»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Андреас Кристенсен Алекс Бальде Футбол

Хави объяснил, почему Андреас Кристенсен и Алекс Бальде остались в запасе на матч с «Манчестер Юнайтед».

«Эти изменения в задней линии – для ротации. Впереди много матчей, и мы должны использовать всех игроков, чтобы избежать травм», – сказал тренер «Барселоны».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 20:45 по московскому времени.

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16 комментариев

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Dimonty
Ответ Crazy Diamond
Такой важный матч, надеюсь он знает, что делает. Бальде, Крис, Араухо и Кунде одна из лучших защит в мире...чёт очково
Вы серьёзно считаете матч ЛЕ серьёзным?
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GuruFutbola
Все верно, 3 по значимости кубок
+1
-1
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Рустам Лепиев
Рэш разорви их:)
0
-2
-2
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Sakata Gintoki
Ответ NIRVANA
«МЮ нет скоростных игроков» Что?
В сравнение с Баварией, нет. Вот под Сане с Мусиалой выпускать Алонсо, это выстрел в голову, а с Манчестером, не так критично.
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QWertY
Кристенсен как сильнейший игрок в истории Челси должен был играть, имхо. Не зря ему Тери шнурки завязывал в клубе
+4
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ллб
Решфорд?
Так Араухо с Кунде же на месте.
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Sakata Gintoki
Ответ Ллб
Решфорд?
Он на фланге Кунде Араухо будет играть, так что терпимо
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cektor
Оба не плохо себя показали.
Но и Альба тоже в порядке. А вот Гарсия пассажир , уже Алонсо в центре играет …
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NIRVANA
Ответ Sakata Gintoki
Принципе это не Бавария, в Манчестере нет особо скоростных игроков, так что можно и с Алонсо в центре обороны сыграть.
«МЮ нет скоростных игроков»

Что?
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ljolik888
После матча увидим - прав Хави или нет . Всеравно удачи Барселоне - надеемся на победу !
0
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Ллб
Ответ Sakata Gintoki
Принципе это не Бавария, в Манчестере нет особо скоростных игроков, так что можно и с Алонсо в центре обороны сыграть.
Решфорд?
+1
0
+1
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Sakata Gintoki
Принципе это не Бавария, в Манчестере нет особо скоростных игроков, так что можно и с Алонсо в центре обороны сыграть.
0
-1
-1
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DolJun
оставил сильнейшего защитника в истории барсы на лавке, явно сливает кубок топарь чави
0
-6
-6
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Budabuda
какой бред. Божэ!
0
-3
-3
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Crazy Diamond
Такой важный матч, надеюсь он знает, что делает. Бальде, Крис, Араухо и Кунде одна из лучших защит в мире...чёт очково
+3
0
+3
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falkao2013
Тренер сделал выбор и за этот выбор ему ответ и держать. Верим!
+10
0
+10
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