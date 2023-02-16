Хави о Кристенсене и Бальде в запасе на «МЮ»: «Это для ротации. Впереди много матчей»

объяснил, почему и остались в запасе на матч с « ».

«Эти изменения в задней линии – для ротации. Впереди много матчей, и мы должны использовать всех игроков, чтобы избежать травм», – сказал тренер «Барселоны».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 20:45 по московскому времени.

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