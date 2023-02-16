Хави о Кристенсене и Бальде в запасе на «МЮ»: «Это для ротации. Впереди много матчей»
Хави объяснил, почему Андреас Кристенсен и Алекс Бальде остались в запасе на матч с «Манчестер Юнайтед».
«Эти изменения в задней линии – для ротации. Впереди много матчей, и мы должны использовать всех игроков, чтобы избежать травм», – сказал тренер «Барселоны».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 20:45 по московскому времени.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Но и Альба тоже в порядке. А вот Гарсия пассажир , уже Алонсо в центре играет …
Что?