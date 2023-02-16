Лапорта сравнил атмосферу на игре «Барса» – «МЮ» с ЛЧ. На «Камп Ноу» продано больше 90 000 билетов, английским фанатам – 4 250
На стадионе «Барселоны» на игре Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» ожидается аншлаг.
Как сообщает журналистка Елена Кондис Эдо, на «Камп Ноу» продано свыше 90 000 билетов. При этом в гостевом секторе будет 4 250 болельщиков английской команды.
Президент «блауграны» Жоан Лапорта сравнил атмосферу на предстоящей игре с атмосферой матча Лиги чемпионов.
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