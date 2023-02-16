Лапорта сравнил атмосферу на игре «Барса» – «МЮ» с ЛЧ. На «Камп Ноу» продано больше 90 000 билетов, английским фанатам – 4 250

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Жоан Лапорта Камп Ноу Футбол

На стадионе «Барселоны» на игре Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» ожидается аншлаг.

Как сообщает журналистка Елена Кондис Эдо, на «Камп Ноу» продано свыше 90 000 билетов. При этом в гостевом секторе будет 4 250 болельщиков английской команды.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта сравнил атмосферу на предстоящей игре с атмосферой матча Лиги чемпионов.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Левандовски, Рэшфорд, Рафинья, Санчо, Педри и Каземиро играют

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10 комментариев

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& Co1366
После казуса с Айнтрахтом выводы сделаны.
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Ansu Fati
Ответ DolJun
опасное сравнение, возможно судья уже куплен)
Надеюсь Барселона скоро тебе и мозги купит))
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Ллб
Ответ Пуп Ппп
У Барселоны уже больше не будет такое преимущество перед Манчестером. Месси нету в Барсе это огромный минус для Каталонцев. а Рональду нету у МЮ а это огромный плюс для Манчестера. так что никакие болельщики им сегодня не помогут . Х2 ставим хаты и ждем выплаты
Ого, первый раз вижу человека , который через два часа станет бездомным. Да еще и остальных призывает пойти по его стопам)
+2
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+2
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Пуп Ппп
У Барселоны уже больше не будет такое преимущество перед Манчестером. Месси нету в Барсе это огромный минус для Каталонцев. а Рональду нету у МЮ а это огромный плюс для Манчестера. так что никакие болельщики им сегодня не помогут . Х2 ставим хаты и ждем выплаты
+1
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Гамаль Хайдаров
Ответ DolJun
опасное сравнение, возможно судья уже куплен)
ты матч Реал Бавария перепутал
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DolJun
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Гамаль Хайдаров
Ответ Гамаль Хайдаров
Этот рычаг больше активировать не будут, а то сделали камп ноу домашним стадионом для соперника.
домашний он только для Баварии*)
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Гамаль Хайдаров
Ответ Holy Diver
На игре с Айнтрахтом атмосфера получше была.
Этот рычаг больше активировать не будут, а то сделали камп ноу домашним стадионом для соперника.
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ljolik888
Полный стадион это хорошо для Барселоны . Надеюсь команда не подведёт!
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Holy Diver
На игре с Айнтрахтом атмосфера получше была.
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