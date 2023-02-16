Серхио Агуэро: «Барселона» обыграет «МЮ». Она мало пропускает, а в атаке у нее игроки, способные расшатать оборону»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Серхио Агуэро Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро надеется на победу команды над «Манчестер Юнайтед».

«Судя по тому, что «Барселона» показывает в Ла Лиге, она сумела нащупать командную игру и выступает стабильно. Она закрыла свои ворота, пропускает очень мало. И у нее есть футболисты, способные расшатать оборону соперника.

«МЮ» смог вернуться в число претендентов на трофеи и, похоже, оставил позади недавнюю нестабильность.

Это будет стоящее зрелище, но я думаю и надеюсь, что победа останется за «Барселоной», – сказал Агуэро Stake.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

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11 комментариев

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yurchik07
Вот новость сказал.Как-будто кто-то в этом сомневается.Тут вопрос в том,с каким счётом?Чтобы хоть какой-то шанс оставить на домашнюю игру.
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mansur_axe
Я написал комент под другим постом, что Шейхи купят столько минусов понаставили как будто это плохо.
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Bleck Ridermen
Ответ Данил Кулинский
Желтуха
Пока мю не соглашается , арабы если захотят все клубы выкупят .
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QWertY
Ответ Данил Кулинский
Желтуха
Ага, особенно когда это выставляют авторитетные катарские журналисты
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Сикарио
Ответ Евгений Ветров
А с кем играла барса из мощных команд? С баварей Интером и Реалом ? Не сказать что мало пропускает
И от каждой перечисленной пустила трешку))
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Данил Кулинский
Ответ QWertY
Там катарцы вовсю спамят на счет потенциальной покупки МЮ выставляя эмблему Юнайтед)
Желтуха
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-4
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QWertY
Там катарцы вовсю спамят на счет потенциальной покупки МЮ выставляя эмблему Юнайтед)
0
-1
-1
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cektor
Ответ El Kapitan
Надеюсь, что барсуки раскатают манков.
Так и будет
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Гамаль Хайдаров
Ответ Евгений Ветров
А с кем играла барса из мощных команд? С баварей Интером и Реалом ? Не сказать что мало пропускает
Это было далеко в начале сезона, сейчас все намного лучше с защитой.
В любом случае МЮ опасный соперник
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+11
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El Kapitan
Надеюсь, что барсуки раскатают манков.
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-5
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Евгений Ветров
А с кем играла барса из мощных команд? С баварей Интером и Реалом ? Не сказать что мало пропускает
+1
-4
-3
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