Серхио Агуэро: «Барселона» обыграет «МЮ». Она мало пропускает, а в атаке у нее игроки, способные расшатать оборону»

Экс-форвард «Барселоны» надеется на победу команды над «Манчестер Юнайтед».

«Судя по тому, что «Барселона» показывает в , она сумела нащупать командную игру и выступает стабильно. Она закрыла свои ворота, пропускает очень мало. И у нее есть футболисты, способные расшатать оборону соперника.

«МЮ» смог вернуться в число претендентов на трофеи и, похоже, оставил позади недавнюю нестабильность.

Это будет стоящее зрелище, но я думаю и надеюсь, что победа останется за «Барселоной», – сказал Агуэро Stake.

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

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