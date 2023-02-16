Серхио Агуэро: «Барселона» обыграет «МЮ». Она мало пропускает, а в атаке у нее игроки, способные расшатать оборону»
Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро надеется на победу команды над «Манчестер Юнайтед».
«Судя по тому, что «Барселона» показывает в Ла Лиге, она сумела нащупать командную игру и выступает стабильно. Она закрыла свои ворота, пропускает очень мало. И у нее есть футболисты, способные расшатать оборону соперника.
«МЮ» смог вернуться в число претендентов на трофеи и, похоже, оставил позади недавнюю нестабильность.
Это будет стоящее зрелище, но я думаю и надеюсь, что победа останется за «Барселоной», – сказал Агуэро Stake.
«Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
В любом случае МЮ опасный соперник