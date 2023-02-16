Вингер Рафинья Диас рассказал, кого из « » он хотел бы видеть в «Барселоне».

« – тот игрок, которого я постоянно обсуждаю со своей семьей, друзьями. Я бы очень хотел видеть его в своей команде. Он не только обладает большим опытом и большим количеством достижений, но также является прекрасным лидером и человеком, умеет за счет своих качеств объединить команду.

Я считаю его одним из лучших полузащитников оборонительного плана в мире», – сказал бразилец в интервью ESPN перед матчем против «МЮ» в .

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