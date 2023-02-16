Рафинья взял бы из «МЮ» в «Барселону» Каземиро: «Не только опытный игрок, но и прекрасный лидер»
Вингер Рафинья Диас рассказал, кого из «Манчестер Юнайтед» он хотел бы видеть в «Барселоне».
«Каземиро – тот игрок, которого я постоянно обсуждаю со своей семьей, друзьями. Я бы очень хотел видеть его в своей команде. Он не только обладает большим опытом и большим количеством достижений, но также является прекрасным лидером и человеком, умеет за счет своих качеств объединить команду.
Я считаю его одним из лучших полузащитников оборонительного плана в мире», – сказал бразилец в интервью ESPN перед матчем против «МЮ» в Лиге Европы.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Бывает. Суть ясна, это главное.)
Жаль сегодня Серхио не сыграет. Демонстративно бы опять размазал бразила в центре.
Такие потуги
Барса на первом месте.
А Тебас не будет накладывать санкции))))