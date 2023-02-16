Рафинья взял бы из «МЮ» в «Барселону» Каземиро: «Не только опытный игрок, но и прекрасный лидер»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Каземиро Рафинья Диас Футбол

Вингер Рафинья Диас рассказал, кого из «Манчестер Юнайтед» он хотел бы видеть в «Барселоне».

«Каземиро – тот игрок, которого я постоянно обсуждаю со своей семьей, друзьями. Я бы очень хотел видеть его в своей команде. Он не только обладает большим опытом и большим количеством достижений, но также является прекрасным лидером и человеком, умеет за счет своих качеств объединить команду.

Я считаю его одним из лучших полузащитников оборонительного плана в мире», – сказал бразилец в интервью ESPN перед матчем против «МЮ» в Лиге Европы.

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34 комментария

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maximilian_15
Ответ Sakata Gintoki
Ты бы лучше личной жизнью занялся, чем целыми днями строчить комментарии на спортсе.
Они с рукой в гармонии живут
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BZB
Каземиро я бы взял, а Рафинью отдал.
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Lavinka
Фреду наверно обидно .
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Владимир Самсонов
Казимиро многие годы в топ-3 на совей позиции, а иногда и просто лучший.
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Universal1000
Ответ Romanian_Daddy
Ахаххаха какой ты смешной
Формулировка сравнительная жестковата чтоль вышла?
Бывает. Суть ясна, это главное.)
Жаль сегодня Серхио не сыграет. Демонстративно бы опять размазал бразила в центре.
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Romanian_Daddy
Ответ Universal1000
Бускетс на голову класснее футболист этого вечно фолящего дуболома.
Ахаххаха какой ты смешной
0
-1
-1
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Бускетс это позиция
Ну, Каземиро топище конечно, глупо с этим спорить
+3
-1
+2
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Universal1000
Бускетс на голову класснее футболист этого вечно фолящего дуболома.
0
-5
-5
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Валдис Пельш
Ответ cektor
Бразилец о бразильце
бывает
+1
-1
0
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Валдис Пельш
Ответ Minuvert
Забери лучше Магвайера, сделай доброе дело
кто передаст ему эту информацию)
0
0
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Butrymovich Mikalai
Ответ Роман
Весь день защитницы Barca и Parce защищают Бабсилону. Такие потуги
за вашим кококо не понятно что вы пишите
+1
-1
0
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Parce
Ответ Minuvert
Забери лучше Магвайера, сделай доброе дело
Мы только от таких магваеров недавно избавились
+4
0
+4
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Sakata Gintoki
Ответ Роман
Весь день защитницы Barca и Parce защищают Бабсилону. Такие потуги
Ты бы лучше личной жизнью занялся, чем целыми днями строчить комментарии на спортсе.
+4
0
+4
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DolJun
Ответ Салесар
Ну или на первое место в ла лиге) ну ничего, еще 400 миллионов летом на трансферы на выкуп Феликса, Неймара, Роналду, еще можно Тома Брэди с пенсии позвать и возможно в следующем сезоне у Челси получится побороться за лк)
роналду барса перехватит, такой бист под чавибол в самый раз
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Адепт Суперлиги
Ответ Ес Жи
Почему-то,все НЕадекватные пишут про адекватность 🙂
И ты в том числе
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Салесар
Ответ DolJun
в ле против мю)
Ну или на первое место в ла лиге) ну ничего, еще 400 миллионов летом на трансферы на выкуп Феликса, Неймара, Роналду, еще можно Тома Брэди с пенсии позвать и возможно в следующем сезоне у Челси получится побороться за лк)
+1
-1
0
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DolJun
Ответ Bunyod Turgunov
Кристенсен наверное кайфует в Барселоне ведь он давно не играл за команду которая была лидером чемпионата
играл за сильнейшую команду мира, сейчас понятно он в барсе сильнейший защитник в ее истории, не благодари
+1
-3
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
в команде с педри и прочими бускетцами и кристенсен супер лидером будет
Кристенсен наверное кайфует в Барселоне ведь он давно не играл за команду которая была лидером чемпионата
+4
-3
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Роман
Весь день защитницы Barca и Parce защищают Бабсилону.
Такие потуги
+5
-7
-2
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Minuvert
Забери лучше Магвайера, сделай доброе дело
+22
-3
+19
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DolJun
Ответ Салесар
Ну да, куда всяким педрям и бускетсам до 120-милионного фернандеса и гениального воспитанника лофтус-чика
в ле против мю)
0
-5
-5
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Салесар
Ответ DolJun
в команде с педри и прочими бускетцами и кристенсен супер лидером будет
Ну да, куда всяким педрям и бускетсам до 120-милионного фернандеса и гениального воспитанника лофтус-чика
+3
-1
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Barca
Ответ Роман
Лучше уж в ЛЕ и АПЛ гарантировано играть с МЮ. Чем с перспективной Барселоной в Сегунде и ЛК.
Молчать 🤫
Барса на первом месте.
А Тебас не будет накладывать санкции))))
+8
-7
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Ес Жи
Ответ ZamoRano
Каземиро лучший полузащитник в истории мю, это очевидно всем адекватным, мю с ним и без него это как Бавария и барселона
Почему-то,все НЕадекватные пишут про адекватность 🙂
+14
-3
+11
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adminS.ru
а куда сам Рафинья пойдет летом он не подумал,его всю зиму сливали с бабселоны,а он игроков туда набирает
0
-3
-3
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