Анри поддержал «Арсенал» после 1:3 от «Сити»: «Вы проиграли отличной команде, это не значит, что все пойдет насмарку»
Тьерри Анри поддержал «Арсенал» после поражения от «Манчестер Сити» (1:3).
«Сити» победил вас на вашем поле. Сможете ли вы сейчас показать, что можете отреагировать и исправить ситуацию с «Астон Виллой»?
Просто сохраняйте спокойствие. Вы проиграли отличной команде. Сохраняйте самообладание.
Это не значит, что все пойдет насмарку. У вас все еще есть игра в запасе», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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