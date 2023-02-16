Анри поддержал «Арсенал» после 1:3 от «Сити»: «Вы проиграли отличной команде, это не значит, что все пойдет насмарку»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Тьерри Анри поддержал «Арсенал» после поражения от «Манчестер Сити» (1:3).

«Сити» победил вас на вашем поле. Сможете ли вы сейчас показать, что можете отреагировать и исправить ситуацию с «Астон Виллой»?

Просто сохраняйте спокойствие. Вы проиграли отличной команде. Сохраняйте самообладание.

Это не значит, что все пойдет насмарку. У вас все еще есть игра в запасе», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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5 комментариев

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Chyngyz Orozaliev
после Эвертона: "вы проиграли худшей команде, все пошло по ****е"
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Marcus-light
К сожалению, проблема всех молодых и дерзких команд, что в случае неудач и нервотрепки они начинают проваливаться. Из вчерашнего состава Арсенала только Сака обладает менталитетом лидера. И ирония в том, что он один из самых низкооплачиваемых игроков с истекающим контрактом.
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TeLLer
Пока что этот сезон очень напоминает сезон 07/08. Тогда Арсенал тоже с молодой командой хорошо шёл в чемпионате, так же была травма основного нападающего, был выезд и поражение на ранней стадии кубка прямому конкуренту по чемпионату (тогда МЮ), затем в феврале наступил неудачный отрезок, где и было всё похерено.
+1
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Eugene Osinskiy
Если не будет таких ошибок как с Эвертоном, то матч на выезде с МС станет финалом. Надеюсь, Артета проведет работу над ошибками. Арсенал не проиграл в одну калитку, следовательно, можно играть и побеждать.
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Altyn Asyr
действительно....
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