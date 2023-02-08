Анри не будет работать с Тедеско в сборной Бельгии

Тьерри Анри не будет работать в тренерском штабе Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации подтвердил, что Анри не войдет в тренерский штаб , назначенного новым главным тренером сборной. Сообщается, что Анри поддерживали некоторые игроки сборной, в частности, .

Отмечается, что новый состав тренерского штаба сборной Бельгии будет оглашен позже, однако футбольная федерация заинтересована в продолжении сотрудничества с .

работал в тренерском штабе с 2021 года и занимал должность помощника главного тренера.

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