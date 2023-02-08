Анри не будет работать с Тедеско в сборной Бельгии
Тьерри Анри не будет работать в тренерском штабе Доменико Тедеско в сборной Бельгии.
Генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации подтвердил, что Анри не войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско, назначенного новым главным тренером сборной. Сообщается, что Анри поддерживали некоторые игроки сборной, в частности, Ромелу Лукаку.
Отмечается, что новый состав тренерского штаба сборной Бельгии будет оглашен позже, однако футбольная федерация заинтересована в продолжении сотрудничества с Томасом Вермаленом.
Тьерри Анри работал в тренерском штабе Роберто Мартинеса с 2021 года и занимал должность помощника главного тренера.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
До этого работал с лета 2016 и до осени 2018