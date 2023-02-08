Анри не будет работать с Тедеско в сборной Бельгии

Теги Тьерри Анри Томас Вермален Сборная Бельгии по футболу Федерация футбола Бельгии Роберто Мартинес Ромелу Лукаку Доменико Тедеско Футбол

Тьерри Анри не будет работать в тренерском штабе Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации подтвердил, что Анри не войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско, назначенного новым главным тренером сборной. Сообщается, что Анри поддерживали некоторые игроки сборной, в частности, Ромелу Лукаку.

Отмечается, что новый состав тренерского штаба сборной Бельгии будет оглашен позже, однако футбольная федерация заинтересована в продолжении сотрудничества с Томасом Вермаленом.

Тьерри Анри работал в тренерском штабе Роберто Мартинеса с 2021 года и занимал должность помощника главного тренера.

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12 комментариев

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Адепт Суперлиги
Ответ Master Slova
почему бездарь, с Монако неплохо работал
Если бы он неплохо работал с Монако, его бы не выгнали с позором оттуда. Он только в Бельгии втерся к Мартинесу в доверие, больше вряд ли где-то всплывёт этот шарлатан
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AlexDeLarge
Ответ Master Slova
разве Анри с 21 года работает в Бельгии? Cколько не вспомню, но постоянно его видел на протяжении всей работы Мартинеса в Бельгии
В 2021 году был второй заход, да
До этого работал с лета 2016 и до осени 2018
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Master Slova
Ответ Адепт Суперлиги
Да и нафиг этот бездарь не нужен. Тедеско сам разберётся
почему бездарь, с Монако неплохо работал
+1
-2
-1
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Master Slova
разве Анри с 21 года работает в Бельгии? Cколько не вспомню, но постоянно его видел на протяжении всей работы Мартинеса в Бельгии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ответ Carver
Хочу увидеть команду, где в тренерский штаб войдут Анри, Невилл и Лэмпард
Лэмпард относительно успешен был в роли тренера в сравнении с коллегами.
+4
0
+4
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Carver
Хочу увидеть команду, где в тренерский штаб войдут Анри, Невилл и Лэмпард
+7
-1
+6
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Ебздрогыч
Анри: что это за тренер такой, где он играл? И как они умудряются на такие места теплые пролезать? Вот я как играл, легенда! И что? А дальше-то что?
+3
-1
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Yuri Ten
Щас Виера выйдет и скажет, что чернокожего тренера притеснили
0
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
В солидарность с Мостовым
+1
-2
-1
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Bashibuzuck
Так то его туда и не звали🤨, у Доменико свой штаб
0
-2
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Иван Левин
Какой важный кypица
+1
-2
-1
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Адепт Суперлиги
Да и нафиг этот бездарь не нужен. Тедеско сам разберётся
+7
-8
-1
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