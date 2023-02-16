Лукаку и Бареллу не накажут за перебранку в матче с «Сампдорией». Игроки «Интера» уладили конфликт на тренировке
«Интер» не накажет Ромелу Лукаку и Николо Бареллу за стычку в матче с «Сампдорией».
На 40-й минуте матча 23-го тура Серии А Лукаку не понравилось, что Барелла всплеснул руками. Нападающий начал кричать на партнера по команде и назвал того «сукиным сыном». Тренер «Интера» Симоне Индзаги позже осудил игроков за этот эпизод.
Сообщается, что Лукаку и Барелла прояснили ситуацию на тренировке «Интера» в среду в присутствии представителей руководства клуба.
Отмечается, что боссы «нерадзурри» недовольно поведением игроков, но не будет предпринимать никаких действий, поскольку конфликт был улажен. Кроме того, руководство не хочет создавать напряженную атмосферу в раздевалке и надеется, что подобные ситуации больше не повторятся.
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Лукаку не сдержался
Было смешно , но кричалось «клоун « , а не чей-то там сын 😆