Лукаку и Бареллу не накажут за перебранку в матче с «Сампдорией». Игроки «Интера» уладили конфликт на тренировке

«Интер» не накажет и за стычку в матче с «Сампдорией».

На 40-й минуте матча 23-го тура Серии А Лукаку не понравилось, что Барелла всплеснул руками. Нападающий начал кричать на партнера по команде и назвал того «сукиным сыном». Тренер « » позже осудил игроков за этот эпизод.

Сообщается, что Лукаку и Барелла прояснили ситуацию на тренировке «Интера» в среду в присутствии представителей руководства клуба.

Отмечается, что боссы «нерадзурри» недовольно поведением игроков, но не будет предпринимать никаких действий, поскольку конфликт был улажен. Кроме того, руководство не хочет создавать напряженную атмосферу в раздевалке и надеется, что подобные ситуации больше не повторятся.

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