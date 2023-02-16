Лукаку и Бареллу не накажут за перебранку в матче с «Сампдорией». Игроки «Интера» уладили конфликт на тренировке

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Ромелу Лукаку Николо Барелла Футбол

«Интер» не накажет Ромелу Лукаку и Николо Бареллу за стычку в матче с «Сампдорией».

На 40-й минуте матча 23-го тура Серии А Лукаку не понравилось, что Барелла всплеснул руками. Нападающий начал кричать на партнера по команде и назвал того «сукиным сыном». Тренер «Интера» Симоне Индзаги позже осудил игроков за этот эпизод.

Сообщается, что Лукаку и Барелла прояснили ситуацию на тренировке «Интера» в среду в присутствии представителей руководства клуба.

Отмечается, что боссы «нерадзурри» недовольно поведением игроков, но не будет предпринимать никаких действий, поскольку конфликт был улажен. Кроме того, руководство не хочет создавать напряженную атмосферу в раздевалке и надеется, что подобные ситуации больше не повторятся.

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12 комментариев

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Тотто
Руки прочь от Барелли мазь обувная! Хоть и не болельщик Интера, но Барелла очень импонирует
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Kazbek Ilyassovskiy
Помню, Интер играл дома с Барселоной в ЛЧ, в сезоне 19/20, там от лукаки мяч отскакивал только так, кто-то от отчаяния тоже вскидывал вверх руки. Так что непонятно, чего лукаку вскипел, уже привыкнуть пора.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sevuska
Я всплескивал руками после каждого промаха Лукаку в метре от пустых на ЧМ . Было смешно , но кричалось «клоун « , а не чей-то там сын 😆
Один матч с Хорватией чего стоит
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-3
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Баррела сказал: У меня 10 очков по гол+пас, а у тебя 2 но ты нападающий. А я полузащитник

Лукаку не сдержался
+1
-1
0
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Чингиз Базильжанов
не бьяконьери, а нерадзурри
небольшое нерадзурразумение вышло
+16
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+16
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Leo-_-Messi10
боссы "бьянконери" 🤣
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Sevuska
Я всплескивал руками после каждого промаха Лукаку в метре от пустых на ЧМ .
Было смешно , но кричалось «клоун « , а не чей-то там сын 😆
+1
-1
0
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Aleksey Yashin
Ответ Чингиз Базильжанов
не бьяконьери, а нерадзурри
*что-то на итальянском*
+1
-1
0
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АРТУР АЛИЕВ
Симоне Индзаги, указывая на Лукаку и Бареллу, сказал: - "У всех в команде бывают черные и белые полосы. надеюсь скоро черная полоса закончится и мы продадим его"
+3
-1
+2
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Palacio8
"Боссы бьянконери" очень недовольны этим обстоятельством, хехе. Хорошая попытка Спортс!
+5
0
+5
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Чингиз Базильжанов
не бьяконьери, а нерадзурри
+6
0
+6
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ZamoRano
Статистика у Лукаку на уровне Роналду, я смотрю🤣👍
0
-3
-3
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