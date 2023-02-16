Быстров об избиении девушки Нобоа: «Все сфабриковано, пиар‑акция. Пошла тенденция, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, попку, – жизнь удалась»

Теги Зенит Владимир Быстров Кристиан Нобоа премьер-лига Россия светская хроника происшествия девушки и спорт Сочи контент Футбол

Владимир Быстров прокомментировал обвинения  Кристиана Нобоа в избиении девушки.

Ранее Кевиам Касо, девушка Кристиана Нобоа, обвинила хавбека «Сочи» в избиении в отеле в Дубае. Сообщалось, что Касо была госпитализирована, врачи обнаружили у нее синяки по всему телу.

Девушка намерена подать в суд на Нобоа, а также на полицию и отель, в котором предположительно произошел инцидент – по ее словам, полиция и отель не хотели огласки произошедшего, так как причиной конфликта стала измена Нобоа с проститутками (проституция в Дубае незаконна – прим. Sports.ru).

«Это постановочное видео. Во‑первых, человек нетрезв. Это можно заметить, если приглядеться. И эти наигранные слезы… Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Вряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошел в отеле с проститутками.

Естественно, насилия не должно быть. Но где та грань, которую могут переходить мужчина и женщина? Опять же, они официально не женаты. Может быть, она увела его из семьи. Это все сфабриковано, пиар‑акция.

Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку, – и жизнь удалась. Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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9 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ .ru
но всё равно, это не повод чтобы ошиваться возле гей клуба...
Ну, там-то попку точно накачают🤓
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.ru
но всё равно, это не повод чтобы ошиваться возле гей клуба...
+2
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+2
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Guy4resh
Ответ el ruso guapo
Последний абзац топ! Володька прям стихами говорит.
Прочитал это под минус «Кровостока» в голове
+3
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Утя Ваткин
Алё, это Володька, вы кроме губ и поп что-нибудь качаете ещё?
0
-1
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Вито Муткони
Говорит - он. А стыдно - мне 😕
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Рафик Маркес
Вот щас прав
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el ruso guapo
Последний абзац топ! Володька прям стихами говорит.
+3
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alx_lv
Гений!
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nugoboss
эти утки, женского пола, уже вообще оборзели, пора в законы менять в пользу мужиков.
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