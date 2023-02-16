прокомментировал обвинения Кристиана Нобоа в избиении девушки.

Ранее Кевиам Касо, девушка , обвинила хавбека « » в избиении в отеле в Дубае. Сообщалось, что Касо была госпитализирована, врачи обнаружили у нее синяки по всему телу.

Девушка намерена подать в суд на Нобоа, а также на полицию и отель, в котором предположительно произошел инцидент – по ее словам, полиция и отель не хотели огласки произошедшего, так как причиной конфликта стала измена Нобоа с проститутками (проституция в Дубае незаконна – прим. Sports.ru).

«Это постановочное видео. Во‑первых, человек нетрезв. Это можно заметить, если приглядеться. И эти наигранные слезы… Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Вряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошел в отеле с проститутками.

Естественно, насилия не должно быть. Но где та грань, которую могут переходить мужчина и женщина? Опять же, они официально не женаты. Может быть, она увела его из семьи. Это все сфабриковано, пиар‑акция.

Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку, – и жизнь удалась. Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит», – сказал бывший игрок « » и «Спартака».

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