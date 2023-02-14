Девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения. Медики зафиксировали у нее множество синяков

Девушка Кристиана Нобоа обратилась в больницу после предполагаемого избиения.

Напомним, ранее Кевиам Касо сообщила в социальных сетях о том, что Нобоа избил ее в номере отеля в Дубае, отметив, что подобная ситуация произошла не впервые. Хавбек «Сочи» опроверг ее слова, заявив, что в ту ночь они с девушкой были не вместе.

В больнице у Касо обнаружили многочисленные синяки и рекомендовали девушке госпитализацию.

«34-летняя женщина приехала в больницу вместе со своей подругой после того, как ее парень напал на нее. Она заявила, что получила удары по голове, верхним конечностям, по грудной клетке и по ногам. Она не уверена, что не теряла сознание, и ощущала сильную продолжительную боль», – говорится в заключении медиков.

Согласно отчету, у девушки обнаружили синяки на лице, плече, предплечье, запястье, на ноге и колене. Также она ощущала головную боль, тошноту, боль в кости, острую боль в плече.

Девушка заявила о своем намерении подать в суд на Нобоа, а также на отель и полицию, поскольку, по ее словам, дело решили замять. Девушка утверждает, что в отеле хотели скрыть нарушения закона.

«Я не хотела говорить на эту тему, но поскольку он (Кристиан Нобоа – прим. Sports.ru) осмелился сказать, что это ложь, я сделаю это.

Я попросила администрацию отеля вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана занимающимся сексом с двумя женщинами в моем номере. Проституция в Дубае незаконна, как и употребление наркотиков. Пришли только двое полицейских, и единственное, что они сделали, – попросили меня вернуться в номер, а Кристиана уйти. Мне сказали, чтобы я подумала, хочу ли обратиться в полицию, и прийти в участок на следующий день.

Они не должны были позволять Кристиану уйти или причинять мне боль. Они не вызывали скорую помощь, потому что, если бы они это сделали, они бы запросили экспертизу... Все было подтасовано, потому что отелю не хотелось, чтобы все узнали, что они впустили проституток», – заявила Касо.

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