Девушка Нобоа подаст в суд на Кристиана, отель и полицию после избиения. Медики зафиксировали у нее множество синяков

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия светская хроника происшествия девушки и спорт Сочи контент Футбол

Девушка Кристиана Нобоа обратилась в больницу после предполагаемого избиения.

Напомним, ранее Кевиам Касо сообщила в социальных сетях о том, что Нобоа избил ее в номере отеля в Дубае, отметив, что подобная ситуация произошла не впервые. Хавбек «Сочи» опроверг ее слова, заявив, что в ту ночь они с девушкой были не вместе.

В больнице у Касо обнаружили многочисленные синяки и рекомендовали девушке госпитализацию.

«34-летняя женщина приехала в больницу вместе со своей подругой после того, как ее парень напал на нее. Она заявила, что получила удары по голове, верхним конечностям, по грудной клетке и по ногам. Она не уверена, что не теряла сознание, и ощущала сильную продолжительную боль», – говорится в заключении медиков.

Согласно отчету, у девушки обнаружили синяки на лице, плече, предплечье, запястье, на ноге и колене. Также она ощущала головную боль, тошноту, боль в кости, острую боль в плече.

Девушка заявила о своем намерении подать в суд на Нобоа, а также на отель и полицию, поскольку, по ее словам, дело решили замять. Девушка утверждает, что в отеле хотели скрыть нарушения закона.

«Я не хотела говорить на эту тему, но поскольку он (Кристиан Нобоа – прим. Sports.ru) осмелился сказать, что это ложь, я сделаю это.

Я попросила администрацию отеля вызвать полицию, потому что обнаружила Кристиана занимающимся сексом с двумя женщинами в моем номере. Проституция в Дубае незаконна, как и употребление наркотиков. Пришли только двое полицейских, и единственное, что они сделали, – попросили меня вернуться в номер, а Кристиана уйти. Мне сказали, чтобы я подумала, хочу ли обратиться в полицию, и прийти в участок на следующий день.

Они не должны были позволять Кристиану уйти или причинять мне боль. Они не вызывали скорую помощь, потому что, если бы они это сделали, они бы запросили экспертизу... Все было подтасовано, потому что отелю не хотелось, чтобы все узнали, что они впустили проституток», – заявила Касо.

Скандал вокруг Нобоа: девушка заявила об избиении и измене, Кристиан все отрицает

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37 комментариев

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ART DK
После того как она подаст заявление в полицию, могут на самом деле начаться трудности у Нобоа. Если конечно девушка свои слова подтвердит. В Дубае строгие законы, и (насколько я знаю) даже представители всевозможных опг , которые туда перебрались стараются даже дороги в положенных местах переходить. С другой стороны есть пример киллера расстрелявшего Ямадаева , по просьбе Рамзана его потом помиловали
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бесдомный понь
Зенитовское воспитание Нобоа дало о себе знать.
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ART DK
Ответ Дядя ТУРА
тут есть ньюанс. в Дубае запрещено в одном номере спать мужчине и женщине если они не в браке.
Это чушь полная. Мы с тогда еще будущей женой отдыхали там и жили в одном номере
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Его Величество Златан
Ответ Ярик01
Ну Пике вообще своих баб зачем-то домой к Шакире привозил. Футболисты ...
Он хоть водил когда её дома не было)) но не додумался сказать чтобы не ела варенье её любимое 😃
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hulk&boloto
Пусть подаст в басманный суд!
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#SharkTeam
Ответ Vitezslav
на сантехника Сидорова тоже подают, просто об этом в газетах не пишут.
Если на спортсе не написали значит не было!
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Дядя ТУРА
Ответ Его Величество Златан
Кристиан занимался сексом в моем номере. Уровень скрытности (если это так) "бог"
тут есть ньюанс. в Дубае запрещено в одном номере спать мужчине и женщине если они не в браке.
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Marienburg
Ответ Chernoy
«Они не должны были причинять мне боль…». Так ее полицейские избили? Я что-то не въезжаю
Били все, на кого подала в суд
+2
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Ярик01
Ответ Его Величество Златан
Кристиан занимался сексом в моем номере. Уровень скрытности (если это так) "бог"
Ну Пике вообще своих баб зачем-то домой к Шакире привозил.
Футболисты ...
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+3
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Igorsm11
Ответ Дядя ТУРА
а вдруг она кричала Слава Украине?
а потом такая "а меня за шо"
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Vitezslav
Ответ Назар Игорь
Ох уж эти девушки, они подают в суд почему-то только на состоятельных мужиков. Подруга сантехника Сидорова будет ходить с фингалом под глазом, но молчать - взять с Сидорова можно только смеситель или новый унитаз.
на сантехника Сидорова тоже подают, просто об этом в газетах не пишут.
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Igorsm11
Бить женщину нужно через подушку, чтобы синяки не оставлять. Берите на заметку сынки.
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Onion
На Кристиана, отель и полицию. И Спартак - в пердив!
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Назар Игорь
Ох уж эти девушки, они подают в суд почему-то только на состоятельных мужиков. Подруга сантехника Сидорова будет ходить с фингалом под глазом, но молчать - взять с Сидорова можно только смеситель или новый унитаз.
+2
-5
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Amalfitano
Слава богу хоть этому латиносу хватило мозгов вызвать путан а не набрасываться на клубных девиц. Правда не хватило мозгов когда бил женщину. Если это конечно правда.
+3
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Подкат Пенальтьевич
Девочка забыла что арабские страны это не соевая Европа и там все пофиг на феменисткие заскоки и мужик имеет право учить свою женщину кулаками
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Osodj Djhshs
А дело то принимает другой оборот..
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Miknik
Пожалуй у Нобоа хет-трик Горди Хоу.
+3
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nikolaich
Ответ Владимир Туаев
Потом подаст в суд на суд!
Только второй суд поновее будет.
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Дядя ТУРА
а вдруг она кричала Слава Украине?
+2
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Анри Карлайл
Футболисты напиваются, насилуют, бьют..
Но стоит напиться игроку "Шинника", как вой на болотах - этого не могло быть!!
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porosenochek
А на проституток-то в суд кто подаст?
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#SharkTeam
Вроде в отношениях, а привел телок в номер, да еще и руку поднял.
Если и номер правда ее, то вобще)
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Его Величество Златан
Кристиан занимался сексом в моем номере. Уровень скрытности (если это так) "бог"
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Заяцволк
Ответ rigobersong
Так надо было и у Нобоа снимать царапины и т.д. Она же могла себя избить как Тайлер Дерден:))
Точняк ! Наш Ювентус тоже может так сказать на суде - "Наши бухгалтерские отчёты сами себя подделали, а трансферная стоимость сама себя завысила", глядишь и вернут 15 очков )
+2
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