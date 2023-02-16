Конте пропустит матч «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом». Он будет восстанавливаться в Италии после удаления желчного пузыря
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пропустит матч с «Вест Хэмом».
После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) Конте остался в Италии для восстановления после операции.
Напомним, 1 февраля итальянский специалист перенес операцию по удалению желчного пузыря. По этой причине он пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.
«После проведенного вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции.
Здоровье – это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини примет на себя обязанности тренера первой команды», – говорится в заявлении клуба.
Daily Mail отмечает, что итальянец может пропустить и больше матчей. После операции Конте вернулся в матче с «Лестером» (1:4), хотя доктора предписывали ему отдых в течение 15 дней.
«Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом» 19 февраля.
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