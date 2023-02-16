Конте пропустит матч «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом». Он будет восстанавливаться в Италии после удаления желчного пузыря

Главный тренер « » Антонио Конте пропустит матч с «Вест Хэмом».

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с « » (0:1) Конте остался в Италии для восстановления после операции.

Напомним, 1 февраля итальянский специалист перенес операцию по удалению желчного пузыря. По этой причине он пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.

«После проведенного вчера в Италии планового послеоперационного осмотра останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции.

Здоровье – это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини примет на себя обязанности тренера первой команды», – говорится в заявлении клуба.

Daily Mail отмечает, что итальянец может пропустить и больше матчей. После операции Конте вернулся в матче с «Лестером» (1:4), хотя доктора предписывали ему отдых в течение 15 дней.

«Тоттенхэм» сыграет с « » 19 февраля.

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