Конте пропустит матч «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом». Он будет восстанавливаться в Италии после удаления желчного пузыря

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Стеллини Здоровье Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пропустит матч с «Вест Хэмом».

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1) Конте остался в Италии для восстановления после операции.

Напомним, 1 февраля итальянский специалист перенес операцию по удалению желчного пузыря. По этой причине он пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.

«После проведенного вчера в Италии планового послеоперационного осмотра Антонио Конте останется в доме своей семьи, чтобы восстановиться от недавней операции.

Здоровье – это самое главное, и все в клубе желают ему всего наилучшего. Кристиан Стеллини примет на себя обязанности тренера первой команды», – говорится в заявлении клуба.

Daily Mail отмечает, что итальянец может пропустить и больше матчей. После операции Конте вернулся в матче с «Лестером» (1:4), хотя доктора предписывали ему отдых в течение 15 дней.

«Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом» 19 февраля.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Усиление для шпор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Толян Каширин
Стеллини тайм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sersan
Жаль, здоровья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий