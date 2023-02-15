Конте о 0:1 от «Милана»: «Знаю, что такое «Сан-Сиро», и понимаю, как сложно в такой атмосфере. Дома фанаты помогут нам преодолеть это препятствие»

высказался о поражении « » от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

«Команды бились с первой и до последней минуты. Считаю, обе команды провели очень интенсивный матч, создали очень большое давление. Нам было сложно играть, им тоже было сложно играть.

Очень жаль пропустить гол в первые пять минут (Браим Диас открыл счет на 7-й минуте – Sports.ru), потому что, как я считаю, в этой ситуации мы могли действовать гораздо лучше.

Затем мы пытались что-то изменить, но в играх с « » нужно быть очень внимательным, когда атакуешь. Нужно предотвращать контратаки, потому что у них есть Леау, Тео Эрнандес и такое ориентир, как Оливье Жиру. Получив пространство, они могут убить тебя», – сказал Конте на пресс-конференции.

Также в интервью BT Sport главный тренер «Тоттенхэма» высказался об атмосфере на матче.

«Чтобы пройти дальше, нужно провести две игры. Первый матч мы сыграли на выезде. Атмосфера была невероятной. Я знаю, что такое « », и понимаю, как сложно играть в такой атмосфере. Во втором матче мы сыграем дома, и наши фанаты создадут атмосферу, которая поможет нам преодолеть это препятствие», – сказал Конте.

Быстрый гол Диаса и очень пресный «Тоттенхэм». У «Милана» первая победа в плей-офф за 10 лет

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!