Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря – у него холецистит. Матч «Тоттенхэма» против «Сити» – через 4 дня

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Здоровье Футбол

Антонио Конте некоторое время не будет работать по состоянию здоровья.

«Тоттенхэм» сообщил, что главный тренер команды недавно стал себя плохо чувствовать – у него были сильные боли в животе.

У итальянца диагностировали холецистит. Сегодня тренер перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Он вернется к исполнению своих обязанностей после периода восстановления. 

5 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.

Холецистит – воспаление желчного пузыря. Патология является одним из самых частых осложнений желчнокаменной болезни, также может развиваться вследствие дискинезии желчевыводящих путей или врожденных анатомических аномалий.

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18 комментариев

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Unwar25
Это на фоне трансферной кампании Челси у него😄
А так здоровья, конечно
+1
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+1
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Liquidozz
Ответ 369
При современных мед. технологиях это простецкая операция. Дней десять в лазарете максимум.
Может и меньше, если без осложнений.
Есть шанс, что успеет к игре.
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KerroChelsea
Здоровья, Антонио! Есть возможность во время наркоза поискать новые схемы в своих чертогах
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Назар Игорь
Ответ Добрый Ретроград
Ага. У меня мать 20 лет мучается после.
Я сам через это прошëл, жить можно если соблюдать диету номер 5.
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Добрый Ретроград
Ответ sonny91
Комментарий удален модератором
20 лет после операции.
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sonny91
Ответ Добрый Ретроград
Ага. У меня мать 20 лет мучается после.
Комментарий удален
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Е.Р.
Ответ 369
Так Конте в Лондоне, а не в Москве. 20 лет это почти четверть века. Медицина не стоит на месте...
100%
в лондоне у него новая вырастет.
еще лучше старой.
+2
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Добрый Ретроград
Ответ 369
Так Конте в Лондоне, а не в Москве. 20 лет это почти четверть века. Медицина не стоит на месте...
Всё индивидуально. Врачи и медицина - не Боги.
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369
Ответ Добрый Ретроград
Ага. У меня мать 20 лет мучается после.
Так Конте в Лондоне, а не в Москве. 20 лет это почти четверть века. Медицина не стоит на месте...
+1
-1
0
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окечуква
Антохе здоровья богатырского. Недуг явно мешал, потому что в последних матчах Спёрс «не выходили» толком на второй тайм!
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Добрый Ретроград
Ответ 369
При современных мед. технологиях это простецкая операция. Дней десять в лазарете максимум.
Ага. У меня мать 20 лет мучается после.
+2
0
+2
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369
При современных мед. технологиях это простецкая операция. Дней десять в лазарете максимум.
+4
-1
+3
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QWertY
Ответ Raybar
алконавт?))
Он тренер Тоттенхэма. Можно понять
+7
-2
+5
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Aktan
Парик должен жить, еще камбек в Ювентус впереди.
+2
0
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Raybar
алконавт?))
0
-8
-8
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Johnie
Выздоровления скорейшего.
Может поэтому и поплыл немного. Не до работы было.
+12
0
+12
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fjc6pbdpbs
Вот что с людьми делает ТТХ и лично Леви, который месяц не хотел платить 45 млн и бодался за каждую копеечку!!!
0
-1
-1
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Phantom1289
Здоровья!
+23
0
+23
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ColonelKurtz
Здоровья лысому!
+10
-3
+7
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