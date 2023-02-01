Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря – у него холецистит. Матч «Тоттенхэма» против «Сити» – через 4 дня

некоторое время не будет работать по состоянию здоровья.

«Тоттенхэм» сообщил, что главный тренер команды недавно стал себя плохо чувствовать – у него были сильные боли в животе.

У итальянца диагностировали холецистит. Сегодня тренер перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Он вернется к исполнению своих обязанностей после периода восстановления.

5 февраля « » сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура .

Холецистит – воспаление желчного пузыря. Патология является одним из самых частых осложнений желчнокаменной болезни, также может развиваться вследствие дискинезии желчевыводящих путей или врожденных анатомических аномалий.