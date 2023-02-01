Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря – у него холецистит. Матч «Тоттенхэма» против «Сити» – через 4 дня
Антонио Конте некоторое время не будет работать по состоянию здоровья.
«Тоттенхэм» сообщил, что главный тренер команды недавно стал себя плохо чувствовать – у него были сильные боли в животе.
У итальянца диагностировали холецистит. Сегодня тренер перенесет операцию по удалению желчного пузыря. Он вернется к исполнению своих обязанностей после периода восстановления.
5 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ.
Холецистит – воспаление желчного пузыря. Патология является одним из самых частых осложнений желчнокаменной болезни, также может развиваться вследствие дискинезии желчевыводящих путей или врожденных анатомических аномалий.
А так здоровья, конечно
Есть шанс, что успеет к игре.
в лондоне у него новая вырастет.
еще лучше старой.
Может поэтому и поплыл немного. Не до работы было.