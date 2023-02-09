Конте вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции. Он пропустил матч с «Ман Сити»

вернулся к работе после операции по удалению желчного пузыря.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «Тоттенхэма» обнаружили холецистит (воспаление желчного пузыря – прим. Sports.ru). 1 февраля итальянский специалист перенес операцию.

«С возвращением, босс», – написал официальный аккаунт « » в твиттере.

В связи с восстановлением после операции Конте пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.

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