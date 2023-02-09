Конте вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции. Он пропустил матч с «Ман Сити»
Антонио Конте вернулся к работе после операции по удалению желчного пузыря.
Ранее сообщалось, что у главного тренера «Тоттенхэма» обнаружили холецистит (воспаление желчного пузыря – прим. Sports.ru). 1 февраля итальянский специалист перенес операцию.
«С возвращением, босс», – написал официальный аккаунт «Тоттенхэма» в твиттере.
В связи с восстановлением после операции Конте пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.
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