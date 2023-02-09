Конте вернулся к работе в «Тоттенхэме» после операции. Он пропустил матч с «Ман Сити»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Стеллини соцсети Здоровье Футбол

Антонио Конте вернулся к работе после операции по удалению желчного пузыря.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «Тоттенхэма» обнаружили холецистит (воспаление желчного пузыря – прим. Sports.ru). 1 февраля итальянский специалист перенес операцию.

«С возвращением, босс», – написал официальный аккаунт «Тоттенхэма» в твиттере.

В связи с восстановлением после операции Конте пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:0). Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Кристиан Стеллини.

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4 комментария

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#SharkTeam
Ответ Heisenberg
Всего лишь вывел Тоттенхэм из задницы в Лч. Мож все таки вернуться?
Дак на решающий матч в группе он был забанен. Может поэтому и вышли?
Да Сити обыграл шпор с Конте на бровке, а без него нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heisenberg
Ответ Антоша Спирин
Мож ему вообще не возвращаться?
Всего лишь вывел Тоттенхэм из задницы в Лч. Мож все таки вернуться?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антоша Спирин
Мож ему вообще не возвращаться?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
У Стеллини получилось. Может, лучше ему было не возвращаться?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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