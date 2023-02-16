Ширер о Холанде: «Идеальный центрфорвард. Мне нравится его голод и рвение – таким и должен быть бомбардир»
Алан Ширер считает, что Эрлинг Холанд способен побить рекорд АПЛ по голам за сезон.
В среду в матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» (1:3) Холанд забил 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив рекорд «Манчестер Сити», установленный Серхио Агуэро в сезоне-2014/15.
«Я поздравлю его и просто скажу, что он молодец. Когда это произойдет – вопрос времени. Я буду первым, кто пожмет ему руку [когда он побьет рекорд АПЛ по голам за сезон]. Это должно произойти. Мне очень нравится его отношение, его голод и рвение.
Мне понравилось, как он говорил о том, что не спит по ночам, когда не забивает голы, потому что бомбардир должен быть именно таким.
Мне нравится в нем все, и, как я уже говорил ранее, если вы спросите меня об идеальном центральном нападающем, то я назову его. Думаю, он почти идеален», – сказал Ширер в эфире Amazon Prime Video.
Ширер наряду с Энди Коулом является рекордсменом АПЛ по голам за один сезон – оба забили по 34 гола.
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https://youtu.be/bbInADcDFMk
Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»
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