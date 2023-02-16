Ширер о Холанде: «Идеальный центрфорвард. Мне нравится его голод и рвение – таким и должен быть бомбардир»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер считает, что Эрлинг Холанд способен побить рекорд АПЛ по голам за сезон.

В среду в матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» (1:3) Холанд забил 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив рекорд «Манчестер Сити», установленный Серхио Агуэро в сезоне-2014/15.

«Я поздравлю его и просто скажу, что он молодец. Когда это произойдет – вопрос времени. Я буду первым, кто пожмет ему руку [когда он побьет рекорд АПЛ по голам за сезон]. Это должно произойти. Мне очень нравится его отношение, его голод и рвение.

Мне понравилось, как он говорил о том, что не спит по ночам, когда не забивает голы, потому что бомбардир должен быть именно таким.

Мне нравится в нем все, и, как я уже говорил ранее, если вы спросите меня об идеальном центральном нападающем, то я назову его. Думаю, он почти идеален», – сказал Ширер в эфире Amazon Prime Video.

Ширер наряду с Энди Коулом является рекордсменом АПЛ по голам за один сезон – оба забили по 34 гола.

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27 комментариев

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Константин Белоглазов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чел рофлит наверное (Я про Айлолиша)
надеюсь что родители.если это не рофл, то с ним что то не так наверное
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Константин Белоглазов
и еще когда играл за борусию, то часто клал голы топам.
Чел рофлит наверное (Я про Айлолиша)
0
-2
-2
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Константин Белоглазов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Холланд против топов: Забил Арсеналу Забил три МЮ Забил Челси Забил Ньюкаслу Забил Ливерпулю
и еще когда играл за борусию, то часто клал голы топам.
+2
0
+2
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Eduard Rastryopin
Ответ llolishe
Нуньез уже практически всем топам забил голы и выдавал топовые перформансы А Холланд против топов где?
Извини,ты из параллельной вселенной пишешь?
В нашей вселенной Нуньез забил всего 5 голов - Арсеналу(1),Вест Хэму(1),Фулхэму(1) и Соутгемптону(2)
+3
0
+3
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Patriarkh Kirill
Ответ llolishe
Тень Нуньеза Нуньез каждый матч пашет на поле и играет на команду Холланд ждет халявный пас от Де Брейне чтобы закатить в пустые
Завязывай с футболом дружище
+1
0
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ #SharkTeam
ля какой Нуньес топарь. Пожелаем ему долго играть за ливер)
Что-то из серии

https://youtu.be/bbInADcDFMk
0
-2
-2
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Sevuska
И рекорд самого Ширера уже не за горами , и скоро Эрлингу и он покорится 👍
0
-1
-1
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Салах-лучший игрок АПЛ
И Салах пусть еще долго за ливер играет)
+1
0
+1
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Тень Нуньеза Нуньез каждый матч пашет на поле и играет на команду Холланд ждет халявный пас от Де Брейне чтобы закатить в пустые
ля какой Нуньес топарь. Пожелаем ему долго играть за ливер)
+4
0
+4
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Камбоджа Иванов
Спасибо, что последователен.

Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»
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llolishe
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Окончательно и бесповоротно нуньес, а не холланд.. клоп, а не пеп по твоему? А ещё ты считаешь салаху повышения зарплаты?
Салах-лучший игрок АПЛ
0
-2
-2
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zer
очень достойно со стороны Ширера. а Холланд действительно топ
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ llolishe
Нуньез уже практически всем топам забил голы и выдавал топовые перформансы А Холланд против топов где?
Холланд против топов:

Забил Арсеналу

Забил три МЮ

Забил Челси

Забил Ньюкаслу

Забил Ливерпулю
+6
-3
+3
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ llolishe
Тень Нуньеза Нуньез каждый матч пашет на поле и играет на команду Холланд ждет халявный пас от Де Брейне чтобы закатить в пустые
Окончательно и бесповоротно нуньес, а не холланд.. клоп, а не пеп по твоему? А ещё ты считаешь салаху повышения зарплаты?
+7
0
+7
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Андрей Хенто
Ответ Born is the King
Анна Сунцова, для сведения: Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ в первую очередь
Так здесь речь идёт о лучшем бомбардире чемпионата за сезон, так что все правильно указали в новости. Это вот в новости, где Ширер даёт свой комментарий по Кейну- да, стоит писать для тех, кто не в теме.
+1
-3
-2
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aksemike
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
+22
-1
+21
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Арсений Элин
похвала такого человека, что нибудь да значит,для меня,как и для многих Алан Ширер в конце 90х начале 2000х был идеальным центр форвардом!
+2
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llolishe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты это с юмором?
Нуньез уже практически всем топам забил голы и выдавал топовые перформансы
А Холланд против топов где?
+1
-6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ llolishe
Тень Нуньеза Нуньез каждый матч пашет на поле и играет на команду Холланд ждет халявный пас от Де Брейне чтобы закатить в пустые
Ты это с юмором?
+9
-5
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Должен побить рекорд
0
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Dead88 Poets
обычный "бегунок ’
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Милан. Тонали. 8.
Холанд может впринципе 35 голов забить и побить рекорд ☝️
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llolishe
Тень Нуньеза
Нуньез каждый матч пашет на поле и играет на команду
Холланд ждет халявный пас от Де Брейне чтобы закатить в пустые
+4
-10
-6
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Mr Hgaar
Холланд это биоробот. Машина по забиванию голов!
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Эрик Максим Чупо-Мотинг
Ответ DolJun
верно. жаль попал к чсвшному физруку, который боится как бы его не затмили
(10 место)
+7
-2
+5
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