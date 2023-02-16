Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча
Эрлинг Холанд повторил рекорд «Манчестер Сити» по голам в АПЛ за сезон.
В матче против «Арсенала» (3:1) норвежец забил свой 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив клубный рекорд по голам за один сезон. Рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который сделал это в сезоне-2014/15. Для достижения этой отметки Холанду потребовалось 22 игры.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Жаль только, что несмотря на все эти рекорды, приз лучшего уйдёт в сторону другого арга , гораздо скромного на поле , а временами вообще никакого 😎