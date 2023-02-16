Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд повторил рекорд «Манчестер Сити» по голам в АПЛ за сезон.

В матче против «Арсенала» (3:1) норвежец забил свой 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив клубный рекорд по голам за один сезон. Рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который сделал это в сезоне-2014/15. Для достижения этой отметки Холанду потребовалось 22 игры.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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Stannis_Baratheon
Ответ llolishe
Общая стоимость трансфера Холланда в МС учитывая зп и бонусы-300 миллионов евро(была новость на спортсе)
Точно 300 миллионов евро? Может 5 миллиардом евро?
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Ман Сити
Ответ llolishe
Общая стоимость трансфера Холланда в МС учитывая зп и бонусы-300 миллионов евро(была новость на спортсе)
Ты перепутал с нуньесом
0
-1
-1
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Эксперимент
Холанд все больше и больше меняется и команда все все лучше взаимодействует с ним. Теперь длинными передачами возможно играть, он неплохо цепляется за мячи.
0
0
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Glory Real Madrid
Впереди ещё 15 матчей! Зверь💪
+3
0
+3
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Sevuska
Феноменальный результат 👍
Жаль только, что несмотря на все эти рекорды, приз лучшего уйдёт в сторону другого арга , гораздо скромного на поле , а временами вообще никакого 😎
0
-1
-1
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llolishe
Общая стоимость трансфера Холланда в МС учитывая зп и бонусы-300 миллионов евро(была новость на спортсе)
0
-3
-3
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Алексей Прядко
Машина
0
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mr kovalsky
Еще 16 туров, может 40 наколотить за сезон, машина просто
0
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The Best
Человек забивает больше чем весь Челси вместе взятый,пусть даст несколько уроков игрокам Челси как нужно завершать моменты.
+1
0
+1
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mr.snooker
Мог бы в два раза лучше 🐸
0
0
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Shock In
Для имитации гонки бомбардиров в АПЛ предлагаю поступить с Холландом на манер Ювентуса - снять 15 голов
+8
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+8
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Андрей Хенто
Просто машина по забиванию голов.
+11
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Константин Эсперов
Люди всегда найдут к чему придраться, а парень просто кайфует от игры .
+17
0
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forzabarsa
👍
0
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Enotaz24
Он точно человек?
+6
-1
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