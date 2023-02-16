Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Ман Сити» в одном сезоне АПЛ – 26. Эрлингу хватило 22 матча

повторил рекорд « » по голам в за сезон.

В матче против «Арсенала» (3:1) норвежец забил свой 26-й гол в текущем сезоне АПЛ, повторив клубный рекорд по голам за один сезон. Рекорд принадлежал , который сделал это в сезоне-2014/15. Для достижения этой отметки Холанду потребовалось 22 игры.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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