Холанд после 3:1 с «Арсеналом»: «Сити» – это «мы», а не «я». Мы снова в гонке. Я не забивал уже 20 минут – надо работать дальше!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1).

«Сити» – это «мы», а не «я». Мы – чемпионы, так что можно сказать [что это был чемпионский матч].

В перерыве Пеп сделал небольшие корректировки – в конце концов, у нас есть игроки высокого уровня, и мы должны выжимать из каждого игрока все [на что он способен], и сегодня мы сделали это.

Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сделали сегодня – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде непросто, – но мы провели потрясающую игру и набрали три действительно важных очка. Мы снова в гонке.

О конце голевой засухи

«Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал гол – так что мне нужно продолжать работать!

Было очень позитивное, счастливое празднование, и я очень доволен всем – это было нам нужно, и теперь мы должны продолжать в том же духе, потому что «Манчестер Сити» должен это делать», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сравнялся с «Арсеналом» в турнирной таблице. Обе команды набрали 51 очко, однако «Арсенал» сыграл на одну игру меньше.

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6 комментариев

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Dikiylev
20 минут не забивал - это самая долгая голевая засуха, которую я видел
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Black Phoenix
Кажется, у норвега Золотая Бутса практически в кармане. Главное не снижать уровня игры и не расслабляться.
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psixyec
Вот и очередная отмазка для ЛЧ подъехала. Ждём прохода Лейпцига.
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6tspey7tb5
Надеюсь его обойдут травмы и он откроет окно и покажет нам космос
+5
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Андрей Катков
Ахаххахахахах
+6
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+6
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Андрей Хенто
А Эрлинг хорош)
+18
-1
+17
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