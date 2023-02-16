Холанд после 3:1 с «Арсеналом»: «Сити» – это «мы», а не «я». Мы снова в гонке. Я не забивал уже 20 минут – надо работать дальше!»

прокомментировал победу над « » (3:1).

«Сити» – это «мы», а не «я». Мы – чемпионы, так что можно сказать [что это был чемпионский матч].

В перерыве Пеп сделал небольшие корректировки – в конце концов, у нас есть игроки высокого уровня, и мы должны выжимать из каждого игрока все [на что он способен], и сегодня мы сделали это.

Нам нужно чаще играть подобным образом, и это то, что мы сделали сегодня – я горжусь каждым из парней и очень счастлив быть здесь.

Мы все согласны с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них на выезде непросто, – но мы провели потрясающую игру и набрали три действительно важных очка. Мы снова в гонке.

О конце голевой засухи

«Прошло 20 минут с тех пор, как я в последний раз забивал гол – так что мне нужно продолжать работать!

Было очень позитивное, счастливое празднование, и я очень доволен всем – это было нам нужно, и теперь мы должны продолжать в том же духе, потому что «Манчестер Сити» должен это делать», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

« » сравнялся с «Арсеналом» в турнирной таблице. Обе команды набрали 51 очко, однако «Арсенал» сыграл на одну игру меньше.

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