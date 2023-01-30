В Ванкувере для покрытия расходов на ЧМ-2026 введут новый налог – 2,5% от трат туристов на проживание в городе

В Ванкувере введут новый налог для финансирования ЧМ-2026.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Ванкувер станет одним из 16 городов, в которых состоятся матчи турнира.

Начиная с 1 февраля посетители канадского города будут платить дополнительно 2,5 доллара с каждых 100 долларов, заплаченных за краткосрочное проживание, включая гостиничные номера и жилье, забронированное через Airbnb. Новый налог на проживание будет действовать вместе с основным, который с 1987 года составляет 3%.

Налог будет действовать до 2030 года и может принести около 230 млн американских долларов, которые помогут оплатить планирование, организацию и проведение в городе матчей ЧМ-2026.

«Экономическое влияние и выгоды для Ванкувера будут ощущаться в период подготовки к чемпионату мира по футболу, во время его проведения и еще долго после финального свистка в 2026 году», – сказал Кен Сим, мэр Ванкувера.

По предварительным оценкам, чемпионат мира может принести более 1 млрд долларов новых доходов в туристический сектор во время турнира и в течение пяти лет после него, в зависимости от количества матчей, которые пройдут в Ванкувере.

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