Хави перед «МЮ»: «Не считаю «Барсу» фаворитом ЛЕ. Многое решится на «Олд Траффорд», если не будет сюрпризов»
Хави не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.
Сегодня каталонский клуб дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в раунде плей-офф Лиги Европы.
«Лига Европы кажется мне очень сложным турниром. Я не считаю «Барселону» фаворитом.
Если не будет сюрпризов, то многое решится на «Олд Траффорд». Я ожидаю, что оба матча будут очень равными. Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, но так уж сложилось», – сказал тренер «Барселоны».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «МЮ». Он начнется в 20:30 по московскому времени.
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