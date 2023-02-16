Хави перед «МЮ»: «Не считаю «Барсу» фаворитом ЛЕ. Многое решится на «Олд Траффорд», если не будет сюрпризов»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Хави не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.

Сегодня каталонский клуб дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в раунде плей-офф Лиги Европы.

«Лига Европы кажется мне очень сложным турниром. Я не считаю «Барселону» фаворитом.

Если не будет сюрпризов, то многое решится на «Олд Траффорд». Я ожидаю, что оба матча будут очень равными. Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, но так уж сложилось», – сказал тренер «Барселоны».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «МЮ». Он начнется в 20:30 по московскому времени.

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23 комментария

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Промах Мораты
уже солому стелит
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Aleksey Yashin
Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, хотелось бы оба матча провести на Камп Ноу
Такую ересь и чушь сморозил
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yumurta
Барселона чистая победа
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Бухгалтер2021
ни мю ни барсы не будет даже в полуфинале
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Blaumerc
Ответ Altyn Asyr
Зачем...
держи плюс за твой ник. МТС был лучше.
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Blaumerc
если отбросить весь хейт и негатив, без подколов и шуток, вывеска на матч конечно крутая. не то что Боруссия VS Челси, которая дострйна вывески на матчи лиги конференций. Тен Хаг правильно сказал, командам нужна перезагрузка, матч будет огненным.
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KMR
Команда в отличной форме. Чё он ноет?!
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Raybar
хватит ли у барсы глубины состава на 2-3 турнира?
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ДЖИН
Если Барса мадридский кабинет нагнула в финале то и Мю может ждать тоже самое. Главное без травм.
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Анвар Масимов
Ответ #SharkTeam
Ощущение, что Хави без зазрения совести сольет ЛЕ. Лишь бы реал в чемпе не подпустить
и в чем будет не прав ???
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Анвар Масимов
Ответ CriminalJoint62
Рэшфорд сейчас как Криш в прайме. У Хави будут флэшбеки
не переживай . Араухо очередного бегунка в карман положит, как Винисиуса по классике
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zugzwang
Чави: не считаю барсу командой.
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#SharkTeam
Ощущение, что Хави без зазрения совести сольет ЛЕ. Лишь бы реал в чемпе не подпустить
0
-4
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mutnyy
Барселона и на выезде не хуже играет, так что Força Barça💙❤️🔥
+10
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Nuraly Amirov
Барса сильно прибавила с начала сезона, впрочем как и МЮ, будет интересно)
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ljolik888
Пройти МЮ будет сложно , но можно !
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CriminalJoint62
Рэшфорд сейчас как Криш в прайме. У Хави будут флэшбеки
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Altyn Asyr
Ответ Aleksey Yashin
Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, хотелось бы оба матча провести на Камп Ноу
Зачем...
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-3
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Arslan Niyazov
Ответ Altyn Asyr
да..
Келлеси
+2
0
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Parce
За ЛЕ можно бороться, но надо держать баланс, главное Ла Лига
+10
-1
+9
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Aleksey Yashin
Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, хотелось бы оба матча провести на Камп Ноу
+17
-12
+5
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Вася Столяр
Ничего, на Эндфилде бывали, теперь пора и Спотифай арену потоптать
0
-8
-8
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Altyn Asyr
да..
0
-3
-3
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