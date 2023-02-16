Хави перед «МЮ»: «Не считаю «Барсу» фаворитом ЛЕ. Многое решится на «Олд Траффорд», если не будет сюрпризов»

не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.

Сегодня каталонский клуб дома сыграет с « » в раунде плей-офф Лиги Европы.

« кажется мне очень сложным турниром. Я не считаю «Барселону» фаворитом.

Если не будет сюрпризов, то многое решится на « ». Я ожидаю, что оба матча будут очень равными. Очень жаль, что мы проведем ответный матч в гостях, но так уж сложилось», – сказал тренер «Барселоны».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «МЮ». Он начнется в 20:30 по московскому времени.

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