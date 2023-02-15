Хави о Рэшфорде: «Один из самых опасных нападающих Европы. «Барсе» придется много следить за ним»
Хави считает Маркуса Рэшфорда одним из лучших нападающих Европы.
Главный тренер «Барселоны» оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» перед матчем с манкунианцами в первом раунде плей-офф Лиги Европы.
«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним.
Без сомнения, он один из лучших в Европе», – сказал Хави.
Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.
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Ну, моя ставка на то, что Рэшфорд забьёт в первом матче в силе)
Сити 22
Арсенал 18
Барселона 7
Когда здоровы Араухо Кунде и Кристенсен, да еще и МАТШ на раме, это действительно сложно сделать) ну завтра ты воочию убедишься:)
Сложно представить сколько он будет говорить, если когда-нибудь в ЛЧ попадут.
Очень не привычно и странно если он не забивает в каком-нибудь матче .