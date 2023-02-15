Хави о Рэшфорде: «Один из самых опасных нападающих Европы. «Барсе» придется много следить за ним»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Маркус Рэшфорд Футбол

Хави считает Маркуса Рэшфорда одним из лучших нападающих Европы.

Главный тренер «Барселоны» оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» перед матчем с манкунианцами в первом раунде плей-офф Лиги Европы

«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним.

Без сомнения, он один из лучших в Европе», – сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

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16 комментариев

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Naka Kakaliya
Ответ Ansu Fati
Ливерпуль 28 пропущенных Сити 22 Арсенал 18 Барселона 7 Когда здоровы Араухо Кунде и Кристенсен, да еще и МАТШ на раме, это действительно сложно сделать) ну завтра ты воочию убедишься:)
Сравнивать по забитым в АПЛ и ла Ла Лиге конечно сильно...
Ну, моя ставка на то, что Рэшфорд забьёт в первом матче в силе)
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Дамир Докшукин
Ответ ARMAN
Но против него будет Араухо который даже Винисиуса на пике легко останавливал
Рэшфорд - это не Винисиус.
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Дамир Докшукин
Ответ Анвар Масимов
ещё одного бегунка Араухо положит себе в карман . как было с Вини
Хахахаха, мы это посмотрим))
+1
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Ansu Fati
Ответ Naka Kakaliya
Рэшфорд в этом сезоне забивал через защиту Ливерпуля, Сити и Арсенала. Не думаю, что защита Барселоны будет для него головоломкой)
Ливерпуль 28 пропущенных
Сити 22
Арсенал 18
Барселона 7
Когда здоровы Араухо Кунде и Кристенсен, да еще и МАТШ на раме, это действительно сложно сделать) ну завтра ты воочию убедишься:)
0
0
0
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Naka Kakaliya
Ответ Ansu Fati
Ну завтра понаблюдаем, что думает по этому поводу Араухо:)
Рэшфорд в этом сезоне забивал через защиту Ливерпуля, Сити и Арсенала. Не думаю, что защита Барселоны будет для него головоломкой)
0
-1
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ Роман
Это перед ЛЕ Хави столько интервью даёт. Сложно представить сколько он будет говорить, если когда-нибудь в ЛЧ попадут.
Так это 1 интервью с пресс-конференции. Ему такие вопросы журналисты задают. Просто спортс как обычно вместо одного интервью куски вырывает
+2
0
+2
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Ман Сити
Скоро перестанет. Говорят на днях контракт продлит. У манков схема одна - продлил контракт можно не парится пару лет.
0
-1
-1
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Ansu Fati
Ответ Naka Kakaliya
Думаю, Рэшфорд и в этом матче забьёт
Ну завтра понаблюдаем, что думает по этому поводу Араухо:)
+5
0
+5
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Анвар Масимов
ещё одного бегунка Араухо положит себе в карман . как было с Вини
+3
-2
+1
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mutnyy
Ответ Naka Kakaliya
Думаю, Рэшфорд и в этом матче забьёт
Сегодня во сне забьёт😂🤣
+5
-4
+1
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GODBALL
Ответ ARMAN
Но против него будет Араухо который даже Винисиуса на пике легко останавливал
А почему даже?
0
0
0
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Роман
Это перед ЛЕ Хави столько интервью даёт.
Сложно представить сколько он будет говорить, если когда-нибудь в ЛЧ попадут.
+1
-4
-3
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Firdavs Khursanov
Ответ ARMAN
Но против него будет Араухо который даже Винисиуса на пике легко останавливал
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
-1
-1
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Naka Kakaliya
Думаю, Рэшфорд и в этом матче забьёт
+8
-7
+1
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mutnyy
Комментарий удален
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ARMAN
Ответ Sevuska
Да , Рэшфорд в ударе . Очень не привычно и странно если он не забивает в каком-нибудь матче .
Но против него будет Араухо который даже Винисиуса на пике легко останавливал
+2
-5
-3
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Sevuska
Да , Рэшфорд в ударе .
Очень не привычно и странно если он не забивает в каком-нибудь матче .
+2
-3
-1
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