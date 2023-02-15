Хави о Рэшфорде: «Один из самых опасных нападающих Европы. «Барсе» придется много следить за ним»

Хави считает одним из лучших нападающих Европы.

Главный тренер «Барселоны» оценил игру форварда « » перед матчем с манкунианцами в первом раунде плей-офф .

«Он один из самых опасных нападающих Европы. Он быстр, хорошо играет один-в-один, и нам придется много следить за ним.

Без сомнения, он один из лучших в Европе», – сказал .

Матч « » – « » состоится завтра, 16 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!