Гвардиола после 3:1 с «Арсеналом»: «Чемпион определится в последних 8-10 матчах. Осталось еще 15»

высказался о борьбе «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в .

Вчера « » выиграл у « » (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. В данный момент «горожане» занимают 1-е место в таблице АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.

«Если они выиграют матч в запасе, то вернутся на первое место. То, что они сделали, невероятно, но мы все еще здесь.

В последних 8 или 10 матчах решится, кто станет чемпионом. Нам нужно провести еще 15. Это много, а впереди еще и Лига чемпионов. Будет много матчей, это утомляет игроков. Важно, что мы рядом, потому что 6 очков отставания в случае поражения и гипотетические 9 очков – это нелегко.

Во втором тайме мы проявили большой характер», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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