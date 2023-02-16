Гвардиола после 3:1 с «Арсеналом»: «Чемпион определится в последних 8-10 матчах. Осталось еще 15»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

Вчера «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. В данный момент «горожане» занимают 1-е место в таблице АПЛ, но у «Арсенала» есть матч в запасе.

«Если они выиграют матч в запасе, то вернутся на первое место. То, что они сделали, невероятно, но мы все еще здесь.

В последних 8 или 10 матчах решится, кто станет чемпионом. Нам нужно провести еще 15. Это много, а впереди еще и Лига чемпионов. Будет много матчей, это утомляет игроков. Важно, что мы рядом, потому что 6 очков отставания в случае поражения и гипотетические 9 очков – это нелегко.

Во втором тайме мы проявили большой характер», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ Marcus-light
С чего бы? Клуб не выигрывал чемпионат почти 20 лет, а фанатов по-прежнему больше, чем у Сити и Тоттенхема вместе взятых
А можно ссылку пожалуйста? Или откуда ты это взял? Потому что если смотреть по подписчикам в соцсети, там наоборот, Сити опережает Арсенал. Но в соцсетях подписаны не только болельщики но и околофаны, который меньше интересуется футболом.
А именно по болельщикам, и чтобы не только Сити, а Сити плюс Тоттенхэм равно Арсенал... я не нашёл, можно ссылку?
п.с. По заполненению стадиона тоже смотрел, они примерно равны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dato Gedenidze
Ответ #SharkTeam
жаль с ними уже не будет матча в чемпионате
Это ещё вам повезло, что в руководстве МЮ дятлы и Каземиро купили в конце августа, купили б на месяц раньше глядишь обыграли бы Брайтон и Брентфорд в первых двух турах и были бы на первой строчке)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr_orange
Ответ Enotaz24
Насчёт количества фанатов вообще не согласен. Даже в Ютуб каналах у Сити в два раза почти больше подписчиков. Конечно Сити далеко до Ливерпуля и Юнайтед, но про Арсенал я не согласен.
А остальные болельщики команд не должны учитываться по-твоему? Мне вот нахрен не нужен ютуб-канал, твитор или инстаграм Арсенала, при этом мне 31 год. При этом есть огромный пласт болельщиков, которые старше меня и всеми сетями не пользуются в принципе и там болельщиков сити явно будет гораздо меньше.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dato Gedenidze
Этим двоим ещё предстойт сыграть между собой в 33 - ем туре, МЮ нужно взять минимум 25 очков в ближайших 10 матчей в АПЛ и за чемпионство они смогут конкурировать уже в этом сезоне!!! Главное что б Лисандро и Варан были здоровы, Рэшфорд продолжал феерить, Каземиро был в составе и самое главное что б Забитцер или Фред восплонили потерю Эриксена... Если всё сложится МЮ в гонке!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Ну в последних матчах Арсенал всегда и сливается. Очень жаль, что у любимой команды из года в год наблюдается такая тенденция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Ответ Marcus-light
С чего бы? Клуб не выигрывал чемпионат почти 20 лет, а фанатов по-прежнему больше, чем у Сити и Тоттенхема вместе взятых
Насчёт количества фанатов вообще не согласен. Даже в Ютуб каналах у Сити в два раза почти больше подписчиков. Конечно Сити далеко до Ливерпуля и Юнайтед, но про Арсенал я не согласен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ Иван Иванов
Ман Сити со скрипом проходит Лейпциг, а потом тратит бешеные силы на 1/4 и возможно 1/2 финала ЛЧ, а Артета ставит второй состав в Лиге Европы и сливает её в 1/4 финала ЛЕ. Всё это в итоге даёт свежий Арсенал и уставший Ман Сити в АПЛ. И в мае Чемпионат Англии выигрывает Арсенаааал! Вполне возможен такой сценарий! 😉
Андерсон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ #SharkTeam
Акулы сделали укус
Почувствовали запах крови
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Арсенал попал в яму, и если он из неё выберется, то станет чемпионом.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Direct free kick
арснл будет за 4-ку бороться и все его агрессивные фанаты снова пропадут с радаров и это грандиозно
С чего бы? Клуб не выигрывал чемпионат почти 20 лет, а фанатов по-прежнему больше, чем у Сити и Тоттенхема вместе взятых
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ emptinesspetr
Значит Пеп не списывает со счетов Манчестер Юнайтед. Что ж, снова манчестерские клубы в борьбе за чемпионство и всё решится на ленточке.
жаль с ними уже не будет матча в чемпионате
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Акулы сделали укус
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleks.alex.vasilev@mail.ru
Спасибо Сити за красивую победу, и вперед за очередным титулом в АПЛ.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
Ответ Master Slova
Комментарий удален модератором
Ну зачем же ты так про Тен Хага, братанчик?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
а же говорит Сити дожмет )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Значит Пеп не списывает со счетов Манчестер Юнайтед. Что ж, снова манчестерские клубы в борьбе за чемпионство и всё решится на ленточке.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
Арсенал может ещё выиграть, если уберёт из состава китайца Такихера и украинца Зину
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Master Slova
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Растерять такое преимущество. Браво Артета. Рано Арсеналу ещё быть чемпионом, также как их фанатам, которые слишком поверили в себя. 🤷‍♂️
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toxasel
Арсенал не может, Брентфорд поможет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
У арсенала очень много сил отнимают еврокубки
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
Ман Сити со скрипом проходит Лейпциг, а потом тратит бешеные силы на 1/4 и возможно 1/2 финала ЛЧ, а Артета ставит второй состав в Лиге Европы и сливает её в 1/4 финала ЛЕ. Всё это в итоге даёт свежий Арсенал и уставший Ман Сити в АПЛ. И в мае Чемпионат Англии выигрывает Арсенаааал!
Вполне возможен такой сценарий! 😉
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vals1702
со своим судейкой из Манчестера привыкли играть. Полный дурдом с назначениями
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
какие последние 8-10 игр. сыграйте еще 10 игр и уже будет понятно кто чемпион. пеп слишком высокомерен и уверен что он через 5 туров уже будет чемпионом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Stewee
Объективно, без форс-мажоров Сити должен забирать первое место. Арсенал и так прыгнул выше головы в этом сезоне.
арснл будет за 4-ку бороться и все его агрессивные фанаты снова пропадут с радаров и это грандиозно
+17
-16
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий