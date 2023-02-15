Поттер упомянул войну, говоря о тратах «Челси»: «Необязательно иметь большие пушки и кучу боеприпасов, но иногда это тоже помогает»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Грэм Поттер деньги Футбол

Грэм Поттер высказался об ожиданиях, связанных с тратами «Челси» в зимнее трансферное окно.

– «Челси» потратил в январе больше денег, чем клубы топ-5 лиг вместе. Считаете ли вы, что это влечет обязательства выиграть Лигу чемпионов и АПЛ? И как клубы с меньшим бюджетом могут конкурировать с «Челси» в долгосрочной перспективе?

– Существует большое давление и ожидание, что, когда клуб тратит деньги, он должен побеждать. К счастью, мы знаем, что в футболе все устроено не совсем так. Чтобы побеждать, нужны не только ресурсы, но и нечто большее – и в этом заключается вызов.

Есть вещи, которые нельзя купить за деньги, и именно в них заключается основная работа. Мой опыт показывает, что нужно уметь распределять ресурсы, оценивать свои возможности и сильные стороны и думать, как можно конкурировать с командами, у которых больше ресурсов. Это возможно. Может ли «Брайтон» выиграть Премьер-лигу четыре раза за пять лет? Я бы сказал, что нет, потому что 95% лиг определяются финансами. Но если клуб не относится к грандам, он хочет быть среди тех 5%, которые противостоят этой тенденции.

Это похоже на войну, порой победу могут принести партизанские действия. Необязательно иметь большие пушки и кучу боеприпасов. Но иногда это тоже помогает», – сказал главный тренер «Челси».

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13 комментариев

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ТрактоПоктер
Ну тут все просто.
Не обязательно иметь большие пушки - это он про Лукаку !
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Трент Резнор
Мертвец идёт
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Гусейн Магомедрасулов
Намекнул что в стоимость Мудрика, заложена военная помощь Украине
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ZarvuR2020
И что?
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ZamoRano
Поэтому мы и взяли мудрика, пушечное мясо всегда пригодится👍
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LaffyTaffy
Поттер там случайно с Рианчо не побухивает?
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Obdob
Неважно сколько заклинаний ты знаешь. У кого Дары Смерти, тот и сильнее!
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vladosthebest
Если перевод верный, то либо Поттер был под шафэ, либо он магистр философии
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Барсик Юрана
Нужны леопарды
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jonikmus
Английский Черчесов
0
-2
-2
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Барсик Юрана
Ответ Растиньяк
Z
Путиниzм
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-6
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Растиньяк
Z
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dudufufu
СВО.
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