Поттер упомянул войну, говоря о тратах «Челси»: «Необязательно иметь большие пушки и кучу боеприпасов, но иногда это тоже помогает»

высказался об ожиданиях, связанных с тратами «Челси» в зимнее трансферное окно.

– «Челси» потратил в январе больше денег, чем клубы топ-5 лиг вместе. Считаете ли вы, что это влечет обязательства выиграть Лигу чемпионов и ? И как клубы с меньшим бюджетом могут конкурировать с «Челси» в долгосрочной перспективе?

– Существует большое давление и ожидание, что, когда клуб тратит деньги, он должен побеждать. К счастью, мы знаем, что в футболе все устроено не совсем так. Чтобы побеждать, нужны не только ресурсы, но и нечто большее – и в этом заключается вызов.

Есть вещи, которые нельзя купить за деньги, и именно в них заключается основная работа. Мой опыт показывает, что нужно уметь распределять ресурсы, оценивать свои возможности и сильные стороны и думать, как можно конкурировать с командами, у которых больше ресурсов. Это возможно. Может ли « » выиграть Премьер-лигу четыре раза за пять лет? Я бы сказал, что нет, потому что 95% лиг определяются финансами. Но если клуб не относится к грандам, он хочет быть среди тех 5%, которые противостоят этой тенденции.

Это похоже на войну, порой победу могут принести партизанские действия. Необязательно иметь большие пушки и кучу боеприпасов. Но иногда это тоже помогает», – сказал главный тренер « ».

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