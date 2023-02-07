Поттер о критике трат «Челси»: «Завидовать плохо. Большинство тренеров хотели бы быть на моем месте»
Грэм Поттер считает критику трат «Челси» проявлением зависти.
Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули лондонский клуб подписал 16 игроков, на которых потратит более 600 млн фунтов (около 676 млн евро) с учетом бонусов и аренд.
«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.
Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», – сказал Поттер.
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"Ты физрук, Поттер!" - крикнули болельщики.
"3 очка для Челси!" - мечтают болельщики.
-Напьешься, будешь!" ©
вот, не благодарите)
кстати, а вы тогда были за барсу или за арсенал?)
Какие-то бессмысленные траты и подозреваю, что в будущем чехарда тренеров начнется с такими же последующими тратами. Поттер по сути уже какой-то аналог Мойеса что ли - без особых заслуг возглавил топ клуб АПЛ.
Что не говори, но при Абрамовиче и Грановской хоть какой-то порядок в клубе был. По крайней мере не припомню, чтоб тот плелся в середине таблицы без особых каких-то перспектив на улучшение.
Но посмотрим) мало ли че произойдет и габонец хет-триками начнет лупить!))