Поттер о критике трат «Челси»: «Завидовать плохо. Большинство тренеров хотели бы быть на моем месте»

считает критику трат « » проявлением зависти.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули лондонский клуб подписал 16 игроков, на которых потратит более 600 млн фунтов (около 676 млн евро) с учетом бонусов и аренд.

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», – сказал Поттер.

Пеп о тратах «Челси»: «Удивительно, ведь это не клуб-государство. У «Ман Сити» 11 трофеев за 5 лет, хотя мы тратили на уровне 5-6 клубов АПЛ»

Клопп о тратах «Челси»: «Отказываюсь отвечать без своего адвоката. Не понимаю, как это возможно»