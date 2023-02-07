Поттер о критике трат «Челси»: «Завидовать плохо. Большинство тренеров хотели бы быть на моем месте»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер деньги Футбол

Грэм Поттер считает критику трат «Челси» проявлением зависти.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули лондонский клуб подписал 16 игроков, на которых потратит более 600 млн фунтов (около 676 млн евро) с учетом бонусов и аренд.

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались в прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации.

Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», – сказал Поттер.

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44 комментария

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Игорь Климов
В этом сезоне Челси не попадёт в еврокубки.
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Бухгалтер2021
завидуют еще как..это как в ФИФА
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Nate
"Ты тренер, Поттер!" - сказал Боули.
"Ты физрук, Поттер!" - крикнули болельщики.
"3 очка для Челси!" - мечтают болельщики.
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d.xoxlov
Ответ Александр Месхи
В каком? Если уволят, то опять неустойки 20-30 млн заплатят ему.
В Чемпионшипе, например.
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Александр Месхи
Ответ d.xoxlov
Скоро сам Поттер окажется на таком месте, на котором ему никто завидовать не будет))
В каком? Если уволят, то опять неустойки 20-30 млн заплатят ему.
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Apol
Ответ Александра Александрова
Меня не заботит судьба судейских чемпионств синего буса , меня заботит, что эти чемпионства синего буса покупалось на российские деньги !
На твои личные что-ли покупали?)) Абрамович у тебя что-то крал?))
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андрэ
з
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Каждому игроку в отдельности, может, но не такой команде, хотя командв там нет пока! Так что радоваться особо не чему, неизвестно сколько тренеров еще об нее зубья сломает!
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Трусики Бочкаревой
Его погонят , так как в четверку в этом сезоне не попадут
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Эразм
"-На его месте, должен был быть я!
-Напьешься, будешь!" ©
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Brigant
Скоро шарик лопнет
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Мукунку хороший
Всем уже понятно,что Поттеру пора улетать,это вопрос времени.. и чему тут завидовать.?
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Predator№7
Большинство тренеров хотели бы быть на месте Артеты и Тен Хага, но точно не на твоём)
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DolJun
Ответ Александра Александрова
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сашенька, вы так и не ответили на мой вопрос)
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Александра Александрова
Ответ DolJun
https://youtu.be/PakD7UDF9iI вот, не благодарите) кстати, а вы тогда были за барсу или за арсенал?)
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trav
Ответ The Best
Поттеру завидовать может только сумасшедший,у тебя в команде дох*я игроков из которых лишь 11 могут сыграть в старте при этом у тебя нет идей,нет игры и твоя команда в каждом матче очки теряет.Ну и при всём этом на тебя давит пресса и фанаты из-за плохих результатов,так можно эмоционально не выдержать.
Согласен, завидовать нечему. Еще и ВоланДеМорт охотится, а в Министерстве магии дело шьют
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DolJun
Ответ Александра Александрова
https://m.youtube.com/watch?v=mE_NAPCuoCU после такого , нести такую чушь , как ты ) ты себя то хоть чуть-чуть уважаешь ?)
https://youtu.be/PakD7UDF9iI
вот, не благодарите)

кстати, а вы тогда были за барсу или за арсенал?)
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Ivas715
Челси видимо встает на путь МЮ, когда оттуда ушел САФ.
Какие-то бессмысленные траты и подозреваю, что в будущем чехарда тренеров начнется с такими же последующими тратами. Поттер по сути уже какой-то аналог Мойеса что ли - без особых заслуг возглавил топ клуб АПЛ.
Что не говори, но при Абрамовиче и Грановской хоть какой-то порядок в клубе был. По крайней мере не припомню, чтоб тот плелся в середине таблицы без особых каких-то перспектив на улучшение.
Но посмотрим) мало ли че произойдет и габонец хет-триками начнет лупить!))
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All These Things I Hate
На 10м что ли?
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сити играет в монополию, скупая судей) но даже с карманными судьями синие регулярно деклассируют голубых)
https://m.youtube.com/watch?v=mE_NAPCuoCU после такого , нести такую чушь , как ты ) ты себя то хоть чуть-чуть уважаешь ?)
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DolJun
Ответ Александра Александрова
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сити играет в монополию, скупая судей) но даже с карманными судьями синие регулярно деклассируют голубых)
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Александра Александрова
Ответ DolJun
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Redmurza
Тимати от мира футбольного волшебства
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Меня не заботит судьба судейских чемпионств синего буса , меня заботит, что эти чемпионства синего буса покупалось на российские деньги !
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artembabich666
Я бы не хотел оказаться на месте Поттера. Если команда проигрывает - просто тренер физрук. Если команда выигрывает - ну понятно, столько бабла вложили.
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