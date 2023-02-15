Рафинья о матче с «МЮ»: «Думаю, он будет одним из лучших в этом сезоне. Это сложная команда»
Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».
Команды встретятся в 1-м раунде плей-офф Лиги Европы. Игра состоится завтра, 16 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.
«Я ожидаю, что это будет тяжелая игра, но я думаю, что это будет одна из лучших игр в этом сезоне. Я надеюсь, что она будет хорошей. Это сложная команда.
Я провожу первый сезон [в «Барсе»]. Адаптация – это нормально, все новые игроки проходят через это. Я переживаю свой лучший момент в клубе, но я все еще адаптируюсь. У меня есть только слова благодарности моим товарищам по команде и сотрудникам, которые мне помогают», – сказал Рафинья.
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