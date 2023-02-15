Рафинья о матче с «МЮ»: «Думаю, он будет одним из лучших в этом сезоне. Это сложная команда»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Рафинья Диас Футбол

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед». 

Команды встретятся в 1-м раунде плей-офф Лиги Европы. Игра состоится завтра, 16 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

«Я ожидаю, что это будет тяжелая игра, но я думаю, что это будет одна из лучших игр в этом сезоне. Я надеюсь, что она будет хорошей. Это сложная команда.

Я провожу первый сезон [в «Барсе»]. Адаптация – это нормально, все новые игроки проходят через это. Я переживаю свой лучший момент в клубе, но я все еще адаптируюсь. У меня есть только слова благодарности моим товарищам по команде и сотрудникам, которые мне помогают», – сказал Рафинья.

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3 комментария

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yurchik07
Никакой сложной игры не будет.Просто уверенная победа Барсы на классе,коего нет у Мю.
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-1
-1
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MURA
Тот случай, когда матч еле дышащих во внутренних чемпионатах, Милана и Тоттенхема принижает статус ЛЧ и показывающих восходящую кривую с симпатичным атакующим футболом МЮ и Барсы хочется лицезреть хоть и играют в ЛЕ.
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0
+4
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Ллб
Самое интригующее, качественное , конкурентное и потенциально зрелищное (надеюсь) противостояние во всех Еврокубках на этой стадии.
Так ПСЖ и Бавария вчера не подтвердили этот статус , как по качеству , так и по зрелищности и нерву игры
+9
-2
+7
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