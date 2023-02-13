Бускетс пропустит первый матч «Барсы» с «МЮ», но должен сыграть в ответном

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Кадис Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы. 

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте. Он не сможет принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Он состоится 16 февраля.

Однако хавбек должен восстановиться к ответной игре, которая пройдет 23 февраля. «Барселона» планирует дать Серджи сыграть несколько минут в матче против «Кадиса» 19 февраля, чтобы он набрал кондиции. 

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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11 комментариев

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Сикарио
Вот уже поржем))
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Футбол_это_жизнь
Роман: тяф тяф
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Футбол_это_жизнь
Френки и Кессье закроют позицию. Отлично смотрятся в последние матчи. Ну и Гави есть если нужно будет пободаться
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Alexlagodny
Дай Бог, чтобы к ответке всё было в порядке.
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Alexlagodny
Ответ cektor
Кессие не плохо подменяет Бусю )
Он его не подменял, о играл на другой позиции.
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Boni Jek
Очень важный игрок
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Sweaty25
Если Френки выйдет такой же заряженный, как вчера - вообще без проблем!
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cektor
Кессие не плохо подменяет Бусю )
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-2
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Егор Зуев
Скорейшего выздоровления!
Лучший опорник мира!
+2
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Роман
Ключевой игрок. Заметная потеря.
+2
-3
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predMBAPPE
Не страшно, Френки блестяще справляется со своими задачами💪🏻👍🏻
+2
-2
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