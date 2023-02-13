Бускетс пропустит первый матч «Барсы» с «МЮ», но должен сыграть в ответном

пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы.

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте. Он не сможет принять участие в первом матче раунда плей-офф против « ». Он состоится 16 февраля.

Однако хавбек должен восстановиться к ответной игре, которая пройдет 23 февраля. « » планирует дать Серджи сыграть несколько минут в матче против «Кадиса» 19 февраля, чтобы он набрал кондиции.

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.