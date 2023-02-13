Бускетс пропустит первый матч «Барсы» с «МЮ», но должен сыграть в ответном
Серджи Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы.
Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте. Он не сможет принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Он состоится 16 февраля.
Однако хавбек должен восстановиться к ответной игре, которая пройдет 23 февраля. «Барселона» планирует дать Серджи сыграть несколько минут в матче против «Кадиса» 19 февраля, чтобы он набрал кондиции.
В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Лучший опорник мира!