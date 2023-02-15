Жоау Канселу: «Если я интересен «Реалу», то это очень приятно. Значит, все делаю правильно. Это один из лучших клубов мира»
Жоау Канселу заявил, что у него не было предложений от «Реала» зимой.
«Я не получал предложений. Это действительно так, но если об этом говорят... Я не знаю. Если я интересен такому клубу, как «Реал», то это очень приятно, ведь это один из лучших клубов мира.
Думаю, это значит, что я все делаю правильно», – сказал защитник в интервью Movistar Plus.
Напомним, зимой Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды до конца сезона.
Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Но все же я думаю что это вранье
Это же арендованный игрок, и врятли Баварцы его выкупят(точно не за названную сумму). Он на контракте в МС, где у него конфликт с тренером. Его спросили о интересе к нему Реала - честно ответил.
Вот если бы это был не арендованный, а баварский игрок на контракте(к примеру Киммих) - это да...
Если игрок Баварии не мечтает о Реале, значит он пришёл в Баварию из Реала.
Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.