Жоау Канселу: «Если я интересен «Реалу», то это очень приятно. Значит, все делаю правильно. Это один из лучших клубов мира»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу заявил, что у него не было предложений от «Реала» зимой.

«Я не получал предложений. Это действительно так, но если об этом говорят... Я не знаю. Если я интересен такому клубу, как «Реал», то это очень приятно, ведь это один из лучших клубов мира.

Думаю, это значит, что я все делаю правильно», – сказал защитник в интервью Movistar Plus.

Напомним, зимой Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды до конца сезона.

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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16 комментариев

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dr. cage
Ответ ftre65fr65t
Отучитесь уже пользоваться выражение "петь дифирамбы", это такое клише ужасное, как будто не реальные люди, а нейросети с костным языком. Дифирамбы поют, как попугаи повторяют и повторяют друг за другом. Что-то из нафталиновых российских комментаторских клише
Судя по твоему нику - ты сам нейросетка..
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Растиньяк
ты неинтересен Реалу
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ftre65fr65t
Ответ Роман Киреев
Не успел в Баварию перейти, уже Реалу дифирамбы поет. Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.
Отучитесь уже пользоваться выражение "петь дифирамбы", это такое клише ужасное, как будто не реальные люди, а нейросети с костным языком. Дифирамбы поют, как попугаи повторяют и повторяют друг за другом. Что-то из нафталиновых российских комментаторских клише
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Александр Гончаров
Ответ Олжас
Алабу не жалко, пусть будет. Кроос полюбил Реал назло руководству Баварии. Ну и Бавария поступила не правильно. Однажды Хеннес и Ко признаются что это было самой большой их ошибкой. Сэкономив тогда на Кроосе, сейчас переплачиваем таким как Сане
Переплачиваем? Сане не одной позиции с Кроссом. Ладно бы ещё про Горецку написал, которого бесплатно брали.
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Олжас
Ответ dr. cage
А у баварских это давняя история.. Если игрок Баварии не мечтает о Реале, значит он пришёл в Баварию из Реала.
Алабу не жалко, пусть будет. Кроос полюбил Реал назло руководству Баварии. Ну и Бавария поступила не правильно. Однажды Хеннес и Ко признаются что это было самой большой их ошибкой. Сэкономив тогда на Кроосе, сейчас переплачиваем таким как Сане
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Filipp Gorski
Ответ Андрей Хенто
Где Вы вообще такое читали, что Мадрид считает Канселу игроком одного фланга? Мадрид можно лишь упрекнуть в том, что не подсуетились и не поборолись за него. Тем более, когда на тот момент не было ни одного здорово профильного латераля.
Новость почему не взяли Кансело гляньте
Но все же я думаю что это вранье
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Станіслаў Марчэнка
Баварии эти слова могут не понравиться)
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Artuom Batishev
Ответ Роман Киреев
Не успел в Баварию перейти, уже Реалу дифирамбы поет. Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.
В данном случае что тут такого?

Это же арендованный игрок, и врятли Баварцы его выкупят(точно не за названную сумму). Он на контракте в МС, где у него конфликт с тренером. Его спросили о интересе к нему Реала - честно ответил.

Вот если бы это был не арендованный, а баварский игрок на контракте(к примеру Киммих) - это да...
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Ramin Mamedov
вчера было понятно, почему он перестал выходить в старте Сити.. просто ужасно играл 45 минут и заслуженно его заменили..
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Усатая Козляра
чё и тут не прижился?
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Андрей Хенто
Ответ Filipp Gorski
Реал конечно клоуны раз считают что Кансело игрок одного фланга
Где Вы вообще такое читали, что Мадрид считает Канселу игроком одного фланга? Мадрид можно лишь упрекнуть в том, что не подсуетились и не поборолись за него. Тем более, когда на тот момент не было ни одного здорово профильного латераля.
+2
-1
+1
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Filipp Gorski
Реал конечно клоуны раз считают что Кансело игрок одного фланга
+1
-5
-4
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Max Zhomkov
Ответ Роман Киреев
Не успел в Баварию перейти, уже Реалу дифирамбы поет. Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.
мне кажется 99.9% футболистов так скажут если ими интересуется Реал М
+8
-3
+5
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dr. cage
Ответ Роман Киреев
Не успел в Баварию перейти, уже Реалу дифирамбы поет. Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.
А у баварских это давняя история..

Если игрок Баварии не мечтает о Реале, значит он пришёл в Баварию из Реала.
+27
-3
+24
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Temp LC
Где то я уже эти слова видел
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Роман Киреев
Не успел в Баварию перейти, уже Реалу дифирамбы поет.
Но защитник он крутой конечно. Надеюсь, что надолго задержится в Баварии.
+8
-3
+5
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