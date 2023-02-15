Жоау Канселу: «Если я интересен «Реалу», то это очень приятно. Значит, все делаю правильно. Это один из лучших клубов мира»

заявил, что у него не было предложений от « » зимой.

«Я не получал предложений. Это действительно так, но если об этом говорят... Я не знаю. Если я интересен такому клубу, как «Реал», то это очень приятно, ведь это один из лучших клубов мира.

Думаю, это значит, что я все делаю правильно», – сказал защитник в интервью Movistar Plus.

Напомним, зимой Канселу перешел в «Баварию» из « » на правах аренды до конца сезона.

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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