Бускетс может пропустить оба матча «Барсы» с «МЮ» в ЛЕ из-за травмы. Он выбыл на 2-3 недели

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс может не сыграть с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники, Бускетс пропустит 2-3 недели.

As добавляет, что по итогам первичного осмотра в раздевалке стало ясно, что у Бускетса растяжение. Минимальный срок восстановления от подобных повреждений – 15 дней. Участие Серджи в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом.

Què T’hi Jugues сообщает, что в результате обследования у Бускетса было выявлено растяжение второй степени и частичный разрыв связок голеностопа. Игрок точно пропустит две недели, максимум – три.

Первая игра между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 февраля. Ответный матч – 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего опорника 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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61 комментарий

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as009595@icloud.com
Ответ Falsegoalkeeper
Какая игра, Барса не была плоха в ЛЧ. Интер два матча отсидел в автобусе, а Бавария в первом матче откровенно отскочила
Где отскочила Бавария?)) за пять минут решили исход встречи, немного напрягшись, а от Интера на спотифай Барса отскочила, получила трешку, а должна была минимум пять
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Falsegoalkeeper
Ответ Flavius
Во втором матче Интер не сидел в автобусе. Владение для гостевой команды было более чем нормальное, процентов 40. И ударов в створ штук 10. Остальное тоже наврали?
Нет, Интер сидел в автобусе во втором матче и 2 из 3 голов забил после того как Барса себе на ровно месте привезла гол (привет Пике). Дальше Барса раскрылась, убрала одного центр бэка и Интер стал убегать в опасные контр атаки. А так продолжал сидеть в автобусе.
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Flavius
Ответ Falsegoalkeeper
Какая игра, Барса не была плоха в ЛЧ. Интер два матча отсидел в автобусе, а Бавария в первом матче откровенно отскочила
Во втором матче Интер не сидел в автобусе. Владение для гостевой команды было более чем нормальное, процентов 40. И ударов в створ штук 10. Остальное тоже наврали?
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Atash Yoldashow
Кессие вчера отлично вошел в игру, думаю все будет хорошо
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Master Slova
Ответ swvk5xw7zr
Весь спорц заскринил. Столь важная аналитика не должна оставаться без внимания
а в чем он не прав? МЮ пройдет барсу
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Falsegoalkeeper
Ответ kazbek.1
Лучший опорник мира Каземиро
С этим можно поспорить. Сам Казимиром говорил, что многому учился у Бускетса, просматривая его матчи.
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Falsegoalkeeper
Ответ as009595@icloud.com
Мю думаю фаворит, Барса хороша в Ла Лиге при Хави, но в Европе совсем не катит такая игра
Какая игра, Барса не была плоха в ЛЧ. Интер два матча отсидел в автобусе, а Бавария в первом матче откровенно отскочила
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Falsegoalkeeper
Ответ Flavius
"Бускетс может пропустить оба матча «Барсы» с «МЮ» в ЛЕ из-за травмы" Правильно писать "Бускетс может больше не сыграть в ЛЕ в этом сезоне". А то можно подумать будто это не последние матчи Барсы в ЛЕ
С чего такая уверенность в победе МЮ?
+1
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Flavius
"Бускетс может пропустить оба матча «Барсы» с «МЮ» в ЛЕ из-за травмы"

Правильно писать "Бускетс может больше не сыграть в ЛЕ в этом сезоне". А то можно подумать будто это не последние матчи Барсы в ЛЕ
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Зуев Егор)
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален модератором
А точно!
Ты делала домашние задание. Как я сразу не догадался?)
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mr kovalsky
Ответ Зуев Егор)
Детё, факты из моей жизни, могу цитировать только я) И да, ты где была вчера?) Почему исчезла после Мальорки?)
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Нелысый шарлатан
Ответ DolJun
минус бускетц и дембеле - отличное оправдание для чави если мю выкинет фк мем из ле)
Ты мне напоминаешь рос депутатов. Сами в *опе, но будем говорить о том как у них там всё плохо
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Зуев Егор)
Ответ mr kovalsky
Так это не моя субъективная позиция, это факты из твоей жизни
Детё, факты из моей жизни, могу цитировать только я)
И да, ты где была вчера?)
Почему исчезла после Мальорки?)
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mr kovalsky
Ответ Зуев Егор)
Мне плевать, что ты там считаешь 🤣. Как живётся glory ФК Судья?)
Так это не моя субъективная позиция, это факты из твоей жизни
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damondiamond
Ответ red_devils
тут бы до 21 дотянуть)
ага, верим))
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Зуев Егор)
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален модератором
Мне плевать, что ты там считаешь 🤣.
Как живётся glory ФК Судья?)
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Boni Jek
Да что за чёрная полоса травм??Именно когда Барселона набрала ход. Здоровья вам
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swvk5xw7zr
Ответ Budabuda
С учетом травм, Бускетса и Дембеле МЮ пройдёт дальше. Скринь.
Весь спорц заскринил. Столь важная аналитика не должна оставаться без внимания
+7
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as009595@icloud.com
Мю думаю фаворит, Барса хороша в Ла Лиге при Хави, но в Европе совсем не катит такая игра
0
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Lindeman
Ответ SanEffect
Против такой Севильи и Роберто бы хорошо смотрелся. На самом деле это потеря, они с Де Йонгом отлично смотрелись.
Я не говорю, что это не потеря, естественно это потеря. Мне понравилось как Кессие вчера сыграл, что бывало не так часто в этом сезоне
+2
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mr kovalsky
Ответ Зуев Егор)
ПЕНзема)))
Комментарий удален
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Зуев Егор)
Ответ mr kovalsky
Айнтрахтнутая фк мем
Мальорка, Райо, Алькоян, Вильярреал 🤭😁😂
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-1
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mr kovalsky
Ответ Зуев Егор)
ПЕНзема)))
Айнтрахтнутая фк мем
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Зуев Егор)
Ответ mr kovalsky
ЛЕвандовски
ПЕНзема)))
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Neron
У нас тоже Эриксен и Марсиаль вылетели, Каземиро без практики будет…
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