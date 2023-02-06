Бускетс может пропустить оба матча «Барсы» с «МЮ» в ЛЕ из-за травмы. Он выбыл на 2-3 недели

может не сыграть с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники, Бускетс пропустит 2-3 недели.

As добавляет, что по итогам первичного осмотра в раздевалке стало ясно, что у Бускетса растяжение. Минимальный срок восстановления от подобных повреждений – 15 дней. Участие Серджи в первом матче раунда плей-офф против « » находится под большим вопросом.

Què T’hi Jugues сообщает, что в результате обследования у Бускетса было выявлено растяжение второй степени и частичный разрыв связок голеностопа. Игрок точно пропустит две недели, максимум – три.

Первая игра между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 февраля. Ответный матч – 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего опорника 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.