Лангович о сильнейшем игроке РПЛ: «Глебов – он вездесущ, как Супермен, и на поле превращается в супергероя»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Андрей Лангович Футбол

Защитник «Ростова» Андрей Лангович назвал Данила Глебова самым сильным игроком Мир РПЛ.

– Глеб держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами. С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет.

Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне.

– Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ?

– Назову Глебова. Он вездесущий, как Супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя, – сказал Лангович.

Глебов почти идеален: пашет, уважает свой клуб (отказался от «Спартака»!), не боится болельщиков и выступает против Fan ID

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1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
В Торпедо скоро Дэдпул перейдет."Супергероев" прибавится.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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