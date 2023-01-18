Лангович о сильнейшем игроке РПЛ: «Глебов – он вездесущ, как Супермен, и на поле превращается в супергероя»
Защитник «Ростова» Андрей Лангович назвал Данила Глебова самым сильным игроком Мир РПЛ.
– Глеб держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами. С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет.
Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне.
– Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ?
– Назову Глебова. Он вездесущий, как Супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя, – сказал Лангович.
Глебов почти идеален: пашет, уважает свой клуб (отказался от «Спартака»!), не боится болельщиков и выступает против Fan ID
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