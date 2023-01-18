Лангович о сильнейшем игроке РПЛ: «Глебов – он вездесущ, как Супермен, и на поле превращается в супергероя»

Защитник «Ростова» назвал самым сильным игроком Мир .

– Глеб держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами. С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет.

Думаю, капитаном « » он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне.

– Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ?

– Назову Глебова. Он вездесущий, как Супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя, – сказал Лангович.

Глебов почти идеален: пашет, уважает свой клуб (отказался от «Спартака»!), не боится болельщиков и выступает против Fan ID