«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба 7 побед из 7 в этой ЛЧ

« » продлила серию без поражений до 20 матчей.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла « » (1:0) в первом матче 1/8 финала чемпионов.

В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 4 ничьих.

«Бавария» выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Общий счет – 19:2.

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