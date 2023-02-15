«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба 7 побед из 7 в этой ЛЧ
«Бавария» продлила серию без поражений до 20 матчей.
Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 4 ничьих.
«Бавария» выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Общий счет – 19:2.
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Так что шансы равны, и Доннарума сохранил интригу
даже Кёльн лучше играет.
– Але, это папик Инфантино?
– Да, это я, моя красавица Месьи
– Папик Инфантино! Мне сегодня не дали пенальти! Исправь это!
– Хорошо, моя красавица 🥰
Хахахахахаэаха
Не понимаю....почему все тут обвиняют нашу месьи?... ну вы хоть поймите он сейчас после родов.... и у аргентинки небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра... вот поэтому ему трудно играть.... Поймите её 😅😅🤣🤣🤣🤣.