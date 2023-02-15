«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба 7 побед из 7 в этой ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» продлила серию без поражений до 20 матчей.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 16 побед и 4 ничьих.

«Бавария» выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Общий счет – 19:2.

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65 комментариев

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Дмитрий Калашников
Ответ Глиномес
Засчитан офсайд у мбаппе это уже прямая симпатия к пивоварне, дай бог выйдут на великий мадрид реал, и они уж поставят на место пивных выскочек
такой реал вряд ли!
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U. M. A. Muhammad
Ответ Михо
Это круто, но было тревожно, в Мюнхене будет тяжело, шансы по прежнему равны. Тем более Павар пропустит, Мбаппе в основе будет. Разочаровал Канселу, после ярких дебютных матчей в Германии сегодня много ошибался и выпадал
Адекватный комментарий
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Глиномес
Засчитан офсайд у мбаппе это уже прямая симпатия к пивоварне, дай бог выйдут на великий мадрид реал, и они уж поставят на место пивных выскочек
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atomio
Ответ udiekemen
Бавария - красавчики, очень крутая игра от Баварцев💥 Кстати, как там наш лучший пенальтист в истории...)
Ничего, бегает в верблюжьей лиге, забивает с метра в пустые на классе.
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Антон
Ответ Михо
Это круто, но было тревожно, в Мюнхене будет тяжело, шансы по прежнему равны. Тем более Павар пропустит, Мбаппе в основе будет. Разочаровал Канселу, после ярких дебютных матчей в Германии сегодня много ошибался и выпадал
На самом деле, Баварии стоило закрывать вопрос с ПСЖ в первом матче. Разобранный Париж, где почти каждый ключевой игрок выходил после травмы и не в лучших кондициях, нужно было выносить вперед ногами. До второго матча почти месяц, и время здесь играет на руку Парижу. За месяц лидеры команды более-менее придут в себя, наберут форму (как то же Мбаппе, который запорол выход один на один) и по крайней мере смогут снова сыграться в тройке, которая после ЧМ появилась в полном составе только в 1 матче. Даже в сегодняшнем матче, когда Неймар-Месси-Мбаппе появились на поле, у Баварии возникли проблемы.
Так что шансы равны, и Доннарума сохранил интригу
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Амин Чич
Ответ Крыс Пол
Только вот что было с командой в последней четверти игры, когда парижане их буквально разрывали? При этом в середине игры казалось, что сейчас Бавария дожмет и забьет второй, а затем резко такой поворот..
разрывали ))))) ну ну! А зачем спрашивается играть так же как до гола, когда у них вышел бегунок!?
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Raindrop Drop Top
Ответ Вадим Киселёв
Кем надо быть чтобы писать такое, когда Чемпионат мира, где все всё видели, прошел всего лишь полтора месяца назад? Глупцом или провокатором?
Да это шыз, постоянно фанфики тут сочиняет. Мне больше интересно кто это плюсует
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VuNePonimaete
Ответ El Fenomeno 9️⃣
И Ситя ещё с Лысым Шарлатаном😆
Лысый шарлатан превосходный тренер и игру феноменальную показывает, как минимум за это их можно уважать
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ sayemlo
*барсофаны перед матчей с Баварией: – Мы отомстим этой Баварии и разберём их на мелкие кусочки. Хави это наш второй Гвардиола, он такой же гений! Итог: 2:0 и 3:0. *месифаны перед матчем с Баварией: – У месьи личные отношения с Баварией! Он отомстит за 2:8, меси сейчас в нереальной форме, меси уничтожит баварию как в 2015! Вот увидите!! Итог: 1:0. Ахахахахаахах Да..... когда появился Вар и перестали давать левые пенальти что барса что меси скатились.😂😂 Скажите меси, что лимит на пенальти у него закончился. Пусть попросит у Инфантино, чтоб он позвал на его матчи тех судьей на чм. Тогда наша месьи по полной оторвется в каждом матче будет штамповать голы с левых пенок. И его фанки будут орать, какой он гений.👿 ...
На чм давали же даже с ВАР
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Андрей
Ответ The Best
Бавария по классике создала больше моментов но не забила в итоге после 80 минуты могли пустить (повезло с оффсайдом).Павар лучший игрок матча,он был везде но красная карточка немного подпорила впечатление.
тогда зоммер если не павар. хотя скорей всего заберает кто гол забил.
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евГений
Ответ Бестрофейник 19/20
Месси: мммм, знакомый вкус Баварской сосиски
Особенно знакомый после 2015 года и похорон Боатенга
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евГений
Ответ udiekemen
Бавария - красавчики, очень крутая игра от Баварцев💥 Кстати, как там наш лучший пенальтист в истории...)
Раздает голы в верблюдшипе, а что?
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ VuNePonimaete
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: - как горит огонь - как течет вода - и как псж в очередной раз обсирается в Лиге Чемпионов 😂
эффакт Пепси
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udiekemen
Ответ Sakhib Dagalaev
Скоро восьмой зм получит
За такую игру) знаю
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Sakhib Dagalaev
Ответ udiekemen
Бавария - красавчики, очень крутая игра от Баварцев💥 Кстати, как там наш лучший пенальтист в истории...)
Скоро восьмой зм получит
+2
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+1
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Вадим Киселёв
Ответ sayemlo
*барсофаны перед матчей с Баварией: – Мы отомстим этой Баварии и разберём их на мелкие кусочки. Хави это наш второй Гвардиола, он такой же гений! Итог: 2:0 и 3:0. *месифаны перед матчем с Баварией: – У месьи личные отношения с Баварией! Он отомстит за 2:8, меси сейчас в нереальной форме, меси уничтожит баварию как в 2015! Вот увидите!! Итог: 1:0. Ахахахахаахах Да..... когда появился Вар и перестали давать левые пенальти что барса что меси скатились.😂😂 Скажите меси, что лимит на пенальти у него закончился. Пусть попросит у Инфантино, чтоб он позвал на его матчи тех судьей на чм. Тогда наша месьи по полной оторвется в каждом матче будет штамповать голы с левых пенок. И его фанки будут орать, какой он гений.👿 ...
Кем надо быть чтобы писать такое, когда Чемпионат мира, где все всё видели, прошел всего лишь полтора месяца назад? Глупцом или провокатором?
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Промах Мораты
Ответ Колбаскер тут
Какие равные шансы. 5:0 в Мюнхене
Ставь хату тогда
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ VuNePonimaete
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: - как горит огонь - как течет вода - и как псж в очередной раз обсирается в Лиге Чемпионов 😂
И Ситя ещё с Лысым Шарлатаном😆
0
-1
-1
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Ruslan Lotockiy
только в конце что то растерялись нагель хорошо заменами управляется иногда думаеш а нафиг он его выпускает а через пару минут опа а ну да понял (срабатывает какая то перестановка кто то куда то смещается))))))и игра выравнивается!
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Андрей
это вам не пенки Анжерам забивать.
даже Кёльн лучше играет.
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ymuller
Зачем же Павар это сделал? Ну да, Месси опасно прорывался в штрафную, но даже если 1-1 стало бы, то что? Почему бы не смоги выиграть дома, раз тут так играли, но играли бы с тобой, а так ты лишил команду своего присутствия в ответном матче
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ДЖИН
Ждём Паварчика в Барсе летом.
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Parce
Ответ sayemlo
*меси после матча. – Але, это папик Инфантино? – Да, это я, моя красавица Месьи – Папик Инфантино! Мне сегодня не дали пенальти! Исправь это! – Хорошо, моя красавица 🥰 Хахахахахаэаха Не понимаю....почему все тут обвиняют нашу месьи?... ну вы хоть поймите он сейчас после родов.... и у аргентинки небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра... вот поэтому ему трудно играть.... Поймите её 😅😅🤣🤣🤣🤣.
Вижу ты текста за ранее готовишь
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sayemlo
Ответ Parce
Не гори друг, подожди еще вручения ЗМ, можешь потом дальше гореть
*меси после матча.

– Але, это папик Инфантино?

– Да, это я, моя красавица Месьи

– Папик Инфантино! Мне сегодня не дали пенальти! Исправь это!

– Хорошо, моя красавица 🥰

Хахахахахаэаха

Не понимаю....почему все тут обвиняют нашу месьи?... ну вы хоть поймите он сейчас после родов.... и у аргентинки небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра... вот поэтому ему трудно играть.... Поймите её 😅😅🤣🤣🤣🤣.
+1
-5
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Parce
Ответ sayemlo
*барсофаны перед матчей с Баварией: – Мы отомстим этой Баварии и разберём их на мелкие кусочки. Хави это наш второй Гвардиола, он такой же гений! Итог: 2:0 и 3:0. *месифаны перед матчем с Баварией: – У месьи личные отношения с Баварией! Он отомстит за 2:8, меси сейчас в нереальной форме, меси уничтожит баварию как в 2015! Вот увидите!! Итог: 1:0. Ахахахахаахах Да..... когда появился Вар и перестали давать левые пенальти что барса что меси скатились.😂😂 Скажите меси, что лимит на пенальти у него закончился. Пусть попросит у Инфантино, чтоб он позвал на его матчи тех судьей на чм. Тогда наша месьи по полной оторвется в каждом матче будет штамповать голы с левых пенок. И его фанки будут орать, какой он гений.👿 ...
Не гори друг, подожди еще вручения ЗМ, можешь потом дальше гореть
+5
-4
+1
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