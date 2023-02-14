Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Баварии», «Милан» примет «Тоттенхэм»
«ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В другом матче дня «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом».
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Милан - Тотнэм жду давно
Один раз хоббит неповоротливого Боатенга обвел и все теперь всю жизнь будешь вспоминать, камень! от 8:2 знатно пригорает, болит наверное шоколадный глаз 🤣🤣🤣🤡
Зс зинт ди алле бэстэн маншафтэн, зэ мэйн ивэнт
Ди майста, ди бэстэн, ле мэйор зэкип, зэ чемпионз
Ле гран:д э ле мэйор
Айнэ гроссэ штатлихе феранштальтунг, зэ мэйн ивэнт!
Зиз а зэ мэн
Зи зинт ди бэстэн
Зиз а зэ чемпионз!