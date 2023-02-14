Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Баварии», «Милан» примет «Тоттенхэм»

Теги Бавария ПСЖ Милан Лига чемпионов УЕФА результаты Тоттенхэм Футбол

«ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом матче дня «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом».  

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

ПСЖ Франция – Бавария Германия
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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27 комментариев

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hedgehog111
Ответ Goofts
Месси запыхтит, забьет и голевую даст. 2-1 победят Баварию, если повезёт 3-0 )))) Мысли в слух...
ну можешь дальше мечтать, а на деле будет по другому 🤣
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Я Гражданин Мира
Я думаю псж выиграет 3 : 1
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DanielCarvalho
За Баварию! Долой катарский мусорный мешок, из самого престижного клубного турнира старого света.
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-2
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kaka10
Ответ Андрей Хенто
Всех болельщиков футбола с возвращением лучшего клубного турнира, наконец-то дождались и сразу же первый день радует шикарным матчем с очень громкой вывеской. Единственное, что огорчает, могли бы уже организаторы развести матчи по времени.
Да
Милан - Тотнэм жду давно
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Я Гражданин Мира
Ответ Ja BRITER
не проиграет, а будет разгромлен
3 : 1 в пользу псж
+1
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+1
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hedgehog111
Ответ Павел Швецов
Совсем не фанат Месси, но если и есть комплексы, то у Баварии после того, как Месси посадил Боатенга на 5 точку
ну ты и 🤡! точно так же Коман и Дэвис сажали на 5 точку пол Барселоны и ПСЖ в прошлых встречах! получается у них против Баварии больше комплексов 🤣
Один раз хоббит неповоротливого Боатенга обвел и все теперь всю жизнь будешь вспоминать, камень! от 8:2 знатно пригорает, болит наверное шоколадный глаз 🤣🤣🤣🤡
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-1
-1
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Кайыргали Юнусов
Счёт будет 2:1 бавария в псж п
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Имя Фамилия
Массовому зрителю нечасто приходится вспоминать о таком клубе как бавария. В инфополе она всплывает буквально пару раз в год, как правило брюхом вверх, осенью когда получает пятак от Гладбаха, и весной когда вылетает из еврокубков от ПСЖ или Вильярреала. Сегодня тот редкий звёздный час когда бавария выходит на сцену, чтобы исполнить свой коронный номер и принять золотой дождь от ПСЖ на радость публике.
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-3
-3
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Vlad Cojocaru
С возвращением родная, я тебя ждал, закупил пивка для нас, 14 февраля как никак.
+2
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Youzhny23
Бавария, спасай футбол! 🇩🇪
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-1
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Заяцволк
Ого, нормально. Ну тут всё понятно, многократные победители ЛЧ в своих парах просто надругаются над теми, у кого количество ЛЧ не больше, чем зеро. Хотя вторая пара очевидно интереснее, команды примерно в равной плохой форме, много неудач было, поэтому должна быть упорная борьба
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Trash Talking
Еще осенью можно было говорить, что ПСЖ на коне, а Бавария буксует. Сейчас ситуация обратная: немцы набрали ход, а французы уже и в своем чемпионате каждый второй матч проигрывают.
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Павел Швецов
Ответ Крыс Пол
Преодолеет ли Лео комплекс перед Баварией, или снова будет самим собой?
Совсем не фанат Месси, но если и есть комплексы, то у Баварии после того, как Месси посадил Боатенга на 5 точку
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Fan de PSG depuis 2002
Allez parisiens ! ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН, ждём победы
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SpartakMordva
Милану крышка(((
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Любезный Коссутий
Forza Milan 🔴⚫
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заратустра-будрайтис
Бавария убийством
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Ja BRITER
Ответ Young Anton
Бавария думаю победит а ТТХ минимум не проиграет
не проиграет, а будет разгромлен
+2
0
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Gravdaar Iyaad
ПСЖ - ДО СВИДАНИЯ!)
+1
-1
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Homelender_666
У ПСЖ есть шансы до того момента, когда Бавария забьёт. Мы уже много раз видели, что ПСЖ в плей-офф ЛЧ - это кексики. У них характера. А Месси не будет так выкладываться за ПСЖ, как за Аргентину. В этой паре всё однозначно. Пару лет назад ПСЖ прошёл Баварию только из-за правила гостевого гола. Теперь такой халявы нет.
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Андрей Хенто
Всех болельщиков футбола с возвращением лучшего клубного турнира, наконец-то дождались и сразу же первый день радует шикарным матчем с очень громкой вывеской. Единственное, что огорчает, могли бы уже организаторы развести матчи по времени.
+3
0
+3
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Виталик Кравченко
Осенью Милан - Тоттенхэм играли интереснее, сейчас эта пара выглядит слабо.
+1
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Enchanter WIZZARD
За Баварию!!!
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cmorblr
Сё сон: ле мэйор зэкип
Зс зинт ди алле бэстэн маншафтэн, зэ мэйн ивэнт
Ди майста, ди бэстэн, ле мэйор зэкип, зэ чемпионз
Ле гран:д э ле мэйор
Айнэ гроссэ штатлихе феранштальтунг, зэ мэйн ивэнт!
Зиз а зэ мэн
Зи зинт ди бэстэн
Зиз а зэ чемпионз!
0
0
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Крыс Пол
Преодолеет ли Лео комплекс перед Баварией, или снова будет самим собой?
+2
-3
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