«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте
«Бавария» добилась значительного преимущества над «ПСЖ» по ударам за 1-й тайм.
До перерыва в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Юлиана Нагельсманна пробила 9 раз и дважды попала в створ.
У парижан 1 удар – форвард Лионель Месси пробил в стенку со штрафного на последней минуте.
Также мюнхенцы больше владели мячом – 60% против 40%.
«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция
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