«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» добилась значительного преимущества над «ПСЖ» по ударам за 1-й тайм.

До перерыва в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Юлиана Нагельсманна пробила 9 раз и дважды попала в створ.

У парижан 1 удар – форвард Лионель Месси пробил в стенку со штрафного на последней минуте.

Также мюнхенцы больше владели мячом – 60% против 40%.

«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция

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42 комментария

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Бавария такая же дырявая сзади, как и в прошлый раз. Нужен Мбаппе для вскрытия этой консервной банки :)
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STAVRsSC
Играют две команды, входящие в число сильнейших в Европе. А где футбол-то? За весь тайм лишь один запоминающийся момент у Баварии.
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
Мбаппе видимо не до конца готов, поэтому Месси пора включаться в таком матче. Это тебе не сборная, где 100% пенку назначат. Ну ЗМ нужно заслужить по итогам сезона, а не только из-за ЧМ где все на тебя играют
Месси нужен мяч , а ПСЖ его не в состоянии держать у себя больше минуты
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udiekemen
Ответ kaka10
Мбаппе видимо не до конца готов, поэтому Месси пора включаться в таком матче. Это тебе не сборная, где 100% пенку назначат. Ну ЗМ нужно заслужить по итогам сезона, а не только из-за ЧМ где все на тебя играют
Не, ведь и Мбаппе дали ЗМ за блистательную игру и за победу ЧМ
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vwzx8mx5vh
Ответ kaka10
Мбаппе видимо не до конца готов, поэтому Месси пора включаться в таком матче. Это тебе не сборная, где 100% пенку назначат. Ну ЗМ нужно заслужить по итогам сезона, а не только из-за ЧМ где все на тебя играют
Один в поле не воин, обороны нет, выхода из под прессинга нет, мяч на половину баварии по праздникам доходит
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Пинающий Достоинства
ПСЖ сегодня как модный ударник-нокаутер, а Бавария - это Хабиб, которая весь первый тайм вытирала парижанами канвас на глазах Франциской публики …
В конце ожидаем планомерное удушение и 0:2
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исянов
не смотрю лигу 1. париж всегда такое говно в этом сезоне?
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Osodj Djhshs
Ответ Адепт Суперлиги
У Баварии так то кроме удара Киммиха тоже, можно сказать, 0 ударов.
Удар Киммиха, удар Комана в ближний, удар Шупо Мотина головой (мяч попал в голову перейре и ушел за лицевую - арбитры прозевали этот рикошет)
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Artur Bagdasaryan
Ответ kaka10
Мбаппе видимо не до конца готов, поэтому Месси пора включаться в таком матче. Это тебе не сборная, где 100% пенку назначат. Ну ЗМ нужно заслужить по итогам сезона, а не только из-за ЧМ где все на тебя играют
как же тебя ненависть жрет изнутри, жалко
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Pikachu Pikachu
Пока скучища
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GuruFutbola
Зашел на пару минут глянуть, Месси как всегда лучший в двух командах)
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Yavich
За такой перформанс Месси вручат ЗМ уже в перерыве
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Александр Киричев
Ответ Адепт Суперлиги
У Баварии просто нет 16-летних шкетов в составе, которые черт пойми откуда всплыли на матче ЛЧ. Но в целом, это преимущество ничего не гарантирует баварцам, ПСЖ вполне может закинуть пару голов, при должном везении.
правда бавария пока самый везучий клуб в этом сезоне
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Тимур Таубаев
Ответ Tango442
Париж вообще стремно играет…
Ща выйдет Мбаппе и зарешает👌
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udiekemen
Ответ Tango442
Париж вообще стремно играет…
М-да уж, их на поле не видно
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c4hgwff5k9
Форварда не хватает
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Николай Горнаков
ПСЖ не впечатляет. Ставлю 2 - 0 Бавария
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Iamliam
Да это чисто по цифрам у Баварии такой перевес, по факту очень осторожный матч с минимумом моментов.
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Tazemyrat Kemalow
ПСЖ позволяет свободно получать мяч Баварии, надо жёстко играть и не позволят принимать мяч так легко! ☝️
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камикадзе
Конселу и мелкий у ПСЖ - мёртвые
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MironSM84
Что-то мне подсказывает что в этом году Пеп возьмёт наконец ЛЧ с МС))
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2vdhrvmmzf
Ответ Гильяно
Вот вам и уровень ЧМ, в сравнении с ЛЧ) Месси и Неймар ничего не могут сделать против отлаженной командной игры Баварии и тренерской мысли высшей пробы.
По такой же логике «отлаженная командная игра Баварии и тренерская мысль высшей пробы» ничего не могут сделать против разобранного псж с кучей потерь и в ужасной форме
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trick00
Ответ Я Гражданин Мира
А кроме него и некого выделить Хакими пока проваливается
Рамос тоже харош
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Артем Андреев
ПСЖ критически не хватает физики. Маркиньос и Рамос перегружены оборонительной работой, а Хакими один в поле не воин. Солера с Заиром-Эмери вообще давят, как щенков. А Месси с Неем слишком мелкие, чтобы цепляться за верховые мячи.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Адепт Суперлиги
У Баварии просто нет 16-летних шкетов в составе, которые черт пойми откуда всплыли на матче ЛЧ. Но в целом, это преимущество ничего не гарантирует баварцам, ПСЖ вполне может закинуть пару голов, при должном везении.
Может быть.Парижане вполне могут и поймать Баварию.Но немцы пока лучше.
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