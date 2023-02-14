«ПСЖ» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм с «Баварией» и уступил по ударам 1:9. Месси попал в стенку на последней минуте

«Бавария» добилась значительного преимущества над «ПСЖ» по ударам за 1-й тайм.

До перерыва в первом матче 1/8 финала чемпионов команда пробила 9 раз и дважды попала в створ.

У парижан 1 удар – форвард пробил в стенку со штрафного на последней минуте.

Также мюнхенцы больше владели мячом – 60% против 40%.

«ПСЖ» – «Бавария». Месси, Неймар, Канселу, Шупо-Мотинг, Заир-Эмери в старте. Онлайн-трансляция

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