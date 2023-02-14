Неймар о Мбаппе: «Он топ, чрезвычайно важный игрок. Мы с Килианом и Месси чувствуем себя очень сильными, когда играем втроем»
Неймар высказался о возвращении Килиана Мбаппе в состав «ПСЖ».
Напомним, форвард, недавно получивший травму, попал в заявку парижской команды на матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Он чрезвычайно важный игрок, он топ, отличный игрок.
Когда мы [с Мбаппе и Месси] играем втроем, мы чувствуем себя очень сильными. Килиан сказал мне, что чувствует себя хорошо. Это хороший признак», – сказал нападающий «ПСЖ».
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Воооот умора будет, если пысыжы и в этом году отлетит в 1/8 🤣🤣🤣
Особенно учитывая последние 3 года очень успешных выступлений в ЛЧ.
Между строк читается, лучше уже ничего не говорить чем это)
Тогда как Месси постоянно там унижают, и пока Мбаппе забивает Реалу в обоих матчах, Месси мажет пенальти и растворяется на поле
Ты только под ногоми мешаешь им .
Месси,:Мбпапе идеальная пара, как говорится третий лишний