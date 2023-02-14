Неймар о Мбаппе: «Он топ, чрезвычайно важный игрок. Мы с Килианом и Месси чувствуем себя очень сильными, когда играем втроем»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Неймар высказался о возвращении Килиана Мбаппе в состав «ПСЖ».

Напомним, форвард, недавно получивший травму, попал в заявку парижской команды на матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Он чрезвычайно важный игрок, он топ, отличный игрок.

Когда мы [с Мбаппе и Месси] играем втроем, мы чувствуем себя очень сильными. Килиан сказал мне, что чувствует себя хорошо. Это хороший признак», – сказал нападающий «ПСЖ». 

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20 комментариев

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Давран Шеркулов
Ответ Пуп Ппп
Месси понятно заканчивает карьеру в мешке ему плевать . взял ЧМ и отлично . но какой же этот Мбаппе дерево и полено. челу 24 года пиара во Франции как будто топ игрок а в итоге каждый сезон позорится в ЛЧ. кто помнит ПСЖ вместе с Иброй и Кавани тот скажет что тот ПСЖ был получше чем с деревянным Мбаппе. пустой пиар глупого бегунка который показал что без Месси и Неймара он как будто без мозгов на поле. лидерами являются именно создатели а не замыкальщики типа Ранальду. такие быстро сдуваются и уходят в Аль Наср после чего их прошлая команда на изи берет ЛЧ. а создатель из Барселоны ушел и 2 года подряд Барселона регулярно играет в ЛЕ. тот кто разбирается в футболе поймет это . тот кто не разбирается лучше перестать смотреть мужские виды спорта и переходить на женский. Биатлон хоккей фигурная катание волейбол и далее по списку.
Хоккей женский вид спорта?😂😂
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Тен мать его Хаг
Ответ Smith09
Быстро сдуваются, это в 38 лет?
«Сдуваться» Рон начал уже после ухода из реала, постепенно, но регрес был виден, пока все окончательно не прояснилось в прошлом году
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Budabuda
Ответ Gravdaar Iyaad
Пока игроки Баварии молча готовятся к матчу, эти лебезят языком Воооот умора будет, если пысыжы и в этом году отлетит в 1/8 🤣🤣🤣
а ты сомневаешься? опустошённый эмоционально Месси после главной в своей жизни, Неймар после вечеринок и мпампе после травмы.
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Budabuda
Ответ Безымянный болельщик
Как-то болею я за эту троицу. Надеюсь, заиграет трио Месси-Неймар-Мбаппе небывалыми красками и подтвердит статус лучшего клубного нападения.
заиграет в чемпионате Франции после вылета от Баварии ахахаха
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Айлин 1990
Ответ Smith09
Быстро сдуваются, это в 38 лет?
Его уже не было на поле как топа в 33, о каких 38 ты говоришь??? где все эти годы над ним ржали, ты считаешь топом??))
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Sevuska
Если бы я играл с Мбаппе и Месси , я бы тоже чувствовал себя не лишним , а очень сильным 😎
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Denis242424
Месси не годится для игр в ЛЧ. Там физика нужна, скорость и резкость.И поддержка остальных с такими же качествами. Там нужны такие как Бензема, Модрич (сравн. с возрастными игроками). Он и ЧМ выиграл благодаря заряженным игрокам, молодым (кроме Ди Марии), которые играли на максимуме. А еще им помогли регулярные обязательные пенальти, в высшей степени благосклонное судейство. Да и то прошли его на грани (финал был проведен судьями на равных, т.к.катарским шейхам было без разницы кто победит, Месси, или Мбаппе, любой расклад их устраивал).
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Inside 88 LW
Ответ Безымянный болельщик
Как-то болею я за эту троицу. Надеюсь, заиграет трио Месси-Неймар-Мбаппе небывалыми красками и подтвердит статус лучшего клубного нападения.
Очередным вылетом с 1/8.
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Gravdaar Iyaad
Пока игроки Баварии молча готовятся к матчу, эти лебезят языком
Воооот умора будет, если пысыжы и в этом году отлетит в 1/8 🤣🤣🤣
+1
-1
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Роман
Ответ Nate
Ней, подмигни два раза если тебя заставляют это говорить ))
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Роман
Мбаппе - лучший игрок мира на сегодняшний день. И конечно он может делать разницу.
Особенно учитывая последние 3 года очень успешных выступлений в ЛЧ.
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Nate
Ней, подмигни два раза если тебя заставляют это говорить ))
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Inside 88 LW
Килиан сказал мне - что нужно его похвалить, я хвалю.
Между строк читается, лучше уже ничего не говорить чем это)
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Zidan GOAT
Ответ Пуп Ппп
Месси понятно заканчивает карьеру в мешке ему плевать . взял ЧМ и отлично . но какой же этот Мбаппе дерево и полено. челу 24 года пиара во Франции как будто топ игрок а в итоге каждый сезон позорится в ЛЧ. кто помнит ПСЖ вместе с Иброй и Кавани тот скажет что тот ПСЖ был получше чем с деревянным Мбаппе. пустой пиар глупого бегунка который показал что без Месси и Неймара он как будто без мозгов на поле. лидерами являются именно создатели а не замыкальщики типа Ранальду. такие быстро сдуваются и уходят в Аль Наср после чего их прошлая команда на изи берет ЛЧ. а создатель из Барселоны ушел и 2 года подряд Барселона регулярно играет в ЛЕ. тот кто разбирается в футболе поймет это . тот кто не разбирается лучше перестать смотреть мужские виды спорта и переходить на женский. Биатлон хоккей фигурная катание волейбол и далее по списку.
Да кто позорится то в ЛЧ? Единственный кто там тащит постоянно, голы Баварии, Реалу

Тогда как Месси постоянно там унижают, и пока Мбаппе забивает Реалу в обоих матчах, Месси мажет пенальти и растворяется на поле
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Smith09
Ответ Пуп Ппп
Месси понятно заканчивает карьеру в мешке ему плевать . взял ЧМ и отлично . но какой же этот Мбаппе дерево и полено. челу 24 года пиара во Франции как будто топ игрок а в итоге каждый сезон позорится в ЛЧ. кто помнит ПСЖ вместе с Иброй и Кавани тот скажет что тот ПСЖ был получше чем с деревянным Мбаппе. пустой пиар глупого бегунка который показал что без Месси и Неймара он как будто без мозгов на поле. лидерами являются именно создатели а не замыкальщики типа Ранальду. такие быстро сдуваются и уходят в Аль Наср после чего их прошлая команда на изи берет ЛЧ. а создатель из Барселоны ушел и 2 года подряд Барселона регулярно играет в ЛЕ. тот кто разбирается в футболе поймет это . тот кто не разбирается лучше перестать смотреть мужские виды спорта и переходить на женский. Биатлон хоккей фигурная катание волейбол и далее по списку.
Быстро сдуваются, это в 38 лет?
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Пуп Ппп
Месси понятно заканчивает карьеру в мешке ему плевать . взял ЧМ и отлично . но какой же этот Мбаппе дерево и полено. челу 24 года пиара во Франции как будто топ игрок а в итоге каждый сезон позорится в ЛЧ. кто помнит ПСЖ вместе с Иброй и Кавани тот скажет что тот ПСЖ был получше чем с деревянным Мбаппе. пустой пиар глупого бегунка который показал что без Месси и Неймара он как будто без мозгов на поле. лидерами являются именно создатели а не замыкальщики типа Ранальду. такие быстро сдуваются и уходят в Аль Наср после чего их прошлая команда на изи берет ЛЧ. а создатель из Барселоны ушел и 2 года подряд Барселона регулярно играет в ЛЕ. тот кто разбирается в футболе поймет это . тот кто не разбирается лучше перестать смотреть мужские виды спорта и переходить на женский. Биатлон хоккей фигурная катание волейбол и далее по списку.
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-5
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Я Гражданин Мира
Без тебя ещё лучше
Ты только под ногоми мешаешь им .
Месси,:Мбпапе идеальная пара, как говорится третий лишний
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Безымянный болельщик
Как-то болею я за эту троицу. Надеюсь, заиграет трио Месси-Неймар-Мбаппе небывалыми красками и подтвердит статус лучшего клубного нападения.
+6
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Denchik 1980 23
Сказал.....держа под столом ФИГУ
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HI MARS
Мбаппе и Неймар два великих игрока и тащеры ПСЖ
+2
-7
-5
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