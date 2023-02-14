Неймар о Мбаппе: «Он топ, чрезвычайно важный игрок. Мы с Килианом и Месси чувствуем себя очень сильными, когда играем втроем»

высказался о возвращении в состав «ПСЖ».

Напомним, форвард, недавно получивший травму, попал в заявку парижской команды на матч с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Он чрезвычайно важный игрок, он топ, отличный игрок.

Когда мы [с Мбаппе и ] играем втроем, мы чувствуем себя очень сильными. Килиан сказал мне, что чувствует себя хорошо. Это хороший признак», – сказал нападающий « ».

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