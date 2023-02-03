Тен Хаг не стал обсуждать ситуацию с Гринвудом: «Не могу ничего добавить и комментировать процесс. Ориентируюсь на заявление «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о ситуации с Мэйсоном Гринвудом.

Напомним, что с 21-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

Гринвуд не играл с 22 января 2022 года. Английский клуб также сообщил, что проведет свое собственное расследование.

«Ничего не могу добавить. Я ориентируюсь на официальное заявление клуба. Не могу комментировать процесс в данный момент.

Ничего не могу сказать по этому поводу. Я ссылаюсь на заявление клуба и не могу добавить что-нибудь в данный момент», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Чтобы Гринвуд вернулся в мю и у фанатов не было моральной дилеммы, нужно чтобы он раскаялся, а его бывшая заявила, что простила его (откупился он или нет уже неважно будет), а еще лучше, если они снова будут вместе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Тен Хаг грамотно ушел от неудобного вопроса -
молодец.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
А что он может сказать, если вся Англия уже говорит что преступника просто откупили большими деньгами?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
да будет он играть за МЮ, до предсезонки будет тренироваться отдельно, чтобы летом быть в форме, а на некст сезон трансфер, считайте
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
ЭТХ не касается в этой ситуации. Он не должен даже обсуждать эту ситуацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий