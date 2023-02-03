Тен Хаг не стал обсуждать ситуацию с Гринвудом: «Не могу ничего добавить и комментировать процесс. Ориентируюсь на заявление «МЮ»

ответил на вопрос о ситуации с .

Напомним, что с 21-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

Гринвуд не играл с 22 января 2022 года. Английский клуб также сообщил, что проведет свое собственное расследование.

«Ничего не могу добавить. Я ориентируюсь на официальное заявление клуба. Не могу комментировать процесс в данный момент.

Ничего не могу сказать по этому поводу. Я ссылаюсь на заявление клуба и не могу добавить что-нибудь в данный момент», – сказал главный тренер « ».

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать