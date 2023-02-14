«Месси – самый умный игрок мира. Нельзя спускать с Лео глаз – если упустить его, он уже отдаст пас». Упамекано о Лео

назвал самым умным футболистом.

«Если не следить за ним, будут проблемы. Я думаю, что он самый умный игрок в мире. Он будет следить, находясь у вас за спиной, за тем, где вы располагаетесь. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас.

Он пытается остаться незамеченным, поэтому нельзя спускать с него глаз. Кроме того, поскольку он невысокий, его можно в какой-то момент упустить из виду. И когда вы это осознаете, он уже отдаст пас», – сказал защитник «Баварии» и сборной Франции в интервью L’Equipe.

«ПСЖ» и «Бавария» сегодня сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча.

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