«Месси – самый умный игрок мира. Нельзя спускать с Лео глаз – если упустить его, он уже отдаст пас». Упамекано о Лео
Дайо Упамекано назвал Лионеля Месси самым умным футболистом.
«Если не следить за ним, будут проблемы. Я думаю, что он самый умный игрок в мире. Он будет следить, находясь у вас за спиной, за тем, где вы располагаетесь. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас.
Он пытается остаться незамеченным, поэтому нельзя спускать с него глаз. Кроме того, поскольку он невысокий, его можно в какой-то момент упустить из виду. И когда вы это осознаете, он уже отдаст пас», – сказал защитник «Баварии» и сборной Франции в интервью L’Equipe.
«ПСЖ» и «Бавария» сегодня сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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Те же комментаторы иное писали 😂🤦🏻♂️
И жаль, что ты там с других акков писал, было б забавно сравнить комменты
А то яростные фанаты Лео как только не кошмарили Упомекано за слова о том, что сложнее всего играть против Дембеле
Ведь им лучше знать, против кого ему сложнее 😂
А теперь реабилитировался
Вегорста же Лео уже знает?!
- че уставился, придурок?