«Месси – самый умный игрок мира. Нельзя спускать с Лео глаз – если упустить его, он уже отдаст пас». Упамекано о Лео

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Дайо Упамекано Футбол

Дайо Упамекано назвал Лионеля Месси самым умным футболистом.

«Если не следить за ним, будут проблемы. Я думаю, что он самый умный игрок в мире. Он будет следить, находясь у вас за спиной, за тем, где вы располагаетесь. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас.

Он пытается остаться незамеченным, поэтому нельзя спускать с него глаз. Кроме того, поскольку он невысокий, его можно в какой-то момент упустить из виду. И когда вы это осознаете, он уже отдаст пас», – сказал защитник «Баварии» и сборной Франции в интервью L’Equipe.

«ПСЖ» и «Бавария» сегодня сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча.

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22 комментария

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GODBALL
Ответ svft
- нельзя спускать с него глаз... - че уставился, придурок?
Скорее, дурачок, но шутка хорошая
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rigobersong
Величайший!:)
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Caterina
Упамекано круто сыграл в финале ЧМ, дважды блокировал убойные удары Лаутаро в доп время. Если б не он, никакой серии пенальти бы не было. Надеюсь, сегодня зевнет Месси или Мбаппе пару раз)
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инок
Упамекано где-то за бровкой отдыхал, когда Месси третий из его зоны в финале забивал...
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benjamin92
Роналду: "Назови-ка самого красивого"
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Пошлю любого, кто против футбола!
Всё по делу сказал, уважуха!
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King_X
Ответ Игорь Климов
Упамекано отлично разбирается в футболистах.
Зайди на ветку, где он хвалит Дембеле
Те же комментаторы иное писали 😂🤦🏻‍♂️

И жаль, что ты там с других акков писал, было б забавно сравнить комменты
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King_X
Ну всё, прощен
А то яростные фанаты Лео как только не кошмарили Упомекано за слова о том, что сложнее всего играть против Дембеле
Ведь им лучше знать, против кого ему сложнее 😂

А теперь реабилитировался
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Четыреноль
У хейтеров другое мнение, жалко их
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Футбол_это_жизнь
После слов Нойера про «покажу Месси кто есть босс» все стали осторожней высказываться про гения
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Born is the King
У Упамекано отличное чувство юмора я смотрю
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Barsa! bolshe chem klub
походу Дайо будет говорить про Месси до тех пор, пока реально не выучит его имя...

Вегорста же Лео уже знает?!
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Игорь Климов
Упамекано отлично разбирается в футболистах.
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svft
- нельзя спускать с него глаз...
- че уставился, придурок?
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Tazemyrat Kemalow
По этому недаром Месси называют Величайшим футболистам всех времен ☝️👑👍➕
+7
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simplehumble
Ответ Los Galácticos
Не просто пас, а радиоуправляемый голевой ассист.
Черчесов не вы ли это?
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AF007
Да, по футбольному интеллекту между Месси и моим роналду всегда была пропасть. Даже еще больше, чем по техническому оснащению
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Отец Абду
Эйнштейн в футболе
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Абдул Абакаев
Лео всегда играл головой. феноменальный интеллект и видение поля
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Станислав Л
Роман, Имя фамилия: Месси - самый распиаренный игрок мира. Куда тебе до них, Упамекано!
+6
-4
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Los Galácticos
Не просто пас, а радиоуправляемый голевой ассист.
+14
-4
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Тимофей Кушнир
Ну, по уровню футбольного интеллекта с ним можно попытаться сравнить Модрича. Но приятно, что соперник признаёт великолепие игры Лео, а не выделывается.
+11
-5
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