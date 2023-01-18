Упамекано о сложнейшем форварде, против которого он играл: «Нет, не Месси. Это Дембеле. Он очень, очень быстр»
Дайо Упамекано назвал нападающего, против которого ему было играть сложнее всего.
«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это Усман Дембеле», – сказал защитник «Баварии» в интервью BeIN Sports.
Когда журналист спросил, не был ли сложнейшим соперником Упамекано Лионель Месси, забивший 2 гола в финале чемпионата мира, француз ответил отрицательно.
«Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – добавил Упамекано.
"Нет, не месси. Дембеле"
Помню как Артемон бесился от бессилия против Дайо!
Но сми расскажут что его игра в финале богоподобна и пипл схавает любое что ему преподнесут