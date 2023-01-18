назвал нападающего, против которого ему было играть сложнее всего.

«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это », – сказал защитник «Баварии» в интервью BeIN Sports.

Когда журналист спросил, не был ли сложнейшим соперником Упамекано Лионель Месси, забивший 2 гола в финале чемпионата мира, француз ответил отрицательно.

«Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – добавил Упамекано.