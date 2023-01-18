Упамекано о сложнейшем форварде, против которого он играл: «Нет, не Месси. Это Дембеле. Он очень, очень быстр»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Дайо Упамекано Усман Дембеле Футбол

Дайо Упамекано назвал нападающего, против которого ему было играть сложнее всего. 

«Самый сложный нападающий, против которого я защищался, – это Усман Дембеле», – сказал защитник «Баварии» в интервью BeIN Sports.

Когда журналист спросил, не был ли сложнейшим соперником Упамекано Лионель Месси, забивший 2 гола в финале чемпионата мира, француз ответил отрицательно. 

«Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстр», – добавил Упамекано.

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29 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ Артём Р .
А кто Гвардиолу, между прочим,самого топового защитника в мире возил как по всей бровке штрафной?! Про другие обводки не говорю, т.к. нужно доказать ,что Месси обводки( и не одни) делал больше, чем какой либо форвард любой команды на ЧМ. Ну а в финале самый яркий момент- Гвардиола.
Возил, ахахахаха. Гвардиол плассировал до последнего, там ошибка цз, но ты слепец этого даже не увидишь
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Сергей Штырков
Ответ Alexander Zubkov
Это он просто праймового Месси не застал, у того при его скорости ещё и дриблинг осмысленный был, топовую оборону Атлетико обходил как стоячие кегли, до сих пор помню, как он Боатенга на жопу усадил 😄
А потом помнишь как его рибери на жопу усадил? Вот потеха была, единственная попытка месси в обороне и так обделаться. Не удивительно что он после этого больше в защиту не идёт
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Сергей Штырков
Ответ Pavelaznaurov
Он ведь об игре один на один, Месси может и не обыграть , но в этот же момент дать такой пас, что и обводки никакой не нужно…
Ну де Брюйне это сделает лучше
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Power Lifting
Зе Болотный , какой Дембеле
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North213
Ответ Winterburn
Боатэнг тоже наверняка Месси лучшим не считает))
Боатенг у Месси, типа, финал ЧМ выиграл. Там ещё на фланге играл такой топарь как Хёведес...
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Pavelaznaurov
Он ведь об игре один на один, Месси может и не обыграть , но в этот же момент дать такой пас, что и обводки никакой не нужно…
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SexyCow
Ответ Flavius
Когда Месси был в возрасте Дембеле, этот Упампекано ходил под стол и себя
Ты наверняка лучше него знаешь, против кого ему трудней всего было играть 🤡
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Артём Р .
Ответ Алексей Иванов
Месси в финале за 120 минут не разу не кого не смог один в один обыграть,вообще не разу и потерял просто море мячей Но сми расскажут что его игра в финале богоподобна и пипл схавает любое что ему преподнесут
А кто Гвардиолу, между прочим,самого топового защитника в мире возил как по всей бровке штрафной?! Про другие обводки не говорю, т.к. нужно доказать ,что Месси обводки( и не одни) делал больше, чем какой либо форвард любой команды на ЧМ. Ну а в финале самый яркий момент- Гвардиола.
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нелюбитель футбола
Быстрый, но глупый ..
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Барсик91
Ди Мария о самом легком сопернике, против которого играл:
"Нет, не месси. Дембеле"
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Serg Irk
Зря злит Месси перед матчем с ПСЖ, я вот за Баварию болею, считаю, лишняя мотивация топового соперника-не слишком умно
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AnMe
Ответ Алексей Иванов
Месси в финале за 120 минут не разу не кого не смог один в один обыграть,вообще не разу и потерял просто море мячей Но сми расскажут что его игра в финале богоподобна и пипл схавает любое что ему преподнесут
Катя Авейру, мы тебя раскрыли
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TAGAY
Дембеле конечно быстрый, но тупенький, может многое но и может и до защитника тупо сам потерять мяч споткнувшийся своих ногах) так что тут либо ему занесли, либо просто решил похвалить своего партнера по сборной. а так, года 2-3 назад я надеялся что с годами Дембеле начнет лучше контролировать мяч но у него и сейчас очень грубый контроль мяча, иногда обводит 2-3 но чаще всего теряет мяч еще до обводки, если еще не потерял мяч при принятии мяча
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Winterburn
Ответ Пирс Морган
До сих пор лежит на футбольном поле с 2015
Да Упамекано и сам уже где-то за бровкой отдыхал, когда Месси третий из его зоны в финале забивал)
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Зелёный гопник
Ответ Артём Никулин
«Нет, не Месси. Дзюба»
Властелин Дзюбы 😁
Помню как Артемон бесился от бессилия против Дайо!
+5
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Alexander Zubkov
Это он просто праймового Месси не застал, у того при его скорости ещё и дриблинг осмысленный был, топовую оборону Атлетико обходил как стоячие кегли, до сих пор помню, как он Боатенга на жопу усадил 😄
+10
-3
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Peter Parker
Так у него и матчей то против Месси не было, кроме финала Чм, если я правильно понимаю. У него против Заболотного больше матчей, чем против Месси.
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Пирс Морган
Ответ Winterburn
Боатэнг тоже наверняка Месси лучшим не считает))
До сих пор лежит на футбольном поле с 2015
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Фут.Боль
Быстрый и мёртвый.
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Алексей Иванов
Месси в финале за 120 минут не разу не кого не смог один в один обыграть,вообще не разу и потерял просто море мячей
Но сми расскажут что его игра в финале богоподобна и пипл схавает любое что ему преподнесут
+4
-12
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Winterburn
Боатэнг тоже наверняка Месси лучшим не считает))
+15
-3
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Пирс Морган
Ответ bam bam
Игра любой только не Месси ver.2
Французы еще горят)
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Flavius
Когда Месси был в возрасте Дембеле, этот Упампекано ходил под стол и себя
+13
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Пирс Морган
Да, и его очень быстро заменили в финале ЧМ
+1
-1
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окечуква
Ну тогда Усейн Болт для Упамекано вообще футбольный небожитель.
+2
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